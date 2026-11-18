Highlights Việt Nam 1-2 Kyrgyzstan Tối 17/11, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan tại giải giao hữu Casper Cup 2026.

Phút 88, nhận thấy Trung Kiên dâng cao, tiền vệ Erbol Atabaev bên phía Kyrgyzstan tung cú dứt điểm từ giữa sân, đưa bóng nằm gọn trong lưới. Bàn thua này là lỗi trực tiếp của thủ thành thuộc biên chế HAGL khi anh dâng lên quá cao, để lộ khoảng trống lớn phía sau. Bàn thắng khiến chính các cầu thủ Kyrgyzstan cũng ngỡ ngàng.

Đó là bàn thua thứ hai của tuyển Việt Nam chỉ trong 4 phút. Trước đó, Nguyễn Đình Bắc mở tỷ số cho đội tuyển trong hiệp một.

Hai bàn thua liên tiếp vào thời điểm cuối trận đã đánh sập hoàn toàn ý chí của tuyển Việt Nam. Những phút sau đó, các nỗ lực còn lại của thầy trò ông Kim Sang-sik là không đủ để lội ngược dòng. Đội thua 1-2, chỉ có 3 điểm sau hai trận và mất ngôi vô địch vào tay Kyrgyzstan (đối thủ toàn thắng).

Sau trận đấu, Trung Kiên được các đồng đội góp ý và chia buồn. Đây là lần hiếm hoi anh được bắt chính ở tuyển quốc gia sau khi thủ thành Lê Giang Patrik trở về CLB. Bàn thua này vì thế là kỷ niệm rất buồn với Trung Kiên, đồng thời có thể thu hẹp cơ hội của anh tại đội tuyển giữa bối cảnh ông Kim vẫn còn nhiều thủ môn Việt kiều chất lượng.

Sau trận, HLV Kim cũng phải lên tiếng bảo vệ học trò: “Tôi nghĩ cậu ấy gặp nhiều áp lực trận này. Kiên đã chơi tốt, ngoại trừ bàn thua cuối. Đặc thù của vị trí thủ môn là khi bạn cản phá 10 pha, không ai nói gì. Nhưng rất dễ bị chỉ trích nếu mắc lỗi”.

Thất bại này cũng đánh dấu màn ra mắt không vui của cầu thủ Việt kiều Lương Chí Khải. Trước đó ở trận gặp Đài Loan (Trung Quốc), Chí Khải không được thi đấu. Anh là cầu thủ Việt kiều mới nhất của đội tuyển.

Các cầu thủ trẻ cũng có màn ra mắt không ưng ý. Tính chất thử nghiệm của đợt tập trung này cho phép rất nhiều tài năng mới vào sân. Bởi vậy, kết quả không phải điều quan trọng nhất với tuyển Việt Nam.

Cá nhân Đình Bắc cũng không có được một trận cầu trọn vẹn. Anh ghi một bàn, tiếp tục chứng minh vai trò đầu tàu ở đội tuyển hiện tại, chơi đầy nỗ lực ở cuối trận nhưng không cứu được đội tuyển.

Chiều ngược lại, các cầu thủ Kyrgyzstan ăn mừng khá cảm xúc. Đây là danh hiệu quốc tế hiếm hoi bóng đá Kyrgyzstan có được dù chỉ là một giải giao hữu.