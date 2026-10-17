Thư ký báo chí Nhà Trắng rời vị trí chỉ sau 5 ngày

Theo đài NBC, các quan chức Mỹ ngày 16/10 đã xác nhận về việc bà Katie Zacharia rời vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng chỉ sau 5 ngày nhậm chức và sẽ chuyển sang một vai trò mới, dự kiến được công bố sau.

Việc bà Zacharia đột ngột rời nhiệm sở khiến một vị trí quan trọng trong bộ phận truyền thông Nhà Trắng bị bỏ trống khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn chưa đầy ba tuần. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần công khai phàn nàn rằng chính quyền và đảng Cộng hòa đang chịu thiệt hại do hoạt động truyền thông và quan hệ công chúng yếu kém.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và bà Katie Zacharia. Ảnh: X/@KatieZacharia

Theo các nguồn tin của NBC, nhiều khả năng ông Trump sẽ không bổ nhiệm một Thư ký báo chí mới trong tương lai gần. Trước đó, đã có những dấu hiệu cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ sẵn sàng để nữ phát ngôn viên mới bổ nhiệm của mình rời khỏi vị trí.

"Truyền thông đã đối xử khá tệ với Zacharia. Tôi sẽ để cô ấy tự quyết định có tiếp tục làm thư ký báo chí hay không. Thành thật mà nói, nếu là tôi, tôi sẽ cân nhắc lại", ông Trump nói.

Cuộc họp báo đầu tiên của bà Zacharia tại Nhà Trắng diễn ra vào ngày 13/10, kéo dài chưa đầy 15 phút và vấp phải nhiều chỉ trích. Trong cuộc họp báo, bà Zacharia đã nhiều lần lộ vẻ lúng túng, thường xuyên phải dựa vào giấy để đọc. Có thời điểm bà Zacharia còn gọi nhầm chồng là "tổng thống của tôi".

Theo NBC, thời gian đảm nhiệm chức vụ của bà Zacharia còn ngắn hơn ông Anthony Scaramucci, người từng giữ chức Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng trong 11 ngày dưới nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump.