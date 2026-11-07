Thủ lĩnh giáo phái khiến 190 trẻ em chết đói lĩnh án 200 năm tù

Paul Mackenzie, thủ lĩnh một giáo phái tại Kenya, bị kết án vì tổ chức và chỉ đạo các tín đồ nhịn ăn đến chết với niềm tin rằng họ sẽ được lên thiên đường trước ngày tận thế.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử thủ lĩnh giáo phái Paul Mackenzie và các đồng phạm tại Kenya. Ảnh: X

Tòa án tuyên phạt Mackenzie 100 năm tù vì hành vi giết người bằng cách bỏ đói và thêm 100 năm tù vì trực tiếp sát hại nạn nhân. Ngoài ra, 28 đồng phạm khác nhận mức án từ 10 đến 160 năm tù.

Vụ việc bị phanh phui vào tháng 4/2023, khi cảnh sát phát hiện hàng loạt thi thể được chôn trong khu rừng Shakahola, gần thị trấn Malindi. Đến nay, 448 thi thể đã được tìm thấy tại khu vực này, trong đó nhiều nạn nhân là trẻ em.

Theo cơ quan điều tra, một số tín đồ bị đánh đập hoặc giam giữ nếu tìm cách ăn uống để sống sót. Mackenzie phủ nhận các cáo buộc, trong khi luật sư của các bị cáo cho biết sẽ kháng cáo.

Vụ án gây chấn động Kenya, đồng thời làm dấy lên làn sóng chỉ trích giới chức vì không kịp thời ngăn chặn hoạt động của giáo phái dù đã xuất hiện nhiều dấu hiệu cảnh báo từ trước.