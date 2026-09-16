Thủ môn của U20 Việt Nam ở World Cup lái taxi, làm 3 việc kiếm sống

Sau khi rời sân cỏ chuyên nghiệp, cựu thủ môn Nguyễn Bá Minh Hiếu giờ gắn liền với những chuyến taxi ngược xuôi khắp thành phố.

3h sáng, Nguyễn Bá Minh Hiếu (sinh năm 1997, Hà Nội) thức dậy để bắt đầu chuyến xe đón khách ra sân bay. Sau khi dành cả buổi sáng chạy taxi, anh tranh thủ chợp mắt buổi trưa rồi có mặt trên sân tập cùng đội bóng đá phủi. Kết thúc buổi tập, chàng trai tiếp tục làm huấn luyện viên cho các cầu thủ sinh viên đến 21h.

Hiếu từng có 18 năm gắn bó với vị trí thủ môn và góp mặt trong đội hình U20 Việt Nam dự World Cup cùng với Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu. Đến năm 2025, khi hợp đồng với CLB Hà Nội kết thúc, anh quyết định rời xa sân chơi chuyên nghiệp để chuyển sang công việc khác phù hợp hơn.

"Thu nhập với nghề lái xe trung bình khoảng 10-12 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, tôi làm thêm 2 công việc khác liên quan tới bóng đá để có thêm thu nhập trang trải hàng tháng", cựu thủ môn U20 chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Giấc mơ sân cỏ

Năm 10 tuổi, Minh Hiếu lần đầu rời xa gia đình để gia nhập lò đào tạo trẻ Hà Nội. Sở hữu chiều cao lý tưởng 1,84 m cùng sự lì lợm, phản xạ nhanh nhạy, chàng trai sinh năm 1997 từng bước khẳng định bản thân. Anh trở thành một trong số gương mặt gác đền triển vọng của lứa U19 và U20 Việt Nam.

Dấu mốc chói lọi trong sự nghiệp của Hiếu đến vào năm 2017, khi anh được HLV Hoàng Anh Tuấn lựa chọn vào danh sách 21 tuyển thủ U20 Việt Nam tham dự VCK U20 World Cup tại Hàn Quốc.

Dù làm công việc gì, Minh Hiếu vẫn luôn dành một tình yêu lớn cho bóng đá và sân cỏ.

Cùng với Bùi Tiến Dũng và Đỗ Sỹ Huy, anh là một trong 3 thủ môn đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam bước ra đấu trường thế giới. Dù chủ yếu đóng vai trò dự bị, với anh, khoảnh khắc được sống trong bầu không khí giải đấu đẳng cấp toàn cầu vẫn là niềm tự hào lớn nhất đời cầu thủ.

"Mỗi khi nghĩ lại khoảng thời gian tham dự U20 World Cup, tôi vẫn thấy tự hào vì được trải nghiệm một giải đấu đẳng cấp thế giới", Hiếu bộc bạch.

Được đôn lên đội 1 Hà Nội FC từ năm 2018, Minh Hiếu có 7 năm cống hiến trong màu áo đội bóng thủ đô. Tuy nhiên, môi trường cạnh tranh khốc liệt cùng những chấn thương dai dẳng khiến anh không có nhiều cơ hội ra sân chính thức.

Cuối năm 2025, Hiếu quyết định nói lời chia tay đội bóng. "Tôi đi từng phòng chào mọi người. Những cái ôm, bắt tay cùng lời động viên khiến tôi không kìm được nước mắt. Nhưng không cho phép mình yếu đuối, tôi lập tức phải tính chuyện tương lai, vì đó là con đường bản thân đã lựa chọn", anh bày tỏ.

Làm 3 nghề kiếm sống

Khi mới rời xa bóng đá chuyên nghiệp, Minh Hiếu chật vật tìm công việc mới. Anh từng thử sức với một số ngành nghề nhưng đều không thành công. Sau nhiều lần đắn đo, cựu thủ môn U20 Việt Nam quyết định dồn tiền tiết kiệm mua một chiếc xe điện và bắt đầu lái taxi.

"Ai cũng có nỗi lo cơm áo gạo tiền nên tôi không xấu hổ khi lựa chọn làm tài xế", anh trải lòng.

Với Hiếu, công việc lái taxi giúp anh tự đứng trên đôi chân và kiếm tiền chân chính.

Những ngày đầu cầm lái, Hiếu chật vật nhớ đường và vượt qua những tuyến phố ùn tắc vào giờ cao điểm. Áp lực càng lớn hơn khi anh chở khách đi cuốc xa, trên những cung đường đèo quanh co vào ban đêm đòi hỏi sự tập trung cao độ.

Khi quyết định chạy xe, Hiếu đã bàn bạc kỹ với gia đình. Mọi người luôn ủng hộ và khuyên anh làm nghề nào cũng được, miễn là kiếm tiền bằng sức lao động của mình.

"Tôi biết nghề này có nhiều rủi ro, nhưng cũng tự động viên mình. Hiện tại, nó giúp tôi duy trì nguồn kinh tế ổn định, đủ trang trải cuộc sống và giúp đỡ bố mẹ, anh chị em lúc khó khăn", anh chia sẻ.

So với thời thi đấu đỉnh cao, cuộc sống hiện tại của Minh Hiếu vất vả hơn nhiều do guồng quay làm việc liên tục. Để kiếm thêm thu nhập, anh duy trì cường độ làm việc 12-13 tiếng/ngày.

Nghĩ lại 18 năm theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, Hiếu vẫn có nhiều tiếc nuối. "Nhưng mỗi ngày, tôi vẫn duy trì thể trạng tốt nhất để mong có cơ hội trở lại, vì bóng đá như cuộc sống của mình", anh bộc bạch.

An Chi