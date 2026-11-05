Thu mẫu ADN, tiếp nối hành trình tìm tên liệt sĩ

Công an tỉnh Lâm Đồng lấy mẫu lưu động tại gia đình cụ Nguyễn Thị Tiếp, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng

Mong mỏi của những gia đình liệt sĩ

Cụ Nguyễn Thị Tiếp (SN 1947), tổ dân phố 8, phường Mũi Né, có hai người em là liệt sĩ Nguyễn Văn Nô, hy sinh ngày 1/9/1968 và liệt sĩ Nguyễn Văn Ốm, hi sinh ngày 6/4/1973. Nhiều năm qua, nỗi mong ngóng tin tức về 2 người em vẫn chưa nguôi trong lòng người chị.

Trong đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ lần thứ 2 năm 2026, tổ công tác lưu động của Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an phường Mũi Né đến tận nhà lấy mẫu cho cụ Tiếp. Với gia đình, đây là việc làm thiết thực, mở thêm hy vọng tìm lại những người thân đã hi sinh.

Bà Lê Thị Tư, con gái cụ Nguyễn Thị Tiếp cho biết, dù tuổi đã cao, mẹ bà vẫn thường nhắc đến 2 người em trai từng được mình nuôi nấng, chở che từ nhỏ với mong mỏi sớm tìm được các em trở về.

Bà Tư bày tỏ lòng cảm kích khi đoàn công tác đến tận nhà thu mẫu, giúp người mẹ lớn tuổi thuận tiện tham gia. Gia đình mong từ việc thu nhận, đối chiếu ADN, các cơ quan chức năng sớm tìm được thông tin để đưa hai liệt sĩ về với quê hương, người thân.

Tổ lưu động tiến hành theo quy trình thu mẫu ADN đối với trường hợp ông Trần Văn Hùng, ngụ tại tổ dân phố 2, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng

Cùng mong mỏi ấy, ông Trần Văn Hùng, tổ dân phố 2, phường Mũi Né, vẫn đau đáu tìm nơi yên nghỉ của người anh trai là Liệt sĩ Trần Văn Năm. Ông Hùng có 2 người anh ruột hi sinh trong chiến tranh. Người anh cả đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận; còn người anh kế là Liệt sĩ Trần Văn Năm, gia đình chỉ biết thời điểm hi sinh năm 1966.

Đến nay, gia đình chưa biết Liệt sĩ Trần Văn Năm hi sinh tại đâu và phần mộ hiện ở nơi nào. Những thông tin còn thiếu khiến mong muốn tìm được người anh trở về vẫn là nỗi trăn trở của ông Hùng.

Điểm lấy mẫu cố định tại Công an phường Phan Thiết

Đang mắc bệnh ung thư, ông Hùng lo lắng không biết mình còn sống được bao lâu. Chia sẻ khi tổ công tác đến nhà thu mẫu, ông bày tỏ hi vọng tìm được nơi yên nghỉ của anh trai. Với ông, việc cung cấp mẫu ADN là cơ hội để tiếp tục tìm kiếm người anh mà gia đình mong ngóng nhiều năm qua.

Những mong mỏi của cụ Tiếp, ông Hùng cũng là lý do các tổ công tác tổ chức thu mẫu tại nhà đối với thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu, mắc bệnh nặng hoặc khó khăn trong đi lại. Việc thu mẫu tại nhà giúp các thân nhân có điều kiện tham gia cung cấp dữ liệu phục vụ đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đến từng nhà, thu nhận từng mẫu

Đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ lần thứ 2 năm 2026 được Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an và đơn vị thu mẫu GeneViet triển khai sáng lập từ ngày 3/11. Hoạt động tập trung thu mẫu thân nhân theo dòng mẹ, bổ sung cơ sở dữ liệu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Tổ công tác lưu động đến thu mẫu tại gia đình bà Võ Thị Có, tổ dân phố 2, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng

Toàn tỉnh thành lập 6 tổ công tác, gồm 3 tổ lấy mẫu cố định tại trụ sở Công an các xã, phường và 3 tổ lưu động. Các tổ sẽ sắp xếp thời gian lấy mẫu ở 16 địa điểm đặt trạm thu nhận mẫu tập trung. Cùng với điểm lấy mẫu cố định tại công an các xã, phường, các tổ lưu động trực tiếp đến gia đình để hỗ trợ những trường hợp khó khăn trong di chuyển.

Trong đợt cao điểm này, Công an tỉnh dự kiến thu nhận khoảng 1.074 mẫu sinh phẩm ADN.

Tại Mũi Né, ngoài gia đình cụ Nguyễn Thị Tiếp và ông Trần Văn Hùng, tổ công tác còn đến thu mẫu tại gia đình bà Võ Thị Có, tổ dân phố 2 và bà Trần Thị Hợi, tổ dân phố 5. Công an phường phối hợp rà soát, xác minh thông tin, hướng dẫn các thủ tục cần thiết để việc thu mẫu diễn ra thuận lợi, chính xác.

Đại úy Lê Thế Anh, cán bộ Công an phường Mũi Né phụ trách công tác lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên địa bàn cho biết: Triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn, lực lượng cảnh sát khu vực đã đến tận nhà thân nhân của liệt sĩ để triển khai lấy mẫu ADN đối với các liệt sĩ chưa có thông tin phần mộ.

Theo Đại úy Lê Thế Anh, chủ trương này nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các gia đình liệt sĩ. Đối với trường hợp liệt sĩ đã tìm thấy hài cốt trên địa bàn, việc lấy mẫu cũng được triển khai theo quy định. Từng mẫu sinh phẩm đều được thu nhận theo đúng quy trình chuyên môn.

Tổ công tác lưu động đến thu mẫu tại gia đình bà Trần thị Hợi, tổ dân phố 5, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng

Từ công tác rà soát tại cơ sở đến thu nhận mẫu tập trung, lưu động, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương bổ sung, hoàn thiện dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ. Nguồn dữ liệu này tạo cơ sở khoa học cho việc đối chiếu, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Với những gia đình như cụ Nguyễn Thị Tiếp, ông Trần Văn Hùng, mỗi mẫu sinh phẩm còn gửi gắm mong ước tìm lại người thân. Thu nhận đầy đủ, chính xác từng mẫu là việc làm cụ thể để tiếp nối hành trình ấy, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.