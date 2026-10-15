Thủ lĩnh thanh niên trong thời đại số

Với tinh thần năng động, sáng tạo, chị Đinh Ngọc Bảo Trâm - Phó Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam xã Vạn Hưng và anh Phạm Bình Dương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Diên Khánh đã có nhiều cách làm mới trong công tác đoàn - hội, gắn chuyển đổi số với hoạt động tình nguyện và chăm lo cộng đồng. Những dấu ấn từ cơ sở đã góp phần khẳng định vai trò của thanh niên trong xây dựng quê hương, đồng thời giúp 2 cán bộ trẻ được trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026.

Nữ thủ lĩnh với sáng kiến "Phủ xanh số Vạn Hưng"

Từ thực tiễn hoạt động tại địa phương, chị Đinh Ngọc Bảo Trâm đã có sáng kiến “Phủ xanh số Vạn Hưng”, kết hợp ứng dụng công nghệ với đổi mới phương thức tập hợp thanh thiếu nhi và triển khai các hoạt động an sinh xã hội. Tháng 1-2026, sáng kiến "Phủ xanh số Vạn Hưng" được triển khai vào thực tiễn, trong đó "Bản đồ số Vạn Hưng” là sản phẩm trọng tâm được thực hiện. Theo đó, lực lượng thanh niên xã Vạn Hưng tham gia thu thập, chuẩn hóa dữ liệu về cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế, cơ sở kinh doanh và các địa điểm khác trên địa bàn. Những thông tin sau đó được đưa lên nền tảng bản đồ số, chuyển thành mã QR để gắn tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn, trường học, các điểm công cộng và cơ sở kinh doanh. Đến nay, “Bản đồ số Vạn Hưng” đã cập nhật thông tin, định vị 100% cơ quan, đơn vị và hơn 20 cơ sở kinh doanh, góp phần giúp người dân tiếp cận thông tin địa phương thuận tiện hơn. Từ nền tảng "Bản đồ số Vạn Hưng", chị Đinh Ngọc Bảo Trâm còn tổ chức cuộc thi trực tuyến “Vạn Hưng tôi yêu”, tạo điều kiện để hơn 300 đoàn viên, thanh niên tìm hiểu về địa danh, lịch sử, văn hóa quê hương bằng hình thức tương tác trên môi trường số. Hoạt động nhằm góp phần đổi mới cách giáo dục truyền thống và khơi dậy tình yêu quê hương trong thế hệ trẻ Vạn Hưng.

Chị Đinh Ngọc Bảo Trâm.

Một điểm đáng chú ý trong cách làm của chị Đinh Ngọc Bảo Trâm là chuyển đổi số luôn gắn với hoạt động trực tiếp. Chị chú trọng đổi mới hội trại hè khi kết hợp giáo dục truyền thống, tuyên truyền pháp luật, văn hóa, văn nghệ, thể thao, rèn luyện kỹ năng và hoạt động vì cộng đồng. Tại hội trại truyền thống xã Vạn Hưng do Hội LHTN Việt Nam xã tổ chức, chị Đinh Ngọc Bảo Trâm chủ động đưa những nội dung mới vào sân chơi truyền thống của thanh niên như: Đấu trường tiếng Anh; Nhật ký trại Online... Qua đó, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi mạnh dạn sử dụng tiếng Anh trong môi trường vui chơi, cũng như giúp những thanh niên đang học tập, làm việc xa địa phương tiếp tục theo dõi, tương tác với hoạt động tại quê nhà. Ngoài ra, với vai trò thủ lĩnh thanh niên ở cơ sở, chị Đinh Ngọc Bảo Trâm còn tích cực vận động nguồn lực thực hiện nhiều công trình an sinh, phúc lợi cộng đồng như: Máy tính cho em; các tuyến đường cờ Tổ quốc; công trình camera an ninh; đổi rác thải nhựa lấy cây xanh; em nuôi của đoàn...

Ứng dụng công nghệ vào phục vụ người dân

Tại xã Diên Khánh, anh Phạm Bình Dương được biết đến như một thủ lĩnh thanh niên nhiệt huyết, tiên phong ứng dụng chuyển đổi số trong phong trào với những sản phẩm thiết thực hỗ trợ người dân. Xuất phát từ việc một bộ phận người dân, nhất là người lớn tuổi, chưa quen sử dụng công nghệ, còn gặp khó khăn khi tìm hiểu thủ tục hành chính công trực tuyến, anh Phạm Bình Dương đề xuất xây dựng công trình thanh niên “Góc QR - Kết nối thủ tục hành chính công”. Tháng 8-2025, mô hình này được đưa vào ứng dụng đã tập hợp các mã QR liên kết đến hướng dẫn, biểu mẫu, thông tin cần thiết về 30 thủ tục hành chính phổ biến. Người dân chỉ cần dùng điện thoại thông minh có kết nối Internet quét mã để tra cứu, thay vì mất thời gian tìm kiếm trên nhiều kênh thông tin. Điểm nổi bật của mô hình là cách tiếp cận đơn giản, chi phí triển khai phù hợp, nội dung có thể cập nhật khi thông tin thay đổi. Để mô hình phát huy tính hiệu quả, đoàn viên, thanh niên xã trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng mã QR và dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, công trình vừa hỗ trợ cải cách hành chính tại cơ sở, vừa tạo điều kiện để tuổi trẻ phát huy vai trò xung kích trong xây dựng chính quyền số.

Anh Phạm Bình Dương.

Một sáng kiến khác của anh Phạm Bình Dương là “Bản đồ số khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn xã Diên Khánh”. Bản đồ tích hợp thông tin về 25 khu vực bỏ phiếu, giúp cử tri tra cứu vị trí, hình ảnh và tìm đường đến địa điểm bỏ phiếu thuận tiện. Thay vì chỉ tiếp cận danh sách địa điểm dưới dạng văn bản, người dân có thể xem thông tin trực quan ngay trên điện thoại.

Không chỉ quan tâm đến chuyển đổi số, với vai trò thủ lĩnh thanh niên, anh Phạm Bình Dương còn chú trọng các hoạt động an sinh xã hội. Từ cuối năm 2025 đến nay, anh vận động nguồn lực xã hội hóa xây dựng 2 căn nhà nhân ái, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn; trong năm 2026, anh vận động trao tặng gần 200 suất quà, học bổng cho học sinh khó khăn với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng...

Tối 11-10, tại TP. Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026) và trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho 70 cán bộ hội tiêu biểu, xuất sắc trên toàn quốc. Tỉnh Khánh Hòa vinh dự có 2 cá nhân được biểu dương là chị Đinh Ngọc Bảo Trâm và anh Phạm Bình Dương. Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh (trước đây là Giải thưởng 15 tháng 10) là giải thưởng cao quý của Hội LHTN Việt Nam dành cho cán bộ, hội viên xuất sắc, có những sáng kiến trong đoàn kết, tập hợp thanh niên, tổ chức phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số và chăm lo thanh thiếu nhi ở những địa bàn còn nhiều khó khăn...