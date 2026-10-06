Thủ môn Benin lo đồng đội tranh cãi vì đổi áo với Messi

Sau World Cup 2026, Lionel Messi tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế và trận đấu với Benin vào ngày 7/10 là lần cuối cùng anh khoác áo tuyển Argentina.

Messi đã trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất và ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử tuyển Argentina với 125 bàn sau 207 lần khoác áo đội tuyển, trong đó ghi 21 bàn tại các kỳ World Cup.

Thủ thành Marcel Dandjinou trên sân tập ở Pretoria (Nam Phi).

Đỉnh cao trong sự nghiệp quốc tế của Messi là chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar. Ở giải đấu đó, tiền đạo sinh năm 1987 ghi 7 bàn, góp công lớn giúp Argentina lần đầu trở lại đỉnh thế giới sau 36 năm chờ đợi. Ngoài ra, Messi còn cùng đội tuyển Argentina hai lần vô địch Copa America và giành một danh hiệu Finalissima.

Với ý nghĩa đặc biệt của trận đấu, các cầu thủ Benin cũng không giấu được sự hào hứng. Trong cuộc trao đổi với tờ Marca, thủ môn Marcel Dandjinou thừa nhận gần như tất cả thành viên đội bóng châu Phi đều mong muốn có được chiếc áo của Messi sau trận.

Khi được hỏi liệu đội tuyển Benin có phải tổ chức bốc thăm để chọn người đổi áo với Messi hay không, Dandjinou vui vẻ trả lời: “Anh hỏi bất kỳ ai trong đội thì câu trả lời cũng vậy thôi, ai cũng muốn có chiếc áo đó.

Tốt nhất là ban tổ chức nên in thật nhiều áo và chia cho mỗi người một chiếc! Nếu chỉ có một người được đổi áo, tôi e là sẽ có tranh cãi đấy, vì ai cũng khao khát nó cả”.

Một cầu thủ khác của Benin là hậu vệ Tijani Mohamed cũng tỏ ra rất quyết tâm trong việc đổi áo đấu với Messi trong ngày anh giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Thậm chí, cầu thủ 29 tuổi tuyên bố đã hứa với mẹ rằng mình sẽ là người mang chiếc áo của Messi rời sân Monumental.

“Tôi chắc chắn sẽ là người lấy được chiếc áo đó, tôi thề trước mẹ mình luôn”, Tijani Mohamed nói.

Trước ngày đối đầu Argentina, Mohamed thừa nhận các tuyển thủ Benin dành sự ngưỡng mộ rất lớn cho Messi và xem trận đấu lần này là một kỷ niệm đặc biệt trong sự nghiệp.

“Chúng tôi hạnh phúc vì được dự trận đấu cuối cùng của Messi. Trước khi đến đây, chúng tôi gần như chỉ biết đến Messi qua báo đài. Với tôi, đây sẽ là trận đấu rất đặc biệt.

Thật sự Benin chẳng cần phải chuẩn bị chiến thuật gì cho trận này, chúng tôi đến đây là để tận hưởng thôi. Cứ tận hưởng hết mình là được”, Mohamed chia sẻ.

Messi cùng đồng đội sẵn sàng cho trận đấu với Benin.

Dù vậy, sự ngưỡng mộ dành cho Messi không đồng nghĩa Benin sẽ bước vào trận đấu với tâm lý nhường nhịn.

Thủ môn Dandjinou khẳng định, anh và các đồng đội vẫn mang trách nhiệm đại diện cho đội tuyển quốc gia. Thủ môn 28 tuổi thậm chí tuyên bố sẽ làm mọi cách để ngăn cản Messi ghi bàn.

“Không bao giờ. Tôi là một thủ môn và nhiệm vụ của tôi là cản phá. Dù có là phút cuối cùng hay phạt đền đi nữa, nếu Messi sút, tôi vẫn sẽ nỗ lực cản phá bằng được. Nguyên tắc đơn giản vậy thôi, đó là bóng đá.

Chúng tôi đến đây để tôn vinh Messi, nhưng không ai bắt chúng tôi phải biếu bàn thắng cho anh ấy cả. Mà thực ra với đẳng cấp của Messi, anh ấy cũng chẳng cần ai ban phát điều gì. Muốn xé lưới chúng tôi, anh ấy phải tự mình làm điều đó”, thủ môn của Benin nói.

Theo lịch, trận đấu giữa Argentina và Benin diễn ra lúc 6h ngày 7/10 (giờ Việt Nam).