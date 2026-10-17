Thư ký báo chí Nhà Trắng bị miễn nhiệm sau 5 ngày làm việc đầy tranh cãi

Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai nói rằng ông đã yêu cầu bà Zacharia xem xét lại vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng của mình chỉ sau 5 ngày làm việc.

"Tôi đã nói với cô ấy: 'Tôi nghĩ cô nên hạnh phúc thì hơn và tôi không chắc cô có thể hạnh phúc trong công việc này được'. Chẳng có gì dễ dàng trong chuyện này cả", ông nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Ông nói thêm: "Tôi đã thẳng thắn nói với cô ấy, 'Nếu tôi là cô, tôi sẽ suy nghĩ lại... hãy cân nhắc kỹ. Nhưng tôi khuyên cô nên suy nghĩ lại'".

Hãng tin Fox News và nhiều kênh truyền thông khác của Mỹ đã dẫn lời giới chức Nhà Trắng đưa tin rằng bà Zacharia đang “chuyển giao” vai trò Thư ký báo chí Nhà Trắng.

Tân thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia đã bị miễn nhiệm chỉ sau 5 ngày làm việc. Ảnh: X/Katie Zacharia

Bà Zacharia được bổ nhiệm thay thế bà Karoline Leavitt đã từ chức trước đó, bắt đầu công việc vào thứ Hai vừa qua và tổ chức cuộc họp báo đầu tiên tại Nhà Trắng vào thứ Ba sau đó.

Bà Zacharia đã có một khởi đầu không mấy suôn sẻ trong buổi họp báo đầu tiên của mình. Buổi nói chuyện chỉ kéo dài chưa đến 15 phút, bắt đầu bằng việc bà đọc rất chậm những gì bà cho là nhiều thành tựu của ông Trump, sau đó chỉ trả lời ba câu hỏi từ các nhà báo.

Trong tuần qua, vấn đề liệu bà Zacharia, một sinh viên tốt nghiệp trường luật tại Đại học California, có thực sự vượt qua kỳ thi để trở thành luật sư hay không đã trở thành tâm điểm tranh luận. Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào thứ Năm, bà Zacharia thừa nhận đã không vượt qua kỳ thi luật sư.

Cũng vào thứ Năm, bà Zacharia tiếp tục gây tranh cãi khi bà chỉ trích Trung Quốc trong một cuộc phỏng vấn, bao gồm tuyên bố rằng Trung Quốc không có nổi “nhà vệ sinh tử tế” khi bà còn làm việc tại đây hồi năm 2016.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm thứ Sáu đã đáp lại rằng bà Zacharia nên “đến thăm Trung Quốc thường xuyên hơn”, đồng thời gửi lời mời công khai tới bà trước thềm chuyến thăm dự kiến ​​của Tổng thống Mỹ tới Thâm Quyến để tham dự Hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11 tới.

Sự việc miễn nhiệm tân Thư ký báo chí Nhà Trắng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới chính quyền ông Trump, khi nó diễn ra trong bối cảnh ông đang phải di chuyển khắp đất nước để vận động cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 mà các cuộc thăm dò dự đoán đảng của ông sẽ gặp nhiều khó khăn.