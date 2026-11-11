Thủ môn Việt kiều chính thức có quốc tịch Việt Nam

Ngày 11/11, tại Sở Tư pháp TP Hà Nội đã diễn ra lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với thủ môn Lawrence Robbie Caruso, có tên tiếng Việt là Caruso Minh Khang. Đây là dấu mốc quan trọng đối với thủ môn sinh năm 2004, giúp anh hiện thực hóa mong muốn trở thành công dân Việt Nam.

Caruso Minh Khang chính thức nhận quốc tịch Việt Nam (Ảnh: Thể Công Viettel).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, ghi nhận nguyện vọng nhập quốc tịch của Caruso Minh Khang và bày tỏ kỳ vọng vào những đóng góp của cầu thủ này trong thời gian tới.

Caruso Minh Khang sinh ra và trưởng thành tại Australia nhưng có mẹ là người Việt Nam. Anh luôn dành tình cảm đặc biệt cho quê hương của mẹ. Vì vậy, việc được nhập quốc tịch Việt Nam mang ý nghĩa quan trọng đối với anh và gia đình. "Việt Nam luôn hiện diện trong tôi một cách đặc biệt. Đó là nguồn cội, là gia đình, là ngôn ngữ, văn hóa và những giá trị qua nhiều thế hệ. Dù trưởng thành ở đâu, tôi chưa bao giờ quên nguồn cội Việt Nam của mình.

Với tôi, quốc tịch không đơn thuần là một tờ giấy công nhận. Đó là pháp lý nhưng cũng là trách nhiệm, gắn bó với những giá trị tôi muốn chia sẻ. Tôi muốn được sống và cống hiến cho đội bóng Thể Công Viettel nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung", Caruso Minh Khang nhấn mạnh.

Caruso Minh Khang sinh năm 2004 tại Melbourne, Australia. Anh có bố là người Australia gốc Italia và mẹ là người Việt Nam. Thủ môn này trưởng thành từ môi trường đào tạo bóng đá tại Australia trước khi quyết định trở về quê mẹ tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp. Trong giai đoạn đầu, Caruso Minh Khang từng tập luyện tại Whittlesea Rangers trước khi gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của Melbourne City.

Sau đó, anh có cơ hội khoác áo Central Coast Mariners, đội bóng thi đấu tại A-League, giải vô địch quốc gia Australia. Đáng chú ý, ngày 5/12/2021, Caruso Minh Khang có trận ra mắt A-League khi mới 17 tuổi trong cuộc đối đầu giữa Central Coast Mariners và Macarthur.

Sau khi rời Central Coast Mariners, Caruso Minh Khang tiếp tục thi đấu trong hệ thống bóng đá Australia, trong đó có thời gian khoác áo Western Sydney Wanderers và Green Gully. Đầu năm 2026, thủ môn này trở về Việt Nam để tìm kiếm cơ hội thi đấu tại V-League. Anh lựa chọn thử việc tại Thể Công Viettel và trải qua nhiều tháng tập luyện trước khi được đội bóng ký hợp đồng vào tháng 8/2026.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm vị trí trong đội hình Thể Công Viettel không hề dễ dàng đối với Caruso Minh Khang. Đội bóng áo lính đang sở hữu hai thủ môn có kinh nghiệm thi đấu tại V-League là Nguyễn Văn Việt và Phí Minh Long.

Vì vậy, thủ môn sinh năm 2004 chủ yếu đóng vai trò dự bị trong giai đoạn đầu mùa giải 2026-2027 và chưa có nhiều cơ hội thể hiện khả năng. Dù vậy, Caruso Minh Khang đã có dịp ra sân tại đấu trường châu lục khi được trao suất bắt chính trong trận Thể Công Viettel làm khách trước FC Seoul tại vòng bảng AFC Champions League Two ngày 4/11.

Bên cạnh mục tiêu khẳng định bản thân tại Thể Công Viettel, Caruso Minh Khang còn mong muốn có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Dẫu vậy, để thực hiện được mục tiêu này, thủ môn sinh năm 2004 cần tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy thời gian thi đấu và đáp ứng các điều kiện về tư cách đại diện đội tuyển theo quy định của FIFA.