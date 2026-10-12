Thủ lĩnh thanh niên - Uy tín từ việc làm - Bài 1: Gắn kết người trẻ bằng những việc làm thiết thực

Có mặt khi người dân cần

Gần 23 giờ ngày 7-10, Hoàng Khang, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, cùng một người bạn phải dắt chiếc xe chết máy trên đường Đỗ Mười, phường An Phú Đông. Đêm khuya, trời lất phất mưa, đoạn đường vắng khiến hai sinh viên không khỏi lo lắng khi một nhóm thanh niên tiến đến hỏi thăm.

Thấy Khang dè dặt, anh Võ Trung Tín, Đội trưởng Đội Hỗ trợ nhân dân phường An Phú Đông, cùng anh Nguyễn Đức Vinh, Bí thư Đoàn phường, chủ động giới thiệu về Đội Hỗ trợ nhân dân phường An Phú Đông.

Sau khi kiểm tra xe, cả nhóm liên hệ các tiệm quen để tìm nơi bán nhớt vì những tiệm sửa xe gần đó đã đóng cửa. Chiếc xe hoạt động trở lại sau khi được châm nhớt. Anh Tín khuyên Khang chạy chậm về nhà, sáng hôm sau đưa xe đến tiệm kiểm tra.

“Tôi không nghĩ đội hỗ trợ làm việc khuya như vậy, nhất là khi trời mưa nữa. Nếu không có đội hỗ trợ, giữa đêm mưa, chúng tôi sẽ phải dắt bộ về nhà”, Khang chia sẻ.

Anh Võ Trung Tín cùng Đội Hỗ trợ nhân dân phường An Phú Đông (TPHCM) sửa xe giúp người dân. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đó là một trong nhiều trường hợp được Đội Hỗ trợ nhân dân phường An Phú Đông giúp đỡ mỗi tối. Từ năm 2019 đến nay, các thành viên vẫn duy trì hoạt động, bất kể thời gian hay thời tiết.

Mỗi tối, cả nhóm tập trung tại văn phòng khu phố 8 trên đường TL08, kiểm tra dụng cụ, chuẩn bị đồ sửa xe rồi chia tổ di chuyển trên các tuyến đường chính. Người hôm sau phải đi làm sớm thường trở về khoảng nửa đêm; những người có thời gian tiếp tục hoạt động đến 2 giờ sáng. Sáng chủ nhật, từ 6 giờ, đội lại đi hút đinh trên tuyến từ cầu vượt Ngã tư Ga đến cầu vượt Bình Phước.

Đội được thành lập với 5 thành viên, chủ yếu là thanh niên công nhân ở các khu nhà trọ. Những việc làm thiết thực được chia sẻ trên mạng xã hội giúp hoạt động của đội lan tỏa, thu hút thêm người quan tâm và tham gia. Qua quá trình tiếp xúc, vận động, một số thanh niên dần thay đổi nhận thức, lối sống.

“Các bạn thấy hoạt động có ý nghĩa, sau vài lần tiếp xúc, vận động thì đồng ý tham gia. Đội cũng là môi trường giúp một số bạn thay đổi tích cực, đây là điều rất đáng quý”, anh Tín cho hay.

Với vai trò đội trưởng, Tín phối hợp với Đoàn phường tổ chức sinh hoạt định kỳ, phân công nhiệm vụ, rèn luyện ý thức trách nhiệm và cách ứng xử của các thành viên. Qua đó, các bạn học cách sống có trách nhiệm, lễ phép khi tiếp xúc với người dân, lan tỏa việc tốt trong cộng đồng.

Anh Nguyễn Đức Vinh, Bí thư Đoàn phường An Phú Đông, cho biết đội được thành lập từ mong muốn đóng góp cho địa phương của những thanh niên làm công nhân, lao động tự do. Các thành viên tham gia trên tinh thần tự nguyện, được Đoàn phường định hướng và phối hợp hoạt động với cảnh sát khu vực, lực lượng dân quân. Một số thành viên từng có thời gian sống buông thả, khi tham gia đội đã dần thay đổi tích cực và tìm thấy niềm vui.

Những đêm hỗ trợ người dân, những hoạt động sát nhu cầu thanh niên giúp thủ lĩnh trẻ Phan Trung Hải gây dựng uy tín bằng sự hiện diện, tinh thần trách nhiệm và kết quả cụ thể. Mạng xã hội có thể giúp lời kêu gọi lan nhanh nhưng những việc làm trong cuộc sống mới tạo nên sự tin cậy, giữ người trẻ gắn bó và biến sự hưởng ứng thành giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Kết nối từ nhu cầu thực tế

Ở phường Thủ Đức (TPHCM), anh Tô Minh Hiếu, Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường, chọn cách kết nối thanh niên từ chính nhu cầu của người tham gia. Phường Thủ Đức có hơn 20.000 thanh niên cư trú, với thành phần đa dạng.

