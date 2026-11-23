Thư Kỳ là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ, ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm điện ảnh đình đám và được công nhận về năng lực diễn xuất. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, người đẹp tiếp tục khiến công chúng chú ý khi thử sức ở một vai trò mới, đồng thời có những chia sẻ đáng chú ý về định hướng sự nghiệp ở tuổi 50.

Cụ thể, mới đây theo Chosun, Thư Kỳ trở thành tâm điểm chú ý khi giành giải Đạo diễn mới xuất sắc tại Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 63. Nữ diễn viên được vinh danh nhờ bộ phim Girl (Cô Gái), tác phẩm đánh dấu lần đầu tiên cô trực tiếp đảm nhận cả vai trò biên kịch lẫn đạo diễn.

Thư Kỳ nhận giải thưởng tại Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 63. (Ảnh từ Chosun)

Đáng chú ý, người trao giải cho Thư Kỳ trên sân khấu là hai đạo diễn nổi tiếng Bong Joon Ho và Lý An. Nhận giải thưởng từ những tiền bối trong lĩnh vực điện ảnh, nữ diễn viên không giấu được sự xúc động. Cô chia sẻ: "Thật không thể tin được. Đối với tôi, đây giống như một giấc mơ. Khi bước xuống sân khấu, tôi vẫn liên tục nhớ lại khoảnh khắc ấy. Tôi muốn tiếp tục đi trên con đường mà các tiền bối đã từng bước qua".

Trước đó, Thư Kỳ từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Kim Mã. Nói về sự khác biệt giữa hai vai trò diễn viên và đạo diễn, cô cho rằng đây là hai lĩnh vực riêng biệt, không thể đặt lên bàn cân so sánh. Tuy nhiên, những nỗ lực, tâm huyết và cảm giác háo hức khi theo đuổi nghệ thuật ở cả hai vị trí đều giống nhau.

Sau thành công đầu tay, Thư Kỳ tiết lộ đang lên ý tưởng cho kịch bản mới. Người đẹp cho biết tác phẩm tiếp theo vẫn tập trung khai thác câu chuyện về phụ nữ và những khó khăn mà họ phải đối mặt. Với bộ phim Girl, một phần nội dung được xây dựng từ chính những trải nghiệm của nữ đạo diễn. Cô mong muốn thông qua tác phẩm có thể tiếp thêm động lực cho những đứa trẻ từng chịu tổn thương, đồng thời khích lệ người trẻ mạnh mẽ vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.

Việc Thư Kỳ tuyên bố hiện ưu tiên công việc đạo diễn cũng khiến một bộ phận khán giả đặt nghi vấn cô chuẩn bị giải nghệ với tư cách diễn viên. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ nhanh chóng phủ nhận suy đoán này. Cô cho biết bản thân không có ý định từ bỏ diễn xuất mà chỉ muốn dành nhiều thời gian và tâm sức hơn cho công việc phía sau máy quay. Thậm chí, với dự án tiếp theo, Thư Kỳ cũng không có kế hoạch vừa đạo diễn vừa tham gia diễn xuất nếu có thể lựa chọn.

Ở tuổi 50, nữ diễn viên thẳng thắn nhìn nhận những giới hạn về vai diễn mà mình có thể đảm nhận. Cô hài hước chia sẻ: "Dù sao tôi cũng đã 50 tuổi, có rất nhiều hạn chế. Về cơ bản, tôi thường nhận những vai người mẹ hoặc người dì, thậm chí suýt nữa đã có thể đóng vai bà".

Thay vì đặt nặng số lượng dự án, Thư Kỳ hiện quan tâm nhiều hơn đến việc nhân vật có đủ thú vị hay không. Cô cho biết bản thân cảm thấy thoải mái, bình thản và không còn quá vội vàng như trước.

Thư Kỳ thử sức với vai trò đạo diễn. (Ảnh Weibo)

Sinh năm 1976, Thư Kỳ bước sang tuổi 50 trong năm 2026. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Gác Kiến, Nhiếp Ẩn Nương, Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện... Với hành trình hoạt động nghệ thuật kéo dài nhiều năm, nữ diễn viên xây dựng được vị trí đáng chú ý trong điện ảnh Hoa ngữ và quốc tế.

Giải thưởng Đạo diễn mới xuất sắc tại Kim Mã lần thứ 63 tiếp tục đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp Thư Kỳ. Từ một diễn viên được khán giả biết đến rộng rãi, cô đang từng bước khẳng định bản thân ở vai trò đạo diễn, cho thấy mong muốn khám phá những giới hạn mới thay vì chỉ gắn bó với hào quang đã có.