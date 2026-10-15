Thư ký báo chí Nhà Trắng gây chú ý vì chưa đỗ kỳ thi luật sư

Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia. Ảnh: Reuters.

Katie Zacharia, thư ký báo chí Nhà Trắng, thường tự xưng là luật sư trong những lần xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, bà Zacharia chưa vượt qua kỳ thi cấp phép hành nghề luật sư tại bang California.

Reuters cũng cho biết không tìm thấy hồ sơ nào cho thấy Zacharia được đăng ký là luật sư hoặc thành viên của đoàn luật sư tại bất kỳ tiểu bang nào của Mỹ hoặc Đặc khu Columbia.

Chưa vượt qua kỳ thi luật sư California

Bà Zacharia tốt nghiệp Trường Luật Pepperdine năm 2011 và tham dự kỳ thi luật sư California nhưng không đỗ. Cùng mùa hè năm đó, bà chuyển đến Bắc Kinh (Trung Quốc) làm cộng sự quốc tế tại công ty luật Zhong Lun.

Đến năm 2013, bà Zacharia là cố vấn pháp lý tại Fix California, một nhóm vận động hành lang do Ric Grenell, một đồng minh của Tổng thống Trump, thành lập, từ năm 2024 đến năm 2025.

Trong một tin nhắn, Grenell cho biết Zacharia là "cố vấn cấp cao, đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau", bao gồm "lãnh đạo nhóm luật sư bên ngoài, tức là các luật sư của chúng tôi".

Trong hồ sơ tra cứu luật sư được cấp phép tại California, Texas và Washington, D.C., không có tên bà Zacharia, dù tìm theo tên thời con gái hay tên sau khi kết hôn. Khi được hỏi đã vượt qua kỳ thi luật sư ở bang nào, bà trả lời: “Khi tôi chuyển đến Trung Quốc”, nhưng không giải thích thêm.

Bà khẳng định mình từng hành nghề luật giao dịch quốc tế và có đầy đủ chứng chỉ phù hợp. Người phát ngôn Nhà Trắng Steven Cheung cũng lên tiếng bảo vệ bà Zacharia, cho rằng bà đủ năng lực đảm nhiệm công việc. Một quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh bà được tuyển dụng làm thư ký báo chí, không phải để thực hiện nhiệm vụ pháp lý.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông phát biểu trước các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng vào ngày 13/10. Ảnh: Reuters.

Theo thông tin về thời gian làm việc tại Zhong Lun, bà Zacharia là một trong bốn cộng sự quốc tế, tham gia soạn thảo các thỏa thuận xuyên biên giới trị giá hàng triệu USD và liên lạc với khách hàng là doanh nghiệp Mỹ cùng các tập đoàn đa quốc gia.

Các chuyên gia cho biết vị trí tư vấn giao dịch quốc tế tại Trung Quốc không nhất thiết đòi hỏi người đảm nhiệm phải có giấy phép hành nghề luật sư tại Mỹ. Những ý kiến pháp lý thuộc thẩm quyền tại Trung Quốc do các luật sư địa phương phụ trách. Vì vậy, việc bà Zacharia chưa đỗ kỳ thi luật sư Mỹ không đồng nghĩa bà không thể tham gia công việc liên quan đến pháp lý trong vai trò cộng sự quốc tế.

Tháng 2/2025, bà từng cho biết mình đã làm cố vấn pháp lý bên ngoài cho Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Ngân hàng Thế giới trong thời gian ở Trung Quốc.

Tranh luận về danh xưng luật sư

Tại Mỹ, người muốn hành nghề luật sư thường phải được cấp phép tại một bang hoặc khu vực tài phán cụ thể. Quy trình thông thường bao gồm vượt qua kỳ thi luật sư và đáp ứng các yêu cầu về tư cách đạo đức. Quy định khác nhau giữa các bang, nhưng việc tự nhận là luật sư hoặc cung cấp dịch vụ pháp lý khi chưa được cấp phép có thể dẫn đến hậu quả pháp lý trong một số trường hợp.

Tỷ lệ thí sinh vượt qua kỳ thi luật sư California đạt khoảng 55% trong đợt tháng 7/2025, nhưng giảm xuống khoảng 31% trong đợt tháng 2/2026. Bà Zacharia đã vượt qua kỳ thi về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp dành cho luật sư, song điều này không thay thế yêu cầu vượt qua kỳ thi cấp phép hành nghề.

Tại Mỹ, luật sư hành nghề phải được cấp phép tại khu vực pháp lý nơi họ cung cấp dịch vụ. Ảnh: Reuters.

Một số người từng giảng dạy hoặc làm việc cùng bà Zacharia đánh giá cao năng lực của bà. Giáo sư Robert Pushaw tại Trường Luật Pepperdine nhận xét bà là sinh viên giỏi và có phẩm chất tốt, nhưng không đưa ra kết luận liệu bà có đủ điều kiện về mặt kỹ thuật để được gọi là luật sư hay không. Ông cũng lưu ý rằng một số học giả pháp lý uy tín không có giấy phép hành nghề.

Roger Alford, cựu giáo sư tại Pepperdine, gọi bà Zacharia là một nhân vật nổi bật khi còn học tại trường. Dù vậy, ông cho rằng việc tự nhận là luật sư khi chưa vượt qua kỳ thi cấp phép tại bất kỳ bang nào là điều không phổ biến.

Tranh luận tương tự từng xuất hiện trong trường hợp thẩm phán Thomas Griffith. Ông từng giữ chức cố vấn pháp lý trưởng tại Đại học Brigham Young mà không có giấy phép hành nghề tại Utah.

Theo hồ sơ LinkedIn, bà Zacharia từng giữ chức cố vấn pháp lý trưởng tại tổ chức phi lợi nhuận Fix California từ tháng 1/2024 đến tháng 3/2025. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Wall Street Journal, công việc của bà chủ yếu là điều phối và làm việc với các luật sư bên ngoài.

Bà cũng thường xuyên xuất hiện trên Fox News, CNN và Newsmax, tự giới thiệu mình là luật sư. Trong một số chương trình, Fox News sử dụng dòng chú thích giới thiệu bà là chiến lược gia pháp lý và chính trị, đồng thời là luật sư. Fox News chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.