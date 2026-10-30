Thu lợi 315 tỷ đồng, nhóm phát hành phim lậu mua Porsche, Mercedes, Land Rover

Trong đó, Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Hoàng Thanh và Nguyễn Đình Xuân bị truy tố về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và Rửa tiền. Ba bị can Doãn Thành Luân, Nguyễn Khương Duy và Nguyễn Phước Toàn bị truy tố về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo cáo trạng, tiền thu được từ quảng cáo trên các website phim lậu được thanh toán bằng USDT. Các bị can chuyển tiền qua nhiều ví điện tử, sau đó bán hoặc quy đổi sang tiền Việt Nam, đưa vào tài khoản cá nhân để sử dụng mua bất động sản, ô tô nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Đáng chú ý, Nguyễn Đình Minh Khoa bị cáo buộc chi hơn 7,48 tỷ đồng mua xe Porsche Panamera, để vợ đứng tên sở hữu. Sau đó, bị can bán chiếc xe này để mua Mercedes G63, rồi tiếp tục bán và chuyển sang sở hữu xe Land Rover Autobiography.

Nguyễn Đình Xuân bị cáo buộc sử dụng hơn 10 tỷ đồng từ nguồn tiền bán USDT để mua ô tô và bất động sản. Trong đó, bị can mua xe Mercedes GLS 450 với giá 6 tỷ đồng và Mercedes C300 giá 1,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Thanh dùng tiền thu được để mua nhà đất và nhiều ô tô như Ford Mustang, BMW Z4, Audi A7 và Dodge Challenger.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: C.A.

Theo cáo trạng, Khoa và các đồng phạm quen biết nhau qua các diễn đàn trên internet. Đầu năm 2019, nhận thấy các website phim lậu có giao diện chưa thuận tiện cho người dùng, Khoa bàn với Trung Anh xây dựng một hệ thống riêng, sau đó rủ Thanh và Xuân tham gia.

Nhóm này phát miễn phí các bộ phim được sao chép trái phép nhằm thu hút người xem, qua đó kiếm tiền từ quảng cáo. Từ giữa năm 2019 đến tháng 3/2026, các bị can tổ chức hoạt động với sự giúp sức của Toàn, Duy và Luân.

Trong đường dây, Khoa phụ trách mua hơn 100 tên miền, tìm cách tăng lượng truy cập và làm việc với các nền tảng quảng cáo. Trung Anh quản lý máy chủ, hoạt động lưu trữ và truyền phát phim. Xuân đảm nhiệm lập trình, bảo trì website; Thanh thiết kế giao diện, theo dõi chi phí và phân chia lợi nhuận.

Cơ quan tố tụng xác định nhóm này đã sao chép trái phép 26.000 bộ phim truyền hình và 7.500 bộ phim hoạt hình, thu hơn 315 tỷ đồng tiền quảng cáo.

Sau khi trừ chi phí, Khoa, Trung Anh và Xuân mỗi người hưởng lợi bất chính 50 tỷ đồng; Thanh hưởng hơn 51 tỷ đồng. Các bị can còn lại gồm Luân hưởng hơn 3,74 tỷ đồng, Duy hưởng 1,77 tỷ đồng và Toàn hưởng hơn 418 triệu đồng.