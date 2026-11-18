Điều gì xảy ra vài giây trước cú sút từ giữa sân?

Ở phút 88 của trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Cộng hòa Kyrgyz (sau đây viết tắt là CH Kyrgyz) vào tối 17/11 trên sân Thiên Trường, tỉ số đang là 1-1.

Chỉ mới vài phút trước đó, ĐT CH Kyrgyz đã gỡ hòa sau khi ĐT Việt Nam dẫn trước từ phút 19 nhờ bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc.

Nhưng cuối cùng thì ĐT Việt Nam đã không giữ được lợi thế, để thua ngược với tỉ số 1-2.

Đình Bắc là cầu thủ ghi bàn cho ĐT Việt Nam trong trận với CH Kyrgyz. Ảnh: TPO.

Nếu xem lại pha bóng dẫn đến bàn thua thứ hai của ĐT Việt Nam, có thể thấy các cầu thủ Việt Nam đang có bóng ở phần sân đối phương và dường như đang tìm cách đưa bóng lên. Lúc này, thủ môn Trần Trung Kiên dâng cao.

Tuy nhiên, ĐT Việt Nam bất ngờ để mất bóng và Atabaev lập tức tung cú sút từ khu vực giữa sân. Đây có lẽ là điều bất ngờ đối với cả các cầu thủ và khán giả. Trung Kiên đã vội chạy về nhưng không kịp, bóng đã vào lưới.

Đó cũng là bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 nghiêng về phía ĐT CH Kyrgyz.

Đây là video highlights trận đấu (tình huống ĐT CH Kyrgyz ghi bàn thứ hai là ở khoảng phút 8:30 của video):

Nguồn: FPT Bóng Đá.

Như vậy, những giây trước khi ĐT Việt Nam chịu bàn thua thứ hai cho thấy tình huống đổi chiều nhanh thế nào.

Vì sao HLV Kim Sang Sik lên tiếng bảo vệ Trung Kiên?

Ở buổi họp báo sau trận, HLV Kim Sang Sik nhận xét Trung Kiên đã thiếu tập trung và đọc tình huống chưa tốt ở bàn thua thứ hai. Tuy nhiên, ông cũng nói lỗi này có thể xảy ra với bất cứ ai.

Thủ môn Trung Kiên sau bàn thua thứ hai. Ảnh: FPT Play.

Đồng thời, HLV Kim Sang Sik nói đây cũng không phải là lỗi riêng của Trung Kiên, mà trước tình huống đó, tiền vệ cũng mắc sai lầm. Hơn nữa, Trung Kiên cũng chưa có cơ hội thi đấu nhiều ở đội tuyển quốc gia, khó tránh khỏi việc bị áp lực, nên HLV Kim mong mọi người đừng chỉ trích Trung Kiên nhiều.

HLV Kim Sang Sik vẫn dành nhiều lời khen cho các học trò sau trận đấu với CH Kyrgyz. Ảnh: Hữu Phạm/ TPO.

Thực tế, trong các trận bóng đá quốc tế, cũng không ít lần khán giả thấy một thủ môn dâng lên cao trong tình huống đội nhà dường như đang tấn công, để rồi không kịp phản ứng khi cầu thủ đối phương bất ngờ sút xa.

Vì vậy, bàn thua lần này có thể được coi như một bài học để Trung Kiên rút kinh nghiệm, thi đấu tốt hơn trong tương lai.