Thư ký báo chí Nhà Trắng bị chỉ trích vì tuyên bố sai về kỳ thi luật sư ở Trung Quốc

Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia

Tranh cãi bùng phát sau khi bà Zacharia được hỏi đã vượt qua kỳ thi luật sư ở đâu. Bà trả lời: “Khi tôi chuyển đến Trung Quốc”, phát biểu khiến nhiều người hiểu rằng bà đã đỗ kỳ thi luật sư tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng người nước ngoài không đủ điều kiện dự kỳ thi hành nghề luật sư của Trung Quốc. Cuộc thi đó vốn chỉ dành cho công dân nước này.

Theo các nguồn tin được The Wall Street Journal và nhiều hãng truyền thông Mỹ dẫn lại, bà Zacharia thi trượt kỳ thi luật sư bang California năm 2011 sau khi tốt nghiệp trường Luật Pepperdine và không có tên trong danh sách luật sư được cấp phép hành nghề tại California, Texas hay Washington D.C.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 15-10, bà Zacharia thừa nhận chưa từng vượt qua kỳ thi luật sư. Bà cho biết thời điểm đó đang chuẩn bị kết hôn và chuyển tới Trung Quốc cùng chồng nên không thi lại.

Nữ thư ký báo chí khẳng định bà không bao giờ tự nhận là “luật sư được cấp phép hành nghề", đồng thời cho rằng có nhiều thông tin sai lệch liên quan tới cách bà mô tả công việc của mình.

Bà nói từng làm trong lĩnh vực giao dịch quốc tế tại Trung Quốc và có bằng tiến sĩ luật từ Đại học Pepperdine.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý lớn tại Washington bởi Tổng thống Donald Trump khi bổ nhiệm bà Zacharia từng nói bà là một “luật sư”, trong khi hồ sơ hành nghề pháp lý của bà hiện bị đặt dấu hỏi.

Theo SCMP