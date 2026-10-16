Thư ký báo chí Nhà Trắng mới bị chất vấn về danh xưng luật sư

Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia tổ chức buổi họp báo đầu tiên tại Phòng họp báo James S. Brady của Nhà Trắng, ngày 13/10/2026. Ảnh: Wikimedia Commons

Những nghi vấn xuất hiện ngay khi bà Zacharia đảm nhận vai trò người phát ngôn của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trước đó, bà từng làm bình luận viên cho các kênh truyền thông bảo thủ như Fox News và Newsmax, đồng thời làm việc tại công ty truyền thông của ông Trump trong vài tháng trước khi được bổ nhiệm.

Theo truyền thông Mỹ, tranh cãi gia tăng sau buổi họp báo đầu tiên của bà Zacharia hôm 13/10, khi màn ra mắt của bà nhận nhiều phản ứng tiêu cực. Sau đó, các phóng viên hỏi ông Trump rằng bà Zacharia đã thi đỗ kỳ thi cấp phép hành nghề luật sư ở đâu, sau khi trang tin độc lập Popular Information cho biết không tìm thấy hồ sơ cấp phép của bà tại bất kỳ bang nào.

Ông Trump nhường lời để bà Zacharia trả lời. Tuy nhiên, giữa tiếng động cơ trực thăng Marine One, bà chỉ nói: “Khi tôi chuyển đến Trung Quốc…”. Không rõ nữ thư ký báo chí định nói tiếp điều gì.

Khi được hỏi về bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn của Katie Zacharia, Nhà Trắng chuyển cho báo chí tuyên bố của bà. Bà tốt nghiệp Đại học Pepperdine năm 2007 và Trường Luật Pepperdine Caruso năm 2011.

“Tôi đã hành nghề luật giao dịch quốc tế, với đầy đủ các chứng chỉ phù hợp”, bà khẳng định.

Steven Cheung, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng, bảo vệ bà Zacharia, mô tả bà là người thông minh, có năng lực nổi bật và đủ khả năng giúp công chúng hiểu rõ những thành tựu của chính quyền Trump.

Lý lịch nghề nghiệp bị đặt dấu hỏi

Theo hồ sơ LinkedIn, Katie Zacharia bắt đầu làm cố vấn truyền thông cấp cao tại Trump Media & Technology Group từ tháng 6/2026. Trước đó, bà có khoảng hai tháng giữ chức phó trợ lý bộ trưởng phụ trách các vấn đề công chúng tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Giai đoạn 2011-2013, bà cho biết mình làm cộng sự trong nhóm hành nghề quốc tế tại hãng luật Zhong Lun ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong cùng thời gian, bà còn phụ trách gây quỹ và truyền thông cho Compassion for Migrant Children, tổ chức hỗ trợ con em lao động nhập cư, có trụ sở chính tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Gần đây, bà Zacharia đảm nhiệm vị trí tổng cố vấn pháp lý tại Fix California, tổ chức do Richard Grenell, một quan chức trong chính quyền Trump, thành lập.

Tuy nhiên, hãng luật Zhong Lun và hai tổ chức trên không phản hồi các câu hỏi của báo chí về thời gian làm việc cũng như lý lịch của bà.

Trên Instagram, Katie Zacharia tự giới thiệu mình là thư ký báo chí Nhà Trắng, người vợ, người mẹ và luật sư. Trang tác giả của bà trên California Globe cũng mô tả Bà Zacharia là bình luận viên thường xuyên trên Fox News và Newsmax, có kinh nghiệm trong vận động chính trị, luật doanh nghiệp quốc tế và hoạt động phi lợi nhuận.

Trang này cho biết bà từng làm cố vấn pháp lý bên ngoài cho Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tại Bắc Kinh.

Một thông cáo tháng 6/2026 của NovaRed Mining, công ty bổ nhiệm Bà Zacharia vào ban cố vấn, cũng đề cập kinh nghiệm của bà trong các giao dịch pháp lý và tài chính quốc tế liên quan đến những tổ chức thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới và IFC trong thời gian làm việc tại Zhong Lun.

Khi công bố quyết định bổ nhiệm trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump gọi bà Zacharia là cựu sinh viên xuất sắc của Đại học Pepperdine và Trường Luật Pepperdine Caruso, đồng thời khẳng định bà là luật sư và bình luận viên thường xuyên trên các kênh truyền hình lớn.

Đề nghị điều tra tư cách hành nghề

Theo Đoàn Luật sư California, cơ quan quản lý hoạt động cấp phép hành nghề tại bang này không tìm thấy hồ sơ của bà Zacharia, dù bà hiện sinh sống tại đây.

Rick Coca, người phát ngôn cơ quan, cho biết không có hồ sơ cấp phép cho người mang tên Kate Sharon Zacharia hoặc Kate Sharon Black, cũng như các biến thể tên thời con gái hay sau khi kết hôn của bà.

Popular Information cho biết kết quả tra cứu tại cả 50 bang của Mỹ và thủ đô Washington cũng không ghi nhận bà Zacharia được cấp phép hành nghề luật sư.

Ngày 14/10, tổ chức giám sát Campaign for Accountability gửi đơn đề nghị Đoàn Luật sư California điều tra liệu Katie Zacharia có trình bày sai lệch về tư cách nghề nghiệp, vi phạm luật bang hay không.

“Ở California, tự xưng là luật sư khi không có giấy phép không phải là cách nói khoa trương, mà là hành vi phạm pháp”, Michelle Kuppersmith, Giám đốc điều hành tổ chức, tuyên bố. Bà kêu gọi cơ quan quản lý làm rõ liệu bà Zacharia có gây hiểu lầm cho công chúng về bằng cấp và tư cách hành nghề hay không.

Đoàn Luật sư California cho biết không thể xác nhận đã nhận được đơn khiếu nại hay đang tiến hành điều tra, viện dẫn quy định bảo mật.

Hiện chưa có kết luận chính thức cho thấy Katie Zacharia vi phạm pháp luật. Việc không tìm thấy tên trong cơ sở dữ liệu cấp phép cũng chưa làm rõ toàn bộ quá trình hành nghề của bà ở nước ngoài. Tuy nhiên, việc chưa công khai bằng chứng về giấy phép đang đặt ra câu hỏi về tính chính xác trong lý lịch của người được Tổng thống Trump lựa chọn làm gương mặt phát ngôn của Nhà Trắng.