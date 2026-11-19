Xã Thư Lâm nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Thái

Chủ động triển khai, từng bước định hình mô hình

Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 8-7-2026 của Thành ủy và Quyết định số 3489/QĐ-UBND ngày 12-7-2026 của UBND thành phố Hà Nội, Đảng ủy, UBND xã Thư Lâm đã chủ động triển khai các nhiệm vụ theo thẩm quyền. Đảng bộ xã ban hành Nghị quyết số 227-NQ/ĐU ngày 10-7-2026; thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình xã xã hội chủ nghĩa (XHCN); UBND xã thành lập 9 tổ công tác chuyên đề, phân công các phòng, đơn vị phụ trách từng nhóm tiêu chí.

Dự thảo Đề án "Xây dựng xã Thư Lâm theo mô hình xã XHCN" được xây dựng trên cơ sở rà soát 54 tiêu chí, tích hợp 21 nội dung từ các nghị quyết liên quan. Việc tổ chức thực hiện được xác định theo 3 chương trình hành động: Chính quyền phục vụ, kinh tế phát triển, nhân dân thụ hưởng, lộ trình đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Theo kết quả tự rà soát đến ngày 4-11, xã có 12/54 tiêu chí đạt, 8 tiêu chí có điểm nhưng chưa đạt và 34 tiêu chí chưa đủ căn cứ xác định điểm. Tổng điểm tự rà soát là 22,8/100 điểm. Tuy nhiên, con số này chủ yếu phản ánh tình trạng chuẩn hóa căn cứ đánh giá, bởi tại thời điểm rà soát mới có 31/54 tiêu chí được hướng dẫn cụ thể, còn 23 tiêu chí chưa có hướng dẫn. Do đó, kết quả sẽ tiếp tục được cập nhật khi có hướng dẫn và đánh giá chính thức của các sở, ngành.

Những khoảng cách lớn tập trung ở nhóm hạ tầng, kinh tế và môi trường. Đây là các lĩnh vực phụ thuộc nhiều vào quy hoạch, hạ tầng kết nối và nguồn lực đầu tư. Trong khi đó, ở lĩnh vực văn hóa - giáo dục, xã đã hoàn thành sắp xếp 9 trường công lập, có 7 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99,33%, tỷ lệ học sinh vào THPT công lập đạt 75,39%. Xã cũng tổ chức 22 lễ hội, công bố 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, số hóa 25 di sản và hỗ trợ 12 nghệ nhân.

Một dấu ấn trong quá trình triển khai là Chiến dịch “100 ngày hành động vì Thư Lâm phát triển - Vì hạnh phúc của nhân dân”. Toàn xã có 84 đơn vị đăng ký 108 nhiệm vụ, công trình, phần việc, mô hình. Đến thời điểm báo cáo, 86 nhiệm vụ đã hoàn thành, 22 nhiệm vụ tiếp tục triển khai.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Từ chiến dịch, nhiều phần việc cụ thể đã tạo chuyển biến trong đời sống. Ở lĩnh vực cải cách hành chính, mô hình "Ngày không hẹn lại" đã giải quyết, trả ngay 586 hồ sơ, tỷ lệ hài lòng đạt 94,2%. Mô hình "Thôn số" được triển khai tại 34/34 thôn trên nền tảng iHanoi; 5/5 tuyến đường và chợ dân sinh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Mô hình “Ngày không hẹn lại” đã giải quyết, trả ngay 586 hồ sơ, tỷ lệ hài lòng đạt 94,2%. Ảnh: Quang Thái

Công tác chỉnh trang, vệ sinh môi trường cũng được chú trọng. Xã đã xử lý 4.261m dây cáp viễn thông, xây dựng các tuyến đường hoa tại 11 thôn, huy động hơn 300 lượt người trồng và chăm sóc cây xanh trên tuyến đường Đại Đoàn Kết. Việc rà soát dữ liệu đất đai đạt 79,15%, tương ứng 23.245 thửa đất được hoàn thiện thông tin.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, địa phương vận động hiến máu đạt 486 đơn vị; duy trì 136 mô hình tiết kiệm nuôi lợn đất, trao 33 xe đạp và tặng quà 14 trẻ mồ côi. Công tác quốc phòng, an ninh được triển khai đồng bộ; tỷ lệ kéo giảm tội phạm trật tự xã hội đạt 10,7%, tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác đạt 95,74%.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thư Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết, chiến dịch là đợt cao điểm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khơi dậy sức dân và tạo ra những kết quả cụ thể ngay từ cơ sở. Những công trình, phần việc hoàn thành đã góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường, điều kiện sinh hoạt cộng đồng và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, kết quả đạt được mới là bước khởi đầu. Những công trình đã hoàn thành cần được quản lý, bảo vệ và duy trì chất lượng; các phần việc còn dang dở phải xác định rõ trách nhiệm, giải pháp và thời hạn hoàn thành. Đặc biệt, người dân cần được tham gia bàn bạc, thực hiện, giám sát và thụ hưởng kết quả.

Thời gian tới, xã tiếp tục hoàn thiện đề án, xây dựng kế hoạch triển khai theo từng nhóm tiêu chí, lựa chọn 3 thôn Đào Thục, Thiết Úng và Lỗ Giao làm điểm. Năm 2027, địa phương đặt mục tiêu đạt lũy kế 31/54 tiêu chí; nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế lên từ 98% trở lên, mức độ hài lòng chung đạt từ 95% trở lên và hoàn thành mục tiêu cả 9 trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

Từ những phần việc cụ thể ở từng khu dân cư đến các mục tiêu phát triển dài hạn, quá trình xây dựng mô hình xã XHCN tại Thư Lâm đặt trọng tâm vào chất lượng cuộc sống và sự tham gia của người dân. Sự hài lòng, hạnh phúc của nhân dân cũng chính là thước đo xuyên suốt của mô hình.