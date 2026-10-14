Thủ lĩnh thanh niên Vạn Xuân hai lần được vinh danh trong năm 2026

Giải thưởng là sự ghi nhận những đóng góp của anh Đồng Văn Thành trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên.

Trên cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Vạn Xuân, anh Đồng Văn Thành chú trọng đổi mới cách tập hợp thanh niên, tổ chức các hoạt động tình nguyện gắn với nhu cầu thực tế của người dân.

Một trong những hoạt động nổi bật là đội hình thanh niên hỗ trợ dịch vụ công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Năm 2025, mô hình huy động 160 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, hỗ trợ hơn 2.000 lượt người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Anh Đồng Văn Thành (thứ 2 từ trái sang) nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026.

Cùng với đó, anh tham gia tổ chức các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và bảo vệ môi trường. Mô hình “Cánh đồng xanh” góp phần nâng cao ý thức thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, hạn chế tình trạng vứt bỏ không đúng nơi quy định.

Anh cũng chú trọng ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội và các công cụ trí tuệ nhân tạo để đổi mới cách tuyên truyền, tổ chức hoạt động, tăng khả năng tiếp cận đoàn viên thanh niên.

Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao trong khuôn khổ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội (15/10/1956 – 15/10/2026).