Thư ký báo chí Nhà Trắng rời chức vụ chỉ sau 5 ngày nhậm chức

Bà Katie Zacharia

Các quan chức Nhà Trắng xác nhận, bà Zacharia sẽ chuyển sang một vai trò khác trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, nhưng chưa công bố vị trí cụ thể.

Bà Zacharia được Tổng thống Trump lựa chọn thay bà Karoline Leavitt và chính thức bắt đầu công việc từ đầu tuần này.

Tuy nhiên, buổi họp báo đầu tiên và duy nhất của bà hôm 13-10 chỉ kéo dài khoảng 14 phút, trong đó bà nhận câu hỏi từ 3 cơ quan truyền thông.

Màn ra mắt bị đánh giá là thiếu thuyết phục khi tân Thư ký báo chí gặp khó khăn trước một số câu hỏi về chính sách.

Tranh cãi tiếp tục gia tăng khi hồ sơ pháp lý của bà Zacharia bị đặt dấu hỏi. Bà từng nhiều lần giới thiệu mình là luật sư, trong khi Tổng thống Trump cũng gọi bà là một “luật sư” khi công bố quyết định bổ nhiệm.

Bà Zacharia sau đó thừa nhận từng thi trượt kỳ thi cấp phép hành nghề luật sư tại bang California năm 2011 và không thi lại.

Không có bằng chứng cho thấy bà được cấp phép hành nghề luật tại bất kỳ bang nào của Mỹ hoặc tại Trung Quốc, nơi bà từng làm việc cho một hãng luật lớn.

Trước khi bà rời chức, Tổng thống Trump nói với báo giới rằng truyền thông đã đối xử không công bằng với bà Zacharia và khuyên bà cân nhắc lại việc tiếp tục đảm nhiệm vị trí nhiều áp lực này.

Việc bà Zacharia ra đi khiến vị trí Người phát ngôn chủ chốt của Nhà Trắng bị bỏ trống chỉ hơn hai tuần trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ. Chính quyền Tổng thống Trump chưa công bố người kế nhiệm.

Theo NBC News