Thư ký Võ Thị Ngọc Linh: Lấy trách nhiệm, hiệu quả làm thước đo công việc

Trrong quá trình công tác, Thư ký Võ Thị Ngọc Linh luôn cố gắng phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu hồ sơ, thực hiện các nhiệm vụ được phân công một cách nghiêm túc, cẩn trọng và đúng thời hạn.

Đối với những vấn đề còn chưa nắm vững, thì luôn chủ động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ lãnh đạo, các Thẩm phán và đồng nghiệp để từng bước nâng cao kỹ năng nghiệp vụ...

Thư ký Võ Thị Ngọc Linh trong một phiên xét xử.

Cơ duyên đưa Võ Thị Ngọc Linh đến với ngành Tòa án bắt đầu từ khoảng thời gian cuối năm thứ tư đại học, khi đó cô sinh viên trẻ có cơ hội được thực tập tại Tòa án.

Đó là lần đầu tiên Võ Thị Ngọc Linh được trực tiếp tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế của cơ quan xét xử, được quan sát quá trình giải quyết các vụ án và học hỏi kinh nghiệm từ các cô, chú, anh, chị đi trước.

Khoảng thời gian ấy tuy không dài nhưng đã để lại trong Võ Thị Ngọc Linh nhiều ấn tượng sâu sắc. Những công việc mà trước đây chỉ được tìm hiểu qua sách vở, giáo trình, thì nay đã trở nên gần gũi và thực tế hơn.

“Chính từ những trải nghiệm ấy, tôi nhận ra đây là môi trường mà mình mong muốn được gắn bó và phát triển lâu dài. Sau khi tốt nghiệp ngành Luật (Đại học Lạc Hồng), tôi bắt đầu công tác tại Tòa án, với vai trò là Thư ký. Đến hôm nay, khi nhìn lại chặng đường ba năm đã qua, tôi vẫn luôn trân trọng cơ duyên ấy. Bởi đối với tôi, được làm công việc mình yêu thích, được học hỏi và trưởng thành trong một môi trường có ý nghĩa đối với xã hội là một điều rất đáng quý”, Thư ký Võ Thị Ngọc Linh nhớ lại.

Từ những ngày đầu công tác tại TAND TP. Đồng Nai, Thư ký Võ Thị Ngọc Linh đã được gặp gỡ, làm việc và học hỏi từ nhiều người. Đặc biệt là lãnh đạo luôn quan tâm, định hướng và tạo điều kiện để hoàn thiện bản thân; những Thẩm phán giàu kinh nghiệm đã tận tình hướng dẫn trong công việc; những người đồng nghiệp cũng luôn sẵn lòng chia sẻ, giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn.

Thư ký Võ Thị Ngọc Linh chia sẻ, để có những bài học đến từ sự hướng dẫn trực tiếp, nhưng cũng có những điều một Thư ký trẻ như Võ Thị Ngọc Linh học được qua cách các anh, chị giải quyết công việc, ứng xử với đồng nghiệp hay giữ thái độ bình tĩnh, khách quan trước những tình huống phức tạp.

Những điều tưởng chừng rất giản dị ấy lại có ảnh hưởng lớn đến nhận thức và cách làm việc của Võ Thị Ngọc Linh.

Thư Ký Võ Thị Ngọc Linh - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của TAND TP. Đồng Nai luôn lấy trách nhiệm làm thước đo công việc.

Với vai trò là một Thư ký Tòa án, Võ Thị Ngọc Linh luôn quan niệm rằng, để trưởng thành trong nghề nghiệp, điều quan trọng không chỉ là không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải có sẵn tinh thần trách nhiệm, sự cẩn trọng và thái độ nghiêm túc đối với từng nhiệm vụ được giao. Đặc thù công việc trong ngành Tòa án đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải có ý thức tuân thủ pháp luật, đề cao tính chính xác, khách quan và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Vì vậy, Võ Thị Ngọc Linh luôn tự nhắc nhở mình phải làm việc bằng tinh thần trách nhiệm, giữ thái độ cầu thị, khiêm tốn và không chủ quan ngay cả đối với những công việc tưởng chừng quen thuộc. Sự trưởng thành của mỗi cá nhân không thể tách rời sự dìu dắt, hỗ trợ của tập thể và những nỗ lực tự thân... để không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà còn đóng góp một phần công sức vào sự phát triển chung của ngành Tòa án.

Trong năm công tác 2026 (từ ngày 1/10/2025 đến hết ngày 30/9/2026), TAND hai cấp TP. Đồng Nai đã thụ lý 39.893 vụ, việc, đã giải quyết 36.233 vụ, việc, đạt tỷ lệ 90,83%, còn 3.660 vụ, việc. Trong đó, TAND thành phố giải quyết 2.695/2.882 vụ, việc, đạt tỷ lệ 93,57%; các TAND khu vực giải quyết 33.536/37.006 vụ, việc, đạt tỷ lệ 90,62%.

Đóng góp vào thành tích chung này, Thư ký Võ Thị Ngọc Linh nhận nhiệm vụ giúp việc cho các Thẩm phán với 82 vụ án các loại, đạt tỷ lệ 97%. Còn trong năm 2025, Thư ký Võ Thị Ngọc Linh cũng hỗ trợ các Thẩm phán giải quyết 105 vụ án các loại.

Ba năm công tác chưa đủ để nói về những dấu ấn lớn lao, nhưng cũng giúp Thư ký Võ Thị Ngọc Linh hình thành quan niệm để luôn “cháy” với nghề, muốn gắn bó lâu dài với ngành Tòa án, trước hết phải giữ được đam mê và ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao.

Sáu chữ vàng “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” không chỉ là phương châm hành động mà còn là chuẩn mực để mỗi cán bộ, công chức, viên chức tự soi chiếu trong quá trình công tác trong ngành Tòa án.