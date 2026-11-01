Thủ môn phản lưới khó tin khiến Aston Villa đánh rơi chiến thắng

Thủ thành Suzuki trải qua trận đấu đầy trớ trêu khi từ người hùng trở thành tội đồ chỉ sau một khoảnh khắc. Anh liên tục cứu thua cho Aston Villa, nhưng lại mắc sai lầm khó tin ở phút 64, khiến đội chủ nhà đánh rơi chiến thắng.

Từ quả phạt góc của tiền vệ Alex Iwobi, thủ môn người Nhật Bản lao ra bắt bóng nhưng lại để bóng tuột khỏi tay, rơi qua vạch vôi. Dù lập tức tìm cách cứu vãn, thủ môn 24 tuổi vẫn không thể thay đổi tình thế khi công nghệ vạch cầu môn xác nhận bàn thắng cho Fulham.

Thủ môn Zion Suzuki mắc sai lầm khiến Aston Villa nhận bàn thua trong trận hòa Fulham 1-1 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty.

Trớ trêu ở chỗ, trước tình huống ấy, các CĐV Aston Villa còn liên tục hát vang câu “Thủ môn số một thế giới” để ca ngợi Suzuki, người đang có những màn trình diễn ấn tượng kể từ khi thay thế Emiliano Martinez.

Sai lầm của Suzuki càng đáng tiếc bởi Aston Villa đã nắm lợi thế sau bàn mở tỷ số của tiền đạo Nicolas Jackson ở phút 39. Nhận đường chuyền từ tiền vệ Johan Manzambi, chân sút người Senegal vượt qua sự truy cản của 2 hậu vệ trước khi dứt điểm tung lưới Fulham.

Đây là bàn thắng thứ 8 của Jackson tại Ngoại hạng Anh mùa này, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trên hàng công đội bóng do HLV Unai Emery dẫn dắt.

Tuy nhiên, Aston Villa cũng phải tự trách mình khi bỏ lỡ cơ hội tạo cách biệt an toàn hơn. Ngay trong hiệp một, đội trưởng John McGinn đã sút phạt đền trúng xà ngang, sau khi VAR xác định tiền vệ Sander Berge để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Một quả phạt đền bỏ lỡ, một sai lầm phản lưới đã khiến Aston Villa phải trả giá bằng 2 điểm ngay tại Villa Park. Kết quả này chặn đứng đà hưng phấn của thầy trò HLV Emery sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Newcastle và Man City.

Ở chiều ngược lại, Fulham tiếp tục cho thấy dấu hiệu hồi sinh khi giành 7 điểm trong 3 vòng gần nhất. Fulham cũng có lý do để tiếc nuối bởi trước khi Suzuki mắc sai lầm, họ đã tạo ra không ít cơ hội nhưng đều bị thủ môn người Nhật Bản từ chối.

Kết quả tại Villa Park khiến Aston Villa không cải thiện được nhiều trên bảng xếp hạng. Họ mới có 12 điểm, xếp thứ 9 sau 9 vòng tại Ngoại hạng Anh.

Thầy trò HLV Emery sẽ phải nhanh chóng lấy lại sự tập trung trước chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Barcelona tại Champions League vào giữa tuần tới.