Trần Thị Mai Trinh - Thủ lĩnh “Xanh Đà Nẵng” lan tỏa tình yêu môi trường. Ảnh: NVCC

Với Mai Trinh, đến với Cộng đồng Xanh Việt Nam và gắn bó với “Xanh Đà Nẵng” là một cơ duyên khá tình cờ. Những ngày đầu, cô chủ yếu làm những phần việc rất đơn giản cùng mọi người thu gom rác, làm sạch không gian công cộng, tham gia các chương trình tuyên truyền về bảo vệ môi trường.

Càng tham gia, Trinh càng nhận ra rằng một chiến dịch thành công không chỉ nằm ở số lượng rác được thu gom mà quan trọng hơn là có thể tạo nên sự thay đổi trong nhận thức và hành động của cộng đồng.

Sự nhiệt tình, trách nhiệm cùng khả năng kết nối giúp Mai Trinh dần được tin tưởng giao thêm nhiều phần việc trong các hoạt động của Cộng đồng Xanh Việt Nam tại Đà Nẵng. Từ những nhiệm vụ ban đầu, cô từng bước học cách xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng, kết nối các đơn vị và vận động người trẻ cùng tham gia các hoạt động vì môi trường.

Những trải nghiệm ấy giúp Mai Trinh trưởng thành hơn trong vai trò tổ chức và dẫn dắt, để rồi cô được tin tưởng giao đảm nhận vị trí thủ lĩnh “Xanh Đà Nẵng”.

Ở tuổi 19, vai trò mới vừa là sự ghi nhận cho những nỗ lực của cô gái trẻ, vừa đặt lên vai Mai Trinh trách nhiệm lớn hơn trong việc duy trì, kết nối và phát triển các hoạt động vì môi trường tại địa phương.

Mai Trinh cùng hàng trăm thành viên “Xanh Đà Nẵng” duy trì nhiều hoạt động thiết thực như “Làm sạch Sơn Trà”, “Chung tay góp xanh Đà Nẵng”, “Chủ nhật xanh”, “Clean Up Việt Nam”...

Mỗi chiến dịch không chỉ góp phần làm sạch, trả lại diện mạo xanh hơn cho những không gian công cộng, mà còn tạo môi trường để ngày càng nhiều bạn trẻ cùng tham gia, trực tiếp hành động và hình thành thói quen sống có trách nhiệm với môi trường.

Chính từ những việc làm thiết thực ấy, “Xanh Đà Nẵng” từng bước tạo dấu ấn riêng, đưa thông điệp sống xanh đến gần hơn với người trẻ. Điểm nổi bật trong cách làm của nhóm là phát huy sự phối hợp giữa sinh viên, tình nguyện viên với đoàn viên, thanh niên và lực lượng bộ đội biên phòng tại địa phương.

Thông qua chuỗi hoạt động thiết thực, “Xanh Đà Nẵng” hướng tới việc đưa những mục tiêu lớn về bảo vệ môi trường trở thành hành động cụ thể trong đời sống cộng đồng, từng bước góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) trước năm 2050.

“Xanh Đà Nẵng” kỳ vọng hình thành một cộng đồng trẻ sống xanh, biết chia sẻ trách nhiệm với môi trường và chung tay xây dựng thành phố xanh, sạch, bền vững hơn.

Chị Nguyễn Ngọc Ánh, Thủ lĩnh Cộng đồng Xanh Việt Nam, đánh giá dù mới thành lập từ năm 2022, “Xanh Đà Nẵng” đã nhanh chóng trở thành một trong những nhóm địa phương năng động, sáng tạo trong các hoạt động bảo vệ môi trường.

Theo chị Ánh, các chiến dịch của nhóm được tổ chức ngày càng bài bản, có sự phối hợp giữa nhiều lực lượng và thu hút đông đảo tình nguyện viên, đặc biệt là các bạn trẻ. Qua từng hoạt động, “Xanh Đà Nẵng” không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan mà còn tạo môi trường để người trẻ rèn luyện kỹ năng, phát huy tinh thần trách nhiệm và lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.

Cộng đồng Xanh Việt Nam hiện kết nối hơn 200.000 tình nguyện viên trên khắp cả nước, cùng chung mục tiêu lan tỏa lối sống xanh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Tại Đà Nẵng, “Xanh Đà Nẵng” ngày càng tạo được dấu ấn qua các hoạt động cộng đồng thiết thực, thu hút gần 10.000 lượt theo dõi trên facebook. Đây không chỉ là kênh cập nhật các chiến dịch mà còn trở thành cầu nối, giúp kết nối tình nguyện viên, lan tỏa những câu chuyện đẹp và truyền cảm hứng để người trẻ cùng hành động vì môi trường.