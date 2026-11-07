Thư Kỳ gây chú ý với vai trò mới sau 30 năm

Thư Kỳ đang bước vào một giai đoạn đáng chú ý trong sự nghiệp khi liên tục mở rộng dấu ấn ở lĩnh vực điện ảnh. Sau nhiều năm được biết đến với tư cách diễn viên, người đẹp sinh năm 1976 quyết định thử sức ở vai trò biên kịch và đạo diễn. Tác phẩm đầu tay Cô Gái (Girl) đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, đồng thời đưa cô đến với nhiều sự kiện điện ảnh quốc tế. Bộ phim từng được lựa chọn tranh giải Sư tử Vàng tại Liên hoan phim Venice 2025, qua đó giúp Thư Kỳ nhận được sự quan tâm với vai trò mới.

Đáng chú ý, tại lễ trao giải Kim Tượng Hong Kong lần thứ 44 diễn ra vào tháng 4/2026, Thư Kỳ giành giải Đạo diễn mới xuất sắc với Cô Gái. Đây là thành tích có ý nghĩa đặc biệt bởi tác phẩm cũng đánh dấu lần đầu tiên cô đảm nhận vị trí đạo diễn cho một bộ phim điện ảnh dài. Trước đó, nữ minh tinh còn được trao giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Busan. Những ghi nhận liên tiếp cho thấy lựa chọn chuyển hướng của cô không đơn thuần là một thử nghiệm mà đã bước đầu nhận được sự công nhận từ giới chuyên môn.

Thư Kỳ đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp khi lần đầu thử sức với vai trò đạo diễn.

Tiếp nối thành công đó, Thư Kỳ tiếp tục được chú ý khi tác phẩm đầu tay góp mặt trong danh sách đề cử Kim Kê 2026. Bộ phim nhận được sự quan tâm ở các hạng mục Phim truyện kinh phí vừa và nhỏ xuất sắc và Đạo diễn mới xuất sắc. Việc tác phẩm xuất hiện tại một trong những giải thưởng điện ảnh lớn của Trung Quốc cho thấy dấu ấn của nữ diễn viên trong vai trò phía sau ống kính ngày càng được mở rộng.

Cô Gái lấy bối cảnh Đài Loan năm 1988, xoay quanh Hạ Tiểu Lệ, một cô bé sống trong gia đình có nhiều tổn thương. Cuộc gặp gỡ với Lý Lệ, người bạn có tính cách phóng khoáng và mạnh mẽ, dần đánh thức những ước mơ bị kìm nén trong cô. Bộ phim khai thác những tổn thương gia đình, ký ức tuổi thơ và khát vọng tự do của người phụ nữ. Đáng chú ý, câu chuyện mang nhiều dấu ấn cá nhân khi Thư Kỳ lấy cảm hứng từ những trải nghiệm thời thơ ấu để xây dựng kịch bản. Nhờ vậy, tác phẩm mang màu sắc tự sự, thể hiện góc nhìn riêng của nữ đạo diễn về hành trình trưởng thành và những biến động trong cuộc đời người phụ nữ.

Ở tuổi 50, Thư Kỳ vẫn duy trì sức hút của một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. Trải qua khoảng ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô từng ghi dấu qua nhiều tác phẩm điện ảnh, đồng thời nhận được sự công nhận tại các giải thưởng lớn. Việc chuyển hướng sang đạo diễn cũng mở ra một chương mới, cho phép nữ minh tinh thể hiện góc nhìn cá nhân và tham gia sâu hơn vào quá trình kể chuyện trên màn ảnh.

Thư Kỳ được công nhận với giải thưởng Đạo diễn mới xuất sắc tại Kim Tượng 2026.

Bên cạnh điện ảnh, Thư Kỳ vẫn nhận được sự quan tâm nhờ nhan sắc và phong cách thời trang riêng. Những bộ ảnh gần đây với mái tóc ngắn, trang phục mang hơi hướng cổ điển cùng thần thái tự nhiên giúp nữ diễn viên thu hút sự chú ý trên các nền tảng truyền thông Hoa ngữ. Ở tuổi 50, cô vẫn giữ được vẻ quyến rũ đặc trưng, đồng thời cho thấy sự linh hoạt trong việc làm mới hình ảnh qua từng giai đoạn.

Từ một diễn viên chinh phục khán giả bằng nhan sắc và khả năng diễn xuất, Thư Kỳ đang từng bước xây dựng vị thế ở phía sau ống kính. Những thành tích của Cô Gái tại các liên hoan phim và giải thưởng điện ảnh cho thấy lựa chọn mới của cô đang nhận được nhiều tín hiệu tích cực. Ở tuổi 50, nữ minh tinh vẫn duy trì sức ảnh hưởng trong làng giải trí, đồng thời chứng minh rằng sự nghiệp nghệ thuật luôn có thể mở ra những hành trình mới.