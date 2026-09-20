Thủ môn Nhật Bản gây sốt Premier League

Suzuki chứng minh giá trị tại Premier League. Ảnh: Reuters.

Dù không thể giữ sạch lưới, Suzuki vẫn là cầu thủ được truyền thông Anh đánh giá cao sau trận thắng 3-2 của Aston Villa trước Tottenham ở vòng 5 Premier League hôm 19/9.

Điểm tựa mới của Aston Villa

Trước Tottenham, Aston Villa trải qua không ít thời điểm bị đối thủ dồn ép. Khi đội chủ nhà kiểm soát thế trận, Suzuki trở thành chốt chặn quan trọng nhất của đội khách. Đáng chú ý nhất là tình huống anh liên tiếp cản phá hai pha dứt điểm của Savio chỉ trong vài giây.

Thủ môn 24 tuổi cũng gặp đôi chút may mắn khi cú dứt điểm của Archie Gray chạm vào chân anh rồi đi chệch khung thành. Tuy nhiên, những pha cứu thua kịp thời của Suzuki đã giúp Aston Villa đứng vững trước sức ép và tạo tiền đề để đội khách hướng tới chiến thắng.

"Chúng tôi cần thủ môn. Cậu ấy là người có thể cứu chúng tôi", HLV Unai Emery chia sẻ sau trận đấu. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đánh giá Suzuki không chỉ sở hữu khả năng phản xạ mà còn có kỹ năng chơi bóng phù hợp với cách Aston Villa triển khai từ tuyến dưới.

Khả năng chơi chân chính là một trong những điểm mạnh được đánh giá cao ở Suzuki. Anh có thể thực hiện những đường chuyền dài với lực rất tốt mà không cần nhiều đà. Điều này đặc biệt phát huy tác dụng trong trận đấu với Tottenham.

Suzuki chơi tự tin trước Tottenham. Ảnh: Reuters.

Bàn thắng thứ hai của Aston Villa là minh chứng rõ nét. Từ khu vực vòng 5,5 m, Suzuki tung đường chuyền dài vượt qua phần lớn hàng thủ Tottenham. Bóng đi sâu xuống phần sân đối phương trước khi Nicolas Jackson khống chế và tung cú dứt điểm chính xác vào góc trái, nâng tỷ số cho Villa.

HLV Emery cho biết Suzuki có thể lựa chọn những đường chuyền dài ra phía sau hàng thủ đối phương nhờ khả năng phát bóng đặc biệt của mình. Đây cũng là một trong những lý do Aston Villa quyết định chi khoảng 30 triệu bảng để đưa anh về từ Parma.

Suzuki gia nhập Aston Villa từ Parma hồi tháng 8 với mức phí chuyển nhượng khoảng 30 triệu bảng. Anh được kỳ vọng khỏa lấp khoảng trống lớn mà Emiliano Martinez để lại sau khi thủ môn số một Argentina chuyển sang Chelsea. Sau màn trình diễn trước Tottenham, Suzuki đã phần nào cho thấy mình có đủ phẩm chất để đảm nhận vai trò quan trọng tại Villa.

Tham vọng của Suzuki

Suzuki sinh ra tại Mỹ, có cha là người Ghana và mẹ người Nhật Bản. Anh từng thi đấu tại Nhật Bản, Bỉ và Italy trước khi chuyển tới Aston Villa, đồng thời đã có 28 lần khoác áo đội tuyển Nhật Bản.

Trước khi Suzuki tới Premier League, Dennis Rudel, người từng làm việc với anh tại Sint-Truiden, đã dành nhiều lời khen cho thủ môn này. Theo Rudel, Suzuki sở hữu nền tảng thể chất đặc biệt với sức bật, khả năng ném bóng và phát bóng thuộc nhóm xuất sắc.

Suzuki khỏa lấp vị trí Emiliano Martinez để lại. Ảnh: Reuters.

Cựu HLV Union Berlin cũng nhấn mạnh sự tập trung và khả năng kiểm soát tâm lý của Suzuki. Ông cho rằng thủ môn người Nhật luôn duy trì sự chuẩn bị nghiêm túc cả trong thi đấu lẫn tập luyện.

"Điểm mạnh lớn nhất của cậu ấy là sự minh mẫn về tinh thần. Suzuki luôn tập trung và rất kỷ luật", Rudel nhận xét.

Ông cũng tin Suzuki có đủ tiềm năng để trở thành một trong những thủ môn hàng đầu thế giới nếu duy trì được thể trạng tốt. Theo Rudel, Suzuki từng nhanh chóng được đánh giá nằm trong nhóm 4-5 thủ môn hàng đầu Serie A.

Với Suzuki, màn trình diễn trước Tottenham mới chỉ là bước khởi đầu. Nếu anh tiếp tục duy trì khả năng cứu thua, sự tự tin khi chơi chân và những đường chuyền dài đầy sức mạnh, tuyển thủ Nhật Bản có thể tạo dấu ấn riêng tại Premier League.

Cảnh khó tin khi tuyển Nhật Bản trở về nước Ngày 2/7, đông đảo người hâm mộ phủ kín sân bay để chào đón tuyển Nhật Bản trở về nước sau khi dừng bước ở vòng 32 đội World Cup 2026.