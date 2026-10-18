Thủ môn Chelsea nhập viện sau pha va chạm kinh hoàng

Sự cố xảy ra giữa hiệp 2 trên sân Hill Dickinson, khi thủ thành Martinez lao ra đấm bóng từ quả đá phạt của Everton. Thủ môn người Argentina va chạm mạnh bằng đầu với trung vệ Jarrad Branthwaite, rồi nằm bất động trên sân.

Đội ngũ y tế 2 CLB lập tức vào sân cấp cứu. Trận đấu phải gián đoạn khoảng 10 phút để các bác sĩ chăm sóc Martinez, trong đó có việc cố định vùng cổ và hỗ trợ thở oxy.

Thủ môn 34 tuổi sau đó được đưa lên cáng, rời sân trong tiếng vỗ tay của khán giả và chuyển thẳng đến bệnh viện tại Liverpool để kiểm tra. Trong khi đó, hậu vệ Branthwaite chỉ bị thương nhẹ ở mặt và vẫn có thể tiếp tục thi đấu.

Nhân viên y tế chăm sóc cho thủ môn Emiliano Martinez sau pha va chạm mạnh với trung vệ Jarrad Branthwaite trong trận Chelsea thắng Everton 2-0 tối 17/10. Ảnh: PA.

Thủ môn Emiliano Martinez được đưa ngay tới bệnh viện do chấn thương nghiêm trọng. Ảnh: Shutterstock Editorial

Tờ SunSport cho hay, các xét nghiệm ban đầu không phát hiện tổn thương nghiêm trọng ở não và cột sống của Martinez. Tuy nhiên, thủ thành sinh năm 1992 được cho là bị tổn thương xương hàm và có thể phải phẫu thuật.

Chelsea hiện chưa chính thức xác nhận thông tin này cũng như thời gian anh phải nghỉ thi đấu.

"Tôi được biết Martinez đã tỉnh táo khi rời sân. Hiện cậu ấy đang ở bệnh viện để thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Hy vọng mọi chuyện không quá nghiêm trọng, nhưng chúng tôi phải chờ đợi", HLV Xabi Alonso chia sẻ sau trận.

Chấn thương xảy ra khi Chelsea đang dẫn 1-0, buộc nhà cầm quân người Tây Ban Nha phải tung thủ môn dự bị Mike Penders vào sân. Đây cũng là lần đầu thủ thành 21 tuổi người Bỉ được thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Bất chấp sự cố, Chelsea vẫn bảo toàn lợi thế và ghi thêm bàn thắng để đánh bại Everton 2-0. Cả 2 pha lập công đều thuộc về tiền đạo Pedro Neto, ở phút 46 và 90.

Bàn mở tỷ số đến chỉ 43 giây sau khi hiệp 2 bắt đầu, với pha dứt điểm của Neto từ đường chuyền của hậu vệ Jorrel Hato. Đến cuối trận, ngôi sao người Bồ Đào Nha tận dụng bóng bật ra sau cú đá phạt của tiền vệ Jordan Henderson để hoàn tất cú đúp.

"Chiến thắng này dành cho Martinez. Anh ấy xứng đáng được hưởng niềm vui vì đã chơi rất tốt. Chúng tôi hy vọng anh ấy sẽ sớm bình phục", Neto xúc động chia sẻ.

Đáng chú ý, đây là cú đúp đầu tiên của tiền đạo 26 tuổi sau 187 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. Chiến thắng cũng giúp Chelsea chấm dứt chuỗi 22 trận liên tiếp không giữ sạch lưới tại giải, đồng thời khiến Everton nhận thất bại đầu tiên mùa này.

Kết quả đưa thầy trò HLV Alonso lên thứ 4 với 13 điểm sau 7 vòng. Theo lịch, Chelsea sẽ tiếp Tottenham trên sân Stamford Bridge ở vòng 8 Ngoại hạng Anh vào lúc 23h30 ngày 24/10 (giờ Hà Nội).