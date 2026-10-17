Thư ký báo chí Nhà Trắng mất chức sau năm ngày nhận nhiệm vụ

Hãng tin Reuters hôm 16/10 dẫn lời một quan chức Nhà Trắng xác nhận bà Katie Zacharia không còn đảm nhiệm chức Thư ký báo chí của Tổng thống Mỹ Donald Trump, chỉ năm ngày sau khi chính thức nhận nhiệm vụ. Nhà Trắng chưa công bố người thay thế bà.

Trước đó, phát biểu với các phóng viên trước chuyến công tác tới bang Georgia, Tổng thống Trump cho biết ông đã khuyên bà Zacharia cân nhắc việc tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng nữ thư ký báo chí bị đối xử không công bằng, đồng thời bày tỏ lo ngại những áp lực công việc có thể ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của bà.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia trong buổi họp báo đầu tiên hôm 13/10. Ảnh: Reuters

Bà Zacharia được lựa chọn thay thế người tiền nhiệm Karoline Leavitt hôm 9/10 và bắt đầu công việc ngày 12/10. Tuy nhiên, cuộc họp báo đầu tiên của bà tại Nhà Trắng hôm 13/10 đã vấp phải nhiều chỉ trích.

Theo đó, cuộc họp báo kéo dài khoảng 14 phút, trong đó bà Zacharia chỉ trả lời câu hỏi của ba phóng viên. Cách điều hành cuộc họp và khả năng xử lý câu hỏi của bà Zacharia sau đó trở thành chủ đề tranh luận trên truyền thông Mỹ.

Bên cạnh đó, bà Zacharia cũng đối mặt với những nghi vấn liên quan đến trình độ pháp lý. Dù được Tổng thống Trump giới thiệu là luật sư, bà thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với Fox News rằng bản thân chưa vượt qua kỳ thi cấp phép hành nghề luật sư tại bang California.

Trước khi gia nhập Nhà Trắng, bà Zacharia từng làm việc tại Trump Media & Technology Group, doanh nghiệp vận hành nền tảng mạng xã hội Truth Social, cùng một số vị trí trong lĩnh vực truyền thông và chính quyền Mỹ.

Việc bà rời nhiệm sở chỉ sau 5 ngày đánh dấu một đợt thay đổi nhân sự đáng chú ý trong bộ máy truyền thông của chính quyền Tổng thống Trump, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ đang đến gần.