Lý Xuân Hòa cho biết toàn đội đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào giải đấu lớn nhất thế giới ở cấp độ U17. Với cá nhân mình, thủ môn trẻ xác định nỗ lực hết khả năng trong mỗi buổi tập, qua đó tìm kiếm cơ hội và giành được sự tin tưởng từ ban huấn luyện.

“Những trận đấu sắp tới rất khó khăn bởi các đối thủ đều mạnh và không cho chúng tôi bất cứ phút giây lơ là nào. Vì vậy, tôi và toàn đội phải tập trung hết sức. Việc được thi đấu với những đội bóng như Bỉ, Mali hay New Zealand là trải nghiệm quý báu, giúp em tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế”, Xuân Hòa nói.

Riêng về đối thủ U17 Bỉ trong trận ra quân ngày 20/11, Xuân Hòa cho biết ban huấn luyện có sự chuẩn bị và nghiên cứu thông qua băng hình. Ở góc độ chuyên môn của một thủ môn, anh đặc biệt lưu ý đến tốc độ triển khai bóng và khả năng áp sát nhanh, liên tục của đội bóng châu Âu.

Chuẩn bị cho trận ra quân, HLV Cristiano Roland tiếp tục cho các học trò ôn luyện những nội dung chiến thuật đã được xây dựng trong thời gian qua.

Khi ngày khai màn đang đến gần, ban huấn luyện chủ động tạo không khí tập luyện thoải mái, đồng thời tập trung củng cố các phương án phối hợp tấn công và khả năng dứt điểm.

HLV Cristiano Roland yêu cầu toàn đội có sự tập trung cao nhất.

U17 Việt Nam thua thiệt về thể hình, nhưng sở hữu tốc độ, chơi gắn kết với nhau.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam gặp U17 Bỉ trong trận ra quân bảng G vào ngày 20/11. Đây là thử thách đầu tiên trong hành trình World Cup lịch sử của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Ảnh, Video: VFF