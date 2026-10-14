Thu lợi hơn 180 triệu đồng từ một hóa đơn khống

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH Thang máy Phú Thành và Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển Đức Thịnh.

Trịnh Thị Bình và Phạm Văn Đức tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố Trịnh Thị Bình (SN 1971, trú thôn Đồng Quan, xã Vĩnh Thuận, TP Hải Phòng) và Phạm Văn Đức (SN 1982, trú tổ 5, khu 10, phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh) về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, theo khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, cuối năm 2022, sau khi được nhờ mua một hóa đơn giá trị gia tăng ghi nội dung 40.000 m³ cát, Bình liên hệ Công ty TNHH Đông Tiên Đoan Hùng xuất khống hóa đơn này cho Công ty TNHH Thang máy Phú Thành do Đức làm Giám đốc. Hoàn tất việc mua bán hóa đơn, Bình thu lợi 180,2 triệu đồng.

Có hóa đơn đầu vào, Đức chỉ đạo kế toán Công ty TNHH Thang máy Phú Thành xuất hóa đơn bán số cát trên cho Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển Đức Thịnh do Nguyễn Văn Lực làm Tổng giám đốc, để san lấp mặt bằng tại dự án Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, phường Quảng Yên, TP Quảng Ninh.

Sau khi các quyết định khởi tố bị can được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn, cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bị can nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ.

Vụ án đang được Công an thành phố Quảng Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng.