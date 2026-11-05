Thủ môn lần đầu lên tiếng sau va chạm khiến tiền đạo De Miguel qua đời

“Đây là những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời tôi”, thủ môn Jesus Owono chia sẻ trong thông cáo được FC Andorra công bố ngày 4/11. Anh thừa nhận rất khó tìm được lời nào để diễn tả cảm xúc và vẫn chưa thể chấp nhận những gì đã xảy ra.

Thủ thành 25 tuổi đang trải qua cú sốc tinh thần sau vụ va chạm với tiền đạo Jesus de Miguel trong trận FC Andorra gặp CD Tenerife ngày 2/11. Tình huống xảy ra ở những phút cuối, khi thủ môn Owono lao lên gần giữa sân để phá bóng nhưng va chạm mạnh với cầu thủ đối phương.

Thủ môn Owono băng lên giữa sân và va chạm mạnh với tiền đạo De Miguel. Ảnh: x.com/laligaa_neews.

Tiền đạo De Miguel đổ gục xuống sân, buộc đội ngũ y tế phải lập tức can thiệp. Trong khi trận đấu bị đình chỉ, tiền đạo 30 tuổi được đưa tới bệnh viện cấp cứu và qua đời vào sáng 3/11.

Cái chết của đồng nghiệp khiến thủ môn Owono suy sụp. Trong thông điệp đầu tiên sau sự việc, thủ thành người Guinea Xích Đạo bày tỏ: “Tôi vô cùng đau đớn trước sự ra đi của Jesus. Tôi luôn nghĩ về anh ấy, gia đình và tất cả những người yêu thương anh ấy”.

Thủ môn Jesus Owono lần đầu lên tiếng sau va chạm khiến tiền đạo Jesus de Miguel tử vong. Ảnh: Getty.

Thủ môn Owono cũng hiểu rằng vụ va chạm sẽ còn nhiều vấn đề cần làm rõ, nhất là khi anh đã nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống tranh chấp. Dù vậy, thủ môn của Andorra khẳng định sẽ đối diện mọi chuyện với sự tôn trọng, còn lúc này tâm trí anh chỉ hướng về De Miguel và nỗi đau mất mát.

Bi kịch trên sân cỏ còn kéo theo làn sóng công kích nhằm vào thủ thành Owono trên mạng xã hội. Thủ môn này đã phải khóa tài khoản Instagram sau khi nhận nhiều bình luận xúc phạm, thậm chí bị quy kết là kẻ giết người.

Chứng kiến đồng đội chịu sức ép nặng nề, trung vệ Lautaro Spatz lên tiếng bảo vệ thủ môn Owono. Anh khẳng định những người hiểu thủ môn này đều biết anh đang đau khổ đến mức nào và sẽ không bao giờ cố ý gây tổn thương cho người khác.

Trung vệ Spatz cũng cho rằng bóng đá luôn tiềm ẩn những tình huống không thể lường trước, nhưng chẳng ai hình dung một pha tranh chấp lại dẫn đến hậu quả đau lòng như vậy.

Trong khi đó, FC Andorra đã triển khai hỗ trợ tâm lý cho những thành viên bị ảnh hưởng bởi sự việc đau lòng này.

Hàng ngàn người đã tập trung, đặt hoa tưởng niệm cho tiền đạo xấu số. Ảnh: Getty.

Hiện cảnh sát Tây Ban Nha đã mở cuộc điều tra theo thủ tục thông thường để làm rõ cái chết của De Miguel.

Giữa nhiều điều cần làm rõ, thủ môn Owono khép lại thông điệp bằng lời tiễn biệt người đồng nghiệp: “Hãy yên nghỉ, Jesus!”.