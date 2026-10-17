Thư ký báo chí Nhà Trắng mất chức sau 5 ngày làm việc

Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia. Ảnh: Reuters.

Những câu hỏi về bằng cấp và năng lực nhanh chóng lấn át vai trò mới của Katie Zacharia tại Nhà Trắng, trong bối cảnh màn ra mắt và các cuộc phỏng vấn đầu tiên của bà không diễn ra suôn sẻ.

Tình thế của Zacharia thay đổi nhanh chóng chỉ sau vài ngày đảm nhiệm chức vụ.

Tối 15/10, bà trả lời phỏng vấn Sean Hannity của Fox News. Người dẫn chương trình liên tục chất vấn về hồ sơ nghề nghiệp và bày tỏ nghi ngờ liệu bà có phù hợp vị trí thư ký báo chí không. Hannity thường xuyên trao đổi với Tổng thống Donald Trump, vì vậy cuộc phỏng vấn được xem là dấu hiệu cho thấy vị thế của Zacharia tại Nhà Trắng không còn vững chắc.

Nhiệm kỳ kéo dài... 5 ngày

Zacharia rời vị trí thư ký báo chí hôm 16/10, sau 5 ngày làm việc chính thức. Thông tin được xác nhận chỉ vài phút sau khi ông Trump công khai cho biết bà nên cân nhắc lại công việc, trong bối cảnh nội bộ Nhà Trắng có những bất đồng và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.

Ông Trump bày tỏ sự cảm thông với Zacharia, cho rằng bà đã bị truyền thông đối xử không công bằng, nhưng đồng thời đặt câu hỏi về mức độ phù hợp của bà với vị trí này.

“Có lẽ công việc này không phù hợp với bà ấy”, ông Trump nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng.

Nhiều đồng minh của tổng thống bất ngờ trước phong thái có phần ngập ngừng của Zacharia trong cuộc họp báo đầu tiên hôm 13/10 và các cuộc phỏng vấn sau đó.

Ông Trump phàn nàn về cách truyền thông đưa tin về Zacharia, người trở thành tâm điểm chú ý sau những câu hỏi liên quan việc tự giới thiệu là luật sư dù chưa vượt qua kỳ thi cấp phép hành nghề tại California và không có giấy phép hành nghề tại bang nào khác của Mỹ.

Ông nhắc đến hai lần Zacharia xuất hiện trên Fox News, kênh truyền hình thường có quan điểm tương đối thân thiện với chính quyền.

“Tôi phải nói bà ấy đã bị đối xử khá tệ”, ông Trump nói, đồng thời cho biết vừa khuyên Zacharia rằng bà không nhất thiết phải tiếp tục công việc nếu không muốn.

“Tôi đã nói với bà ấy: ‘Thành thật mà nói, nếu ở vào vị trí của bà, tôi sẽ cân nhắc lại’”, ông nói thêm.

Một đồng minh của ông Trump cho hay một số người tại Nhà Trắng cho rằng Zacharia chưa có những kỹ năng cần thiết để đảm nhiệm vị trí thư ký báo chí. Theo người này, chính quyền nên sớm giải quyết vấn đề thay vì để tình hình kéo dài ngay trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Thời gian tại vị của một số Thư ký Báo chí Nhà Trắng. Đồ họa: The Washington Post.

Nhiệm kỳ của Zacharia còn ngắn hơn thời gian 10 ngày Anthony Scaramucci giữ chức giám đốc truyền thông Nhà Trắng năm 2017. Scaramucci từng trở thành biểu tượng cho những biến động nhân sự trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Ông bị sa thải sau cuộc phỏng vấn với tạp chí The New Yorker, trong đó sử dụng những lời lẽ thô tục khi nói về các đồng nghiệp tại Nhà Trắng.

“Kỷ lục được lập ra để bị phá vỡ. Nhưng tôi không vui mừng trước nỗi đau của người khác”, Scaramucci viết trên X hôm 16/10.

Cuộc cạnh tranh cho vị trí thư ký báo chí

Việc Zacharia rời vị trí lập tức mở ra những đồn đoán về người kế nhiệm. Người tiền nhiệm của bà, Karoline Leavitt, rời nhiệm sở hồi tháng 8 để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Leavitt có mối quan hệ thân thiết với ông Trump sau nhiều năm làm việc cùng tổng thống.

Scott Jennings, nhà bình luận bảo thủ của CNN, là một trong những cái tên được Nhà Trắng cân nhắc cho vị trí này. Một số đồng minh khác của ông Trump cũng bày tỏ mong muốn đảm nhiệm công việc, trong đó có nhà hoạt động bảo thủ Laura Loomer, người từng công khai kêu gọi loại bỏ những quan chức mà bà cho là chưa đủ trung thành với tổng thống.

“Hãy nghe tôi nói: Thư ký báo chí Laura Loomer”, Loomer viết trên X hôm 16/10, đồng thời lên tiếng bảo vệ lòng trung thành của Zacharia đối với ông Trump.

Dù nổi tiếng với câu nói “Bạn bị sa thải!” khi dẫn chương trình truyền hình thực tế The Apprentice, ông Trump thường có xu hướng để cấp dưới tự rời đi thay vì trực tiếp sa thải họ khi không còn muốn họ tiếp tục công việc, theo nhận định của The Washington Post.

Quá trình lựa chọn nhân sự

Ông Trump lựa chọn Zacharia cho vị trí thư ký báo chí hôm 8/10 mà không tham khảo ý kiến ban đầu của các thành viên cấp cao trong đội ngũ, trong đó có Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles. Theo 4 người am hiểu quá trình này, quyết định được thông báo nội bộ vào tối cùng ngày và khiến Wiles cùng một số nhân viên Nhà Trắng bất ngờ.

Hôm 9/10, ông Trump công bố lựa chọn trước công chúng, giới thiệu Zacharia là một “luật sư”.

Bà có buổi họp báo đầu tiên ngày 13/10, nhưng màn ra mắt không diễn ra suôn sẻ. Bà ngập ngừng khi đọc phần phát biểu đã chuẩn bị, chỉ nhận câu hỏi từ ba phóng viên thuộc các cơ quan truyền thông có quan điểm bảo thủ hoặc được xem là thân thiện với ông Trump, rồi kết thúc buổi họp báo sau 14 phút.

Zacharia chờ vào phòng họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: ZUMA Press.

Theo The Washington Post, một số nhân viên Nhà Trắng xem quá trình bổ nhiệm là dấu hiệu cho thấy việc phối hợp trong đội ngũ chưa thực sự đồng bộ. Diễn biến này cũng khiến một số người liên tưởng những thách thức về tổ chức và nhân sự trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Dù rời vị trí thư ký báo chí, Zacharia dự kiến chuyển sang đảm nhận một vai trò khác trong Nhà Trắng, theo hai nguồn tin am hiểu vấn đề. Chi tiết về vị trí mới chưa được công bố.