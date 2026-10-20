Thư mời cộng tác với ấn phẩm đặc biệt Gia Lai Xuân Đinh Mùi 2027

Báo Gia Lai Xuân Đinh Mùi 2027 có nội dung phong phú, sinh động, phản ánh những thành tựu nổi bật, nhân tố mới, mô hình hay trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh năm 2026; thể hiện diện mạo, tiềm năng và khát vọng vươn lên trên chặng đường mới; đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử nổi bật, con người và vùng đất Gia Lai.

Đặc san Gia Lai Xuân Đinh Mùi 2027 thể hiện thông điệp: Gia Lai - từ truyền thống đến khát vọng phát triển; từ những giá trị đã được vun đắp đến những cơ hội mới; từ nội lực địa phương đến không gian phát triển rộng mở.

Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, nhà báo, văn nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia, bạn đọc trong và ngoài nước tham gia cộng tác với ấn phẩm đặc biệt Gia Lai Xuân Đinh Mùi 2027 bằng các thể loại: phóng sự, ký sự, ghi chép, phản ánh, tùy bút, bình luận, phỏng vấn, phóng sự ảnh, truyện ngắn, tản văn, thơ, ảnh nghệ thuật... thể hiện niềm tin, cảm xúc mùa xuân và khát vọng về một Gia Lai đổi mới, văn minh, giàu đẹp.

Ưu tiên các tác phẩm có tính tổng kết, dự báo, phát hiện vấn đề, nhân vật, câu chuyện truyền cảm hứng và góc nhìn riêng.

Bài cộng tác là tác phẩm chưa đăng tải hoặc phổ biến trên bất kỳ cơ quan báo chí nào khác. Bài viết có độ dài không quá 1.400 từ, khuyến khích gửi kèm ảnh minh họa sinh động, chất lượng cao. Thời hạn nhận bài đến ngày 15-12-2026 qua email: baogialai1725@gmail.com.

Trân trọng kính mời!