Thủ môn Onana bị chế giễu với bàn thua khó tin

Thủ môn Man Utd tiếp tục có khoảnh khắc đáng quên khi xử lý vụng về một quả phạt góc, khiến Trabzonspor nhận bàn thua khó tin trong chuyến làm khách trên sân KuPS của Phần Lan.

Tình huống xảy ra ở phút 54, khi đại diện Thổ Nhĩ Kỳ đang dẫn 3-0. Từ quả phạt góc của tiền vệ Petteri Pennanen, bóng hướng thẳng về khung thành, nhưng Onana bật nhảy không chính xác và để bóng bay vào lưới.

Thủ thành người Cameroon ngã xuống sân đầy bất lực, trong khi các đồng đội lặng lẽ quay về giữa sân. Một pha bóng tưởng chừng không quá nguy hiểm lại trở thành bàn thua khó đỡ đối với người gác đền từng được Man Utd chi 47 triệu bảng để chiêu mộ.

Andre Onana bất lực sau pha xử lý lỗi từ quả phạt góc, khiến Trabzonspor nhận bàn thua trong trận thắng KuPS 4-2 tại Conference League. Ảnh: TNT Sports

Sai lầm của thủ môn Onana lập tức trở thành đề tài chế giễu trên mạng xã hội, đặc biệt từ những CĐV ‘Quỷ đỏ’ vốn không còn xa lạ với các pha xử lý thiếu chắc chắn của anh.

“Chúng tôi chẳng nhớ anh ta chút nào, dù đội bóng đang chơi tệ đến đâu”, một CĐV Man Utd bình luận.

Người khác mỉa mai: “Thật vui khi thấy anh ta vẫn là một mối nguy hiểm cho chính đội nhà”. Một CĐV thậm chí nhận xét: “Một trong những thủ môn tệ nhất tôi từng chứng kiến”.

Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau bàn thua đáng quên ấy, thủ môn 30 tuổi lại cản phá thành công quả phạt đền của tiền đạo Piotr Parzyszek, giúp Trabzonspor tránh nguy cơ bị rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3.

Thực tế, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã sớm kiểm soát trận đấu nhờ các bàn thắng của tiền đạo Paul Onuachu (phút 3), Mohamed Salah (44) và Franculino Dju (47). Trong đó, cựu ngôi sao Liverpool tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với bàn thắng thứ 8 sau 10 trận kể từ khi gia nhập Trabzonspor trong mùa hè.

Dju sau đó hoàn tất cú đúp ở phút 90+1, trước khi tiền đạo Gustav Engvall ghi thêm bàn cho KuPS ở phút 90+6, khép lại chiến thắng 4-2 của đội khách.

Thủ môn Andre Onana từng nhiều lần để thủng lưới khó tin trong thời gian khoác áo Man Utd. Ảnh: Shutterstock Editorial.

Thủ môn Onana gia nhập Man Utd từ Inter Milan năm 2023 để thay thế David de Gea, nhưng liên tục mắc sai lầm. Sau màn trình diễn thiếu thuyết phục trước Grimsby tại Cúp Liên đoàn Anh hồi tháng 8/2025, Onana dần mất vị trí và được đem cho Trabzonspor mượn. Man Utd sau đó chiêu mộ thủ môn Senne Lammens từ Royal Antwerp.

Từng được kỳ vọng trở thành chốt chặn đáng tin cậy của ‘Quỷ đỏ’, thủ môn Onana giờ tiếp tục gây chú ý bởi một pha bóng để thủng lưới khó tin, dù đã chuyển sang thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ.