Thủ môn Emiliano Martinez trấn an người hâm mộ sau chấn thương kinh hoàng

Tối 17/10, Chelsea có chuyến làm khách trên sân Hill Dickinson của Everton tại vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026-2027.

Đoàn quân của HLV Xabi Alonso giành chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của Pedro Neto. Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng thành London không trọn vẹn khi thủ môn Emiliano Martinez gặp chấn thương nghiêm trọng và phải nhập viện cấp cứu.

Tình huống thủ môn Martinez va chạm với Jarrad Branthwaite.

Tình huống xảy ra ở phút 66 của trận đấu, khi Everton được hưởng một quả đá phạt bên phần sân Chelsea.

Kiernan Dewsbury-Hall thực hiện đường chuyền đưa bóng vào vòng cấm. Martinez lập tức băng ra khỏi khung thành để giải nguy, trong khi hậu vệ Jarrad Branthwaite của Everton cũng di chuyển vào khu vực này để tranh chấp.

Trong nỗ lực tiếp cận bóng, hai cầu thủ va chạm mạnh với nhau. Sau tình huống trên, Martinez ngã xuống sân và có dấu hiệu mất ý thức trong thời gian ngắn. Chứng kiến đồng đội nằm bất động, các cầu thủ Chelsea lập tức ra hiệu yêu cầu hỗ trợ y tế.

Đội ngũ bác sĩ của hai đội cùng lực lượng cấp cứu nhanh chóng có mặt để kiểm tra tình trạng của Martinez và Branthwaite.

Trận đấu phải tạm dừng hơn 10 phút để các nhân viên y tế tiến hành sơ cứu cho thủ môn người Argentina. Trong khi Branthwaite có thể tiếp tục thi đấu sau khi vượt qua các bước kiểm tra chấn động não, Martinez không đủ điều kiện trở lại sân.

Thủ thành 34 tuổi được cố định vùng cổ, đưa lên cáng và chuyển đến bệnh viện để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu.

Sau sự cố, HLV Xabi Alonso buộc phải đưa thủ môn trẻ Mike Penders vào sân thay thế. Đây cũng là trận ra mắt Ngoại hạng Anh của người gác đền 21 tuổi trong màu áo Chelsea.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của Martinez vẫn là mối quan tâm lớn nhất đối với ban huấn luyện và người hâm mộ sau trận đấu. Trong cuộc phỏng vấn với TNT Sports, HLV Xabi Alonso cho biết thủ môn người Argentina đã tỉnh táo khi được đưa rời sân vận động.

"Theo những gì tôi được biết, cậu ấy đã rời sân vận động trong tình trạng tỉnh táo. Hiện cậu ấy đang ở bệnh viện để tiến hành các xét nghiệm nhằm đề phòng những vấn đề có thể xảy ra. Đó là tất cả những gì tôi biết cho đến lúc này", nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ.

Thông tin này phần nào giúp người hâm mộ Chelsea yên tâm hơn sau khi chứng kiến tình huống va chạm nguy hiểm.

Theo nhà báo người Argentina Gaston Edul, kết quả kiểm tra ban đầu không phát hiện tổn thương nghiêm trọng ở vùng lưng và cổ của Martinez.

Tuy nhiên, những xét nghiệm tiếp theo cho thấy thủ môn Chelsea bị gãy xương hàm, buộc anh phải thực hiện phẫu thuật.

Thủ môn Martinez nằm bất động sau va chạm với Branthwaite.

Đến ngày 18/10, nhà báo Fabrizio Romano cập nhật thông tin cho biết Martinez đã hoàn thành ca phẫu thuật.

Đáng chú ý, sau khi được điều trị, thủ thành 34 tuổi cũng trực tiếp lên tiếng thông báo tình hình sức khỏe của mình. "Điều quan trọng nhất là Chelsea có được 3 điểm và giữ sạch lưới. Tôi sẽ trở lại sau ít tuần nữa", Martinez chia sẻ.

Bên cạnh đó, thủ môn người Argentina cũng gửi lời cảm ơn tới những người đã nhắn tin hỏi thăm và động viên anh sau chấn thương.

Phát biểu của Martinez cho thấy anh đang giữ tinh thần lạc quan, đồng thời mong muốn sớm trở lại thi đấu sau khi hoàn tất quá trình hồi phục.

Dù vậy, Chelsea nhiều khả năng vẫn phải chờ thêm một thời gian trước khi có thể sử dụng thủ môn số một của mình.

Theo nhà báo Cesar Luis Merlo, Martinez dự kiến phải nghỉ thi đấu ít nhất 40 ngày để điều trị và hồi phục sau ca phẫu thuật.

Nếu quá trình hồi phục diễn ra đúng dự kiến, thủ thành sinh năm 1992 có thể phải vắng mặt trong một loạt trận đấu của Chelsea ở Ngoại hạng Anh và các đấu trường khác.