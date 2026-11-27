Lập bảng kê Mẫu 02/TNDN và bắt buộc chuyển khoản từ mức 5 triệu đồng

Thuế tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 5930/QTR-QLDN1 trả lời Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Long Giang Thịnh về chính sách thuế TNDN đối với chi phí thu mua nguyên liệu sắn không có hóa đơn, theo đề nghị của doanh nghiệp tại Công văn số 47/CV-LGT ngày 8/10/2026.

Viện dẫn Điều 9 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP, cơ quan Thuế nêu rõ doanh nghiệp được tính các khoản chi vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Cụ thể, khoản chi phải thực tế phát sinh và liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp và có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản chi thuộc diện bắt buộc.

Đối với hoạt động thu mua nông, lâm, thủy sản trực tiếp từ người sản xuất hoặc người đánh bắt bán ra, doanh nghiệp không bắt buộc phải có hóa đơn. Tuy nhiên, bộ hồ sơ chứng minh khoản chi được trừ khi tính thuế TNDN phải có chứng từ chi trả tiền cho người bán theo đúng quy định pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, đi kèm bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ theo Mẫu số 02/TNDN ban hành kèm Thông tư số 20/2026/TT-BTC. Bảng kê này phải do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm.

Đáng chú ý, cơ quan Thuế lưu ý điều kiện thanh toán đối với giá trị mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong ngày. Trường hợp tổng giá trị thu mua trong ngày của từng hộ hoặc cá nhân từ 5 triệu đồng trở lên, doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt để bảo đảm điều kiện tính vào chi phí được trừ.

Điều kiện ủy quyền chuyển khoản qua bên thứ ba và trường hợp người bán thuê đất canh tác

Đối với tình huống doanh nghiệp mua nông sản của người dân nhưng người bán không sử dụng tài khoản ngân hàng, Thuế tỉnh Quảng Trị hướng dẫn người bán có thể ủy quyền thanh toán cho một người khác. Khi đó, doanh nghiệp được thực hiện chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của người được ủy quyền nhận tiền.

Tuy nhiên, phương thức thanh toán qua bên thứ ba phải được quy định cụ thể trong hợp đồng bằng văn bản, đồng thời bên thứ ba phải là tổ chức hoặc cá nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 26 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP, trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thì việc thanh toán phải thực hiện đúng theo nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Bên cạnh hướng dẫn về chứng từ thanh toán, Thuế tỉnh Quảng Trị còn làm rõ trường hợp doanh nghiệp mua nông sản của cá nhân không đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng cá nhân đó có hợp đồng hợp tác canh tác hoặc hợp đồng thuê đất với chủ đất để trực tiếp sản xuất và bán nông sản. Theo cơ quan Thuế, khoản chi này vẫn được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp nếu có đầy đủ hồ sơ, chứng từ và đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật. Cơ quan Thuế đề nghị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Long Giang Thịnh căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu với các quy định và hướng dẫn nêu trên để thực hiện đúng chính sách thuế.