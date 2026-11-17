Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong Không gian nghệ thuật được trưng bày tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thư Lâm, cho biết: Trong năm 2026, công tác Mặt trận xã đã bám sát nhiệm vụ dân sinh, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Qua Chiến dịch "100 ngày hành động Vì Thư Lâm phát triển - Vì hạnh phúc của Nhân dân", toàn xã có 84 đơn vị đăng ký 108 nhiệm vụ, công trình, phần việc, mô hình. Kết thúc Chiến dịch, có 86/108 nhiệm vụ đã hoàn thành, 22 nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện, tỷ lệ hoàn thành khối lượng các công việc đăng ký đạt 94,71%.

Ông Phạm Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thư Lâm, phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị, MTTQ Việt Nam xã Thư Lâm đã phối hợp tập hợp ý kiến của Nhân dân để phản ánh đến Đảng, chính quyền; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc tiếp thu, giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân. Các hoạt động chăm lo người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, vận động nguồn lực cộng đồng tiếp tục góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Củng cố và xây dựng lòng tin của Nhân dân bằng những việc làm cụ thể, các cán bộ Mặt trận cơ sở luôn kiên trì bám sát địa bàn, hòa giải mâu thuẫn phát sinh, thăm hỏi người đau yếu, vận động từng gia đình cùng làm việc tốt. Công tác dân vận khéo luôn được gắn chặt với nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Những đóng góp thiết thực của tổ chức Mặt trận đã góp phần cùng chính quyền địa phương, các đoàn thể giữ gìn sự bình yên trong mỗi xóm làng.

Đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học, các thôn và thế hệ trẻ Thư Lâm ký cam kết "Duy trì kết quả - Hoàn thành nhiệm vụ - Nhân rộng mô hình sau Chiến dịch 100 ngày.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thư Lâm khẳng định: Xây dựng xã Thư Lâm xã hội chủ nghĩa vì hạnh phúc của Nhân dân đòi hỏi quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự tham gia chủ động của các tầng lớp Nhân dân.

Trong đó, MTTQ có trách nhiệm quy tụ sức mạnh đại đoàn kết, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến; cùng cấp ủy, chính quyền đưa mục tiêu chung vào từng công việc, từng cộng đồng dân cư. Nhân dân là chủ thể xây dựng và thụ hưởng thành quả phát triển; cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc của Nhân dân phải là mục tiêu xuyên suốt và thước đo hiệu quả xây dựng xã Thư Lâm xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu ấy cần được cụ thể hóa qua sinh kế ổn định của mỗi gia đình, cơ hội học tập của trẻ em, sự chăm lo đối với người có công, người cao tuổi, người yếu thế; qua môi trường sạch, an toàn và tiếng nói của người dân được lắng nghe.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp nổi bật trong Chiến dịch "100 ngày hành động Vì Thư Lâm phát triển - Vì hạnh phúc của Nhân dân".

"MTTQ xã cùng các tổ chức thành viên quyết tâm xây dựng cộng đồng dân cư tự quản, văn minh, hạnh phúc; vận động giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn văn hóa, bảo vệ môi trường sống xanh - sạch - đẹp. Cùng với đó, không ngừng nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, theo dõi việc thực hiện các cam kết với Nhân dân, góp phần xây dựng thành công mô hình xã xã hội chủ nghĩa tại Thư Lâm", ông Phạm Văn Nam nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, UBND xã Thư Lâm đã khen thưởng đối với 11 công trình, mô hình, phần việc; 27 tập thể và 81 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp nổi bật trong Chiến dịch "100 ngày hành động Vì Thư Lâm phát triển - Vì hạnh phúc của Nhân dân".