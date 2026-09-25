Thủ môn Philippines chỉ ra sức mạnh lớn nhất của tuyển Việt Nam

Kevin Ray Mendoza đánh giá tuyển Việt Nam rất mạnh nhờ sự gắn kết và ổn định trong lối chơi.

Trước trận gặp Việt Nam ngày 26/9, Kevin Ray Mendoza cho rằng đối thủ đang có phong độ tốt sau một quá trình dài xây dựng lực lượng và lối chơi. Theo thủ môn Philippines, những kết quả gần đây cho thấy sự ổn định của tuyển Việt Nam đang mang lại hiệu quả rõ rệt.

“Việt Nam là một đội rất khó chơi bởi lúc này họ thực sự mạnh”, Mendoza chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Thủ môn Philippines đánh giá Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ có chất lượng cá nhân, nhưng điều khiến anh ấn tượng hơn nằm ở khả năng vận hành tập thể. Việc bộ khung thi đấu cùng nhau trong thời gian dài giúp các cầu thủ hiểu cách di chuyển của đồng đội, duy trì sự kết nối giữa các tuyến và tạo ra một đội hình cân bằng.

“Điểm mạnh nhất của họ là cách cả đội chơi cùng nhau”, Mendoza nhận xét.

Philippines muốn chơi chủ động

Mendoza dành sự tôn trọng cho Việt Nam, nhưng cũng tin Philippines hiện ở trạng thái tốt hơn so với vài năm trước. Thay đổi quan trọng nhất, theo anh, nằm ở việc đội tuyển đã có một định hướng chơi bóng rõ ràng và được duy trì đủ lâu.

Philippines từng trải qua giai đoạn liên tục thay HLV, khiến cầu thủ phải thích nghi với nhiều cách tiếp cận khác nhau. Mendoza cho rằng tình hình bắt đầu cải thiện từ thời Albert Capellas, khi đội tuyển chuyển sang lối chơi ưu tiên kiểm soát bóng và chủ động tổ chức tấn công.

Sau Capellas, định hướng này tiếp tục được duy trì thay vì bị thay đổi hoàn toàn. Sự liên tục về cách chơi giúp Philippines không phải bắt đầu lại sau mỗi lần thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

“Tôi nghĩ Philippines hiện ổn định hơn vì chúng tôi đã duy trì một cách chơi cụ thể trong thời gian dài hơn”, Mendoza nói.

Điều đó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cách Philippines muốn tiếp cận trận gặp Việt Nam. Mendoza cho biết đội không muốn chỉ tập trung phòng ngự, mà vẫn hướng tới việc cầm bóng, kiểm soát thế trận và tận dụng khả năng tạo đột biến của những cá nhân trên hàng công.

“Điểm mạnh lớn nhất của chúng tôi nằm ở cách chơi. Philippines muốn có bóng và muốn kiểm soát trận đấu”, anh nhấn mạnh.

Thủ môn Philippines cho rằng điểm mạnh nhất của Việt Nam nằm ở cách cả đội vận hành cùng nhau.

Một trong những đội hình mạnh nhất

Mendoza đánh giá lực lượng Philippines dự FIFA ASEAN Cup 2026 thuộc nhóm mạnh và có chiều sâu nhất mà đội tuyển từng sở hữu. Philippines vẫn thiếu Rafael Obermeyer và Gerrit Holtmann, song thủ môn này tin những cầu thủ hiện diện tại giải đủ chất lượng để tạo nên một tập thể cạnh tranh.

Theo Mendoza, vấn đề của Philippines trong nhiều năm không hẳn nằm ở chất lượng cầu thủ. Đội tuyển có nhiều thành viên thi đấu ở các giải khác nhau, vì vậy việc tập hợp đầy đủ lực lượng mạnh nhất cho mỗi đợt hội quân không phải lúc nào cũng dễ dàng.

“Để cạnh tranh danh hiệu thường xuyên, chúng tôi cần có những cầu thủ tốt nhất trong các đợt tập trung”, Mendoza cho biết.

Việc FIFA ASEAN Cup diễn ra trong lịch FIFA giúp Philippines có điều kiện tốt hơn để xây dựng đội hình mạnh. Với Mendoza, đây cũng là cơ hội để đội tuyển kiểm chứng mức độ tiến bộ sau quãng thời gian duy trì cùng một định hướng thi đấu.

Thủ môn Philippines cũng cho rằng khoảng cách với Việt Nam đã nhỏ hơn so với vài năm trước.

Thủ môn Philippines cũng cho rằng khoảng cách với Việt Nam đã nhỏ hơn so với vài năm trước. Tuy nhiên, anh vẫn xem đội bóng của HLV Kim Sang-sik là một đối thủ rất mạnh, đặc biệt nhờ sự ăn ý và tính ổn định trong cách vận hành.

Nếu tiếp tục giữ được bộ khung, duy trì lối chơi chủ động và thường xuyên triệu tập những cầu thủ tốt nhất, Mendoza tin Philippines còn có thể tiến bộ đáng kể trong những năm tới. Trận gặp Việt Nam ngày 26/9 vì thế là bài kiểm tra trực tiếp cho những thay đổi mà đội tuyển này đã theo đuổi thời gian qua.