Từ những thay đổi ở khu dân cư, địa phương tiếp tục triển khai mô hình xã xã hội chủ nghĩa, đặt mục tiêu hoàn thành 48/54 tiêu chí vào năm 2030. Tuy nhiên, quy hoạch, hạ tầng và nguồn lực đầu tư vẫn là những vấn đề phải giải quyết.

Xã Thư Lâm (Hà Nội) thí điểm mô hình "xã hội chủ nghĩa", tập trung xây dựng không gian văn hóa kích cầu du lịch, lấy hạnh phúc người dân làm trung tâm. Ảnh: Phan Phương/TTXVN

Những thay đổi từ thôn, làng

Sau Chiến dịch "100 ngày hành động vì Thư Lâm phát triển - Vì hạnh phúc của nhân dân", ông Nguyễn Văn Hợp, người dân thôn Vân Điềm, nhận thấy đường làng, ngõ xóm sạch đẹp hơn, cảnh quan được chăm sóc hơn trước. Theo ông, người dân và cán bộ địa phương đều đồng tình, hưởng ứng các hoạt động chỉnh trang môi trường. Điều ông mong muốn là những việc làm ấy được duy trì thường xuyên, không dừng lại khi chiến dịch kết thúc.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra tại hội nghị sáng 17/11 là làm sao giữ được kết quả của một đợt vận động tập trung, đồng thời chuyển những cách làm hiệu quả thành công việc thường ngày ở từng thôn, từng cơ quan. Theo báo cáo của xã, 84 cơ quan, đơn vị và các thôn đăng ký 108 công trình, phần việc; đến thời điểm tổng kết, 86 phần việc đã hoàn thành, 22 phần việc tiếp tục triển khai. Các hoạt động tập trung vào vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, cải thiện sinh hoạt cộng đồng, giải quyết thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Phạm Trọng La cho biết, chiến dịch được xác định là bước khởi động cho quá trình xây dựng mô hình xã xã hội chủ nghĩa. Người dân cần nhận thức đây là công việc họ trực tiếp tham gia và thụ hưởng. Bởi vậy, xã lựa chọn những phần việc sát nhu cầu của từng thôn như cải tạo bãi rác thành vườn hoa, làm sạch đường làng, đưa tiện ích số đến nhà văn hóa.

Trong số những cách làm được đánh giá có hiệu quả bước đầu, Chủ tịch UBND xã Thư Lâm nhắc đến mô hình “Ngày không hẹn lại” vào sáng thứ Bảy hằng tuần. Với các thủ tục đủ điều kiện, người dân được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và nhận kết quả ngay trong buổi sáng, thay vì phải quay lại vào buổi khác. Báo cáo của xã ghi nhận 586 hồ sơ được giải quyết, trả ngay; tỷ lệ hài lòng đạt 94,2%. Mô hình hiện chủ yếu áp dụng với thủ tục chứng thực, trích lục bản sao hộ tịch, chưa phải tất cả thủ tục hành chính.

Chuyển đổi số cũng được triển khai từ khu dân cư. Cả 34 thôn đã tham gia mô hình “Thôn số” trên iHanoi; tại nhà văn hóa, người dân được hướng dẫn tiếp cận thông tin, thủ tục qua mã QR. Theo Chủ tịch UBND xã, ba thôn được lựa chọn để tập trung làm sạch dữ liệu, hỗ trợ định danh điện tử VNeID và sử dụng các ứng dụng số. Cán bộ, thanh niên đến hướng dẫn trực tiếp; một số người khó khăn, chưa có điện thoại được hỗ trợ thiết bị. Xã dự kiến rút kinh nghiệm trước khi mở rộng cách làm này.

Bên cạnh cải thiện môi trường sống, Thư Lâm muốn khai thác các giá trị văn hóa để phát triển dịch vụ. Địa phương có làng nghề chạm khắc gỗ Thiết Úng, Đền Sái, ca trù Lỗ Khê và múa rối nước Đào Thục. Xã đang xây dựng chương trình kết nối các điểm đến thành tuyến tham quan, trải nghiệm, kết hợp giới thiệu di sản trên nền tảng số.