Chia sẻ về quá trình xây dựng lễ hội thanh niên “Thủ Đức Youth Fest” năm 2026, anh Hiếu cho biết ý kiến, nhu cầu của thanh niên và người dân được tiếp nhận qua nhiều kênh, phần lớn qua mạng xã hội. Từ đó, nội dung lễ hội được xây dựng với các hoạt động văn hóa, âm nhạc, thể thao, trải nghiệm, tình nguyện, chuyển đổi số, tạo thêm không gian để người trẻ trực tiếp tham gia.

Theo anh Tô Minh Hiếu, mạng xã hội giúp thông tin đi nhanh, mở rộng khả năng kết nối. Tuy nhiên, nếu hoạt động không thiết thực, không đáp ứng nhu cầu, sở thích của người trẻ thì khó thu hút thanh niên chủ động tham gia lâu dài. Người thủ lĩnh phải lắng nghe để biết các bạn quan tâm điều gì, muốn đóng góp ra sao. Khi được bày tỏ nhu cầu, đóng góp ý tưởng, thanh niên sẽ tìm thấy cơ hội tham gia phù hợp. Với thanh niên công nhân, thanh niên ngoài khu vực nhà nước hay những bạn ít sinh hoạt Đoàn, hội, việc mở thêm các phương thức tiếp cận cũng tạo cơ hội kết nối từ những mối quan tâm gần gũi.

Anh Tô Minh Hiếu khuyến nghị, cán bộ Đoàn, hội sử dụng mạng xã hội để theo dõi những vấn đề thanh niên quan tâm, tiếp nhận phản hồi, khảo sát nhu cầu, ghi nhận sáng kiến và điều chỉnh nội dung hoạt động. Công việc này đòi hỏi tương tác thường xuyên, không chỉ dừng lại ở việc đăng thông báo. Vì vậy, hiệu quả của truyền thông Đoàn - hội không chỉ đo bằng số lượt thích một bài đăng, mà quan trọng hơn là số lượng thanh niên, người dân được kết nối, trực tiếp tham gia hoạt động; số người mong muốn chương trình tiếp tục được tổ chức hoặc tiếp tục đồng hành trong những lần sau.

Tại phường Phú Thuận (TPHCM), từ những lần gặp thanh niên tìm việc tại địa phương, anh Phan Trung Hải, Ủy viên Hội LHTN Việt Nam phường, Bí thư Chi đoàn khu phố 28, kết nối những bạn có hoàn cảnh khó khăn với những cơ sở có nhu cầu tuyển dụng và đào tạo nghề. Người học sửa xe, người học hớt tóc, pha chế, bán đồ ăn nhanh... Có cơ sở nhận đào tạo miễn phí; còn với những cơ sở yêu cầu đóng học phí, anh tìm cách vận động nguồn lực hỗ trợ. Tháng 8-2026, anh thành lập “Tiệm cà phê thạc sĩ”, tạo việc làm ổn định cho 3 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. “Việc hỗ trợ một bạn trẻ có nghề, có việc làm để tự lo cho cuộc sống là cách đồng hành thiết thực và lâu dài”, anh Hải nhìn nhận.

Kể về cơ duyên gắn bó với các hoạt động xã hội, anh Hải cho biết từ nhỏ đã ấn tượng với màu áo xanh khi chứng kiến các anh chị đoàn viên, thanh niên về địa phương tổ chức những hoạt động ý nghĩa. Lớn lên, anh tìm hiểu rồi tham gia các hoạt động Đoàn - hội, từ đó có thêm nhiều cơ hội đóng góp và vận động đoàn viên, thanh niên cùng tham gia. Từ những việc làm cụ thể, bền bỉ dành cho cộng đồng, anh Phan Trung Hải là một trong 15 gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tuyên dương.

Phát huy từng lợi thế để kết nối thanh niên Anh Nguyễn Trần Chí Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường An Hội Đông, theo đạo Công giáo, nên thuận lợi trong việc kết nối với các huynh trưởng, giáo lý viên tại giáo xứ, vận động cùng tổ chức các hoạt động chăm lo thiếu nhi. Hội LHTN Việt Nam phường phối hợp với Giáo xứ Hợp An tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy cho gần 500 thiếu nhi, giúp các em nhận diện nguy cơ, nâng cao ý thức tự bảo vệ. Bên cạnh đó, anh Hiếu cùng các huynh trưởng, giáo lý viên và đoàn viên tổ chức sân chơi hè tại Giáo xứ Trung Bắc, thu hút hơn 400 lượt thiếu nhi tham gia.