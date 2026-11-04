Thủ môn Owono sốc nặng, muốn xin lỗi trực tiếp gia đình Jesus de Miguel

Theo Đài phát thanh Cope (Tây Ban Nha), thủ thành Jesus Owono đang rơi vào trạng thái “sốc nặng” khi biết tin tiền đạo Jesus de Miguel qua đời trong bệnh viện sáng 3/11. Tình trạng trong phòng thay đồ của Andorra FC hỗn loạn bởi các cầu thủ “chưa bao giờ trải qua tình trạng tương tự”.

Các thành viên của Andorra khẳng định rằng người gác đền của mình “không hề có ý đồ xấu”. Jesus Owono đã khoá tài khoản Instagram của mình.

Thủ thành Jesus Owono.

Bản thân Jesus Owono muốn trực tiếp gặp gia đình của Jesus de Miguel để nói lời xin lỗi trước khi đưa ra bất kì hành động công khai nào.

Hiện nay, cảnh sát Tây Ban Nha đã chính thức bắt đầu điều tra vụ việc và Owono nguy cơ đối diện với bản án hình sự. Nhưng giới luật sư cho rằng ít có khả năng Jesus Owono phải đi tù. Thủ thành người Guinea Xích Đạo được xem là đã tham gia vào một tình huống “va chạm có nhiều rủi ro”.

Phút 90+7 trận Tenerife gặp FC Andorra tại vòng 12 giải hạng Nhì Tây Ban Nha, tiền đạo Jesús de Miguel bất tỉnh sau pha va chạm nguy hiểm với thủ môn Jesús Owono. Cầu thủ của Tenerife sau đó bị ngừng tim, phải cấp cứu khẩn cấp và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Tình huống xảy ra khi Tenerife tổ chức phản công nhanh. Jesús de Miguel băng lên đón đường chuyền của đồng đội, trong khi thủ môn Owono quyết định lao ra khỏi vòng cấm để ngăn cản.

Tiền đạo sinh năm 1996 được cấp cứu ngay tại sân trước khi lên xe nhập viện khẩn cấp. Đã có thời điểm Jesus de Miguel có thể tự thở sau nỗ lực hồi sức tim phổi từ các bác sỹ. Tuy nhiên, tình trạng không được cải thiện hơn và cầu thủ người Tây Ban Nha qua đời lúc 8h00 sáng 3/11 (theo giờ Tây Ban Nha).