Lộ trình 2030 và bài toán nguồn lực

Thư Lâm là một trong hai địa phương được Hà Nội lựa chọn thí điểm mô hình xã xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 8/7/2026 của Thành ủy và Quyết định số 3489/QĐ-UBND ngày 12/7/2026 của UBND thành phố. Bộ tiêu chí gồm 9 nhóm, 54 tiêu chí, liên quan đến tổ chức hệ thống chính trị, kinh tế, hạ tầng, môi trường, văn hóa và đời sống người dân.

Theo kết quả tự rà soát đến ngày 4/11, xã có 12 tiêu chí đạt yêu cầu, 8 tiêu chí được chấm điểm một phần; 34 tiêu chí chưa đủ căn cứ, minh chứng để xác định điểm. Tổng điểm tự đánh giá tạm tính là 22,8/100. Trong 54 tiêu chí, 23 tiêu chí chưa có hướng dẫn chi tiết. Vì vậy, các con số này chưa phải kết quả thẩm định, công nhận chính thức.

Lộ trình địa phương dự kiến là hoàn thành 14 tiêu chí vào cuối năm 2026, 31 tiêu chí năm 2027, 37 tiêu chí năm 2028 và 39 tiêu chí năm 2029. Đến năm 2030, xã phấn đấu hoàn thành 48/54 tiêu chí, tương ứng 84/100 điểm; mục tiêu hoàn thành toàn bộ 54 tiêu chí được đặt ra cho năm 2035.

Để đạt các mốc này, Thư Lâm phải xử lý những việc vượt phạm vi một chiến dịch ngắn ngày. Hiện 7/9 trường công lập đạt chuẩn quốc gia; xã đặt mục tiêu đạt 9/9 trường vào năm 2027. Các nhiệm vụ về chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế và an sinh cho người có hoàn cảnh khó khăn cũng cần tiếp tục thực hiện, bên cạnh yêu cầu nâng chất lượng dịch vụ công.

Tuy nhiên, hạ tầng vẫn là trở ngại đáng kể. Theo rà soát của địa phương, xã chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung; khoảng 12,91 km đường trong khu dân cư xuống cấp cần cải tạo. Diện tích cây xanh bình quân khoảng 5,63 m²/người; một số nội dung quy hoạch còn phải hoàn thiện.

Báo cáo của xã ước tính nhu cầu vốn cho các nhiệm vụ, dự án giai đoạn 2026–2030 khoảng 59.630 tỷ đồng, trong khi khả năng tự cân đối dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị sáng 17/11, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Thị Thanh Tâm nhấn mạnh kết quả chiến dịch mới là bước khởi đầu thực hiện bộ 9 nhóm, 54 tiêu chí. Việc đánh giá từng tiêu chí phải dựa trên yêu cầu cụ thể và minh chứng đầy đủ; những mô hình lựa chọn nhân rộng phải chứng minh được lợi ích và có điều kiện duy trì.

Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu UBND xã khẩn trương hoàn thiện dự thảo Đề án xây dựng xã xã hội chủ nghĩa, làm rõ lộ trình giai đoạn 2026–2030, danh mục công trình ưu tiên và phương án nguồn lực. Dự thảo cần được lấy ý kiến chuyên môn của sở, ngành, tổ chức phản biện xã hội, tiếp thu trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Các nội dung thuộc thẩm quyền HĐND xã dự kiến được đưa ra tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Với 22 phần việc còn dang dở, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm yêu cầu xác định rõ người chịu trách nhiệm, giải pháp và thời hạn hoàn thành. Kết quả thực hiện cam kết phải gắn với kiểm tra, giám sát và đánh giá trách nhiệm người đứng đầu. Người dân phải được tham gia bàn bạc, thực hiện, giám sát và thụ hưởng kết quả. Sự hài lòng, hạnh phúc của nhân dân là thước đo xuyên suốt trong xây dựng mô hình xã xã hội chủ nghĩa.

Sau hội nghị, nhiệm vụ trước mắt của Thư Lâm là hoàn thành 22 phần việc còn lại, giữ cho những công trình đã làm tiếp tục phục vụ người dân. Còn lộ trình 48/54 tiêu chí đến năm 2030 sẽ phải được kiểm chứng bằng tiến độ xử lý những tồn tại về hạ tầng, nguồn lực và chất lượng phục vụ. Với ông Nguyễn Văn Hợp ở thôn Vân Điềm, thước đo gần gũi nhất vẫn là đường làng, ngõ xóm sạch đẹp được bao lâu sau khi chiến dịch kết thúc.