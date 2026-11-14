Thủ môn khiến đối thủ tử vong bị treo giò 12 trận

Owono bị treo giò 12 trận.

Sự cố xảy ra trong những phút cuối trận đấu giữa FC Andorra và Tenerife tại giải Hạng Nhì Tây Ban Nha hôm 2/11. Trong một tình huống tranh chấp, thủ môn Owono, 25 tuổi, có pha va chạm mạnh với Jesus de Miguel. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của người gác đền này.

Tuy nhiên, bi kịch xảy ra khi tiền đạo Tenerife không thể qua khỏi và qua đời vào ngày hôm sau, hưởng dương 30 tuổi.

Sau quá trình xem xét, Ủy ban kỷ luật RFEF quyết định đưa ra mức phạt cao nhất là cấm thi đấu 12 trận đối với Owono. Cơ quan này cho biết quyết định được đưa ra dựa trên những nội dung được ghi nhận trong báo cáo trọng tài.

Cụ thể, Owono bị truất quyền thi đấu vì hành vi dùng chân đá mạnh vào ngực đối phương với lực quá mức trong lúc bóng vẫn đang được thi đấu. RFEF nhấn mạnh hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, đồng thời cho rằng tính chất hành vi và những tình tiết liên quan khiến án phạt tối đa trở nên cần thiết.

Owono đang trải qua những ngày tháng dằn vặt.

Bên cạnh án kỷ luật dành cho Owono, RFEF cũng xác nhận trận đấu giữa FC Andorra và Tenerife sẽ không được tổ chức lại. Cuộc so tài bị dừng khi đồng hồ bước sang phút bù giờ thứ bảy, thời điểm xảy ra sự cố, trong bối cảnh hai đội đang hòa 2-2.

RFEF cho rằng giữ nguyên kết quả hòa là phương án tôn trọng nhất trước hoàn cảnh đau buồn đặc biệt này, đồng thời tránh việc hai đội phải tiếp tục thi đấu từ chính thời điểm xảy ra thảm kịch.

Về phía FC Andorra, CLB đã phát đi thông điệp của Owono hôm 4/11. Thủ môn 25 tuổi thừa nhận "đang trải qua những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời", đồng thời rất đau đớn trước sự ra đi của De Miguel.

HLV Carles Manso mới đây tiết lộ Owono vẫn chưa quyết định có tiếp tục sự nghiệp bóng đá hay không. Hiện tại, thủ môn này dành thời gian bên gia đình để ổn định tinh thần. Phía người thân của De Miguel cũng từ chối gặp mặt Owono sau lời ngỏ ý của thủ thành này.

HLV Manso khẳng định CLB sẽ không gây bất kỳ áp lực nào, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ Owono trong mọi hoàn cảnh. Theo Manso, quyết định trở lại sân cỏ chỉ được đưa ra khi thủ môn này thực sự cảm thấy sẵn sàng.

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