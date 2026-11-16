Thủ khoa tốt nghiệp Học viện Phòng không - Không quân biến 'giấc mơ' thành hiện thực

Trong buổi lễ tốt nghiệp trang trọng của Học viện Phòng không - Không quân, khi đứng trước toàn khóa để thay mặt học viên đọc lời tuyên thệ, Nguyễn Văn Tới vừa tự hào, vừa không giấu được chút hồi hộp. Ở phía dưới là bố mẹ của nam thủ khoa – gia đình duy nhất được mời dự lễ với tư cách thân nhân học viên tốt nghiệp thủ khoa. Bắt gặp ánh mắt cha mẹ, Tới kể đôi mắt mình đã hơi rưng rưng.

“Đó là khoảnh khắc tôi không thể nào quên, khi những nỗ lực của mình cuối cùng đã có được kết quả tốt để bắt đầu một sự nghiệp mới”, Tới nhớ lại.

Khoảnh khắc Trung úy Nguyễn Văn Tới thay mặt toàn khóa đọc lời tuyên thệ trong lễ tốt nghiệp, trước sự chứng kiến của gia đình và các thầy cô. Ảnh: NVCC

Ước mơ quân phục từ những chuyến thăm anh trai

Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Phú Thọ, từng là học sinh Trường THPT Bình Sơn, Nguyễn Văn Tới nuôi ước mơ khoác áo lính từ những năm cấp ba. Mong muốn ấy được khơi dậy khi nam sinh theo dõi chương trình truyền hình “Sao nhập ngũ”, rồi trở thành quyết tâm thực sự sau những lần đi thăm anh trai đang tại ngũ ở Lữ đoàn Đặc công 113, nơi Tới lần đầu cảm nhận gần gũi đời sống quân ngũ và quyết định thi vào trường quân đội.

Năm 2020, Tới trúng tuyển ngành Kỹ thuật hàng không của Học viện Phòng không - Không quân với 25,85 điểm khối A00, vừa đủ điểm đỗ. Ngày hoàn tất hồ sơ, khám sức khỏe và lần đầu nhận quân trang trở thành dấu mốc đầu tiên mà chàng tân học viên nhớ mãi, bởi khoảnh khắc khoác lên mình bộ quân phục, chính thức trở thành học viên, quân nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam cũng là lúc giấc mơ thời học trò trở thành hiện thực, mang theo cảm giác vừa vui sướng, vừa vinh dự, tự hào.

Trung úy Nguyễn Văn Tới, thủ khoa đầu ra Học viện Phòng không - Không quân năm 2026, sau hơn 5 năm rưỡi học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội. Ảnh: NVCC

Môi trường quân đội đặt lên vai nam sinh hai nhiệm vụ song song: học tập như một sinh viên đại học và rèn luyện như một quân nhân. Bên cạnh các môn kỹ thuật chuyên ngành, Tới còn phải học các môn quân sự, thực hiện đầy đủ 11 chế độ trong ngày và tham gia các hoạt động rèn luyện thể lực, tăng gia sản xuất.

Với khối lượng chương trình lên tới 285 tín chỉ, có những hôm Tới ôn thi đến 1–2 giờ sáng rồi tiếp tục nhận ca gác. Cũng có lúc kết quả một số môn không như mong đợi, khiến nam sinh hoài nghi về phương pháp học tập và khả năng thích nghi với môi trường quân đội.

Được gia đình động viên, Tới quyết định thay đổi cách học: tập trung tối đa trên giảng đường, tận dụng thời gian trống để ôn bài, dành ngày nghỉ cho sách vở nhưng vẫn bảo đảm nền nếp, nhiệm vụ của đơn vị. Nam học viên đồng thời duy trì rèn luyện thể lực và tham gia nghiên cứu khoa học từ năm thứ ba. Ba đề tài nghiên cứu của Tới được đánh giá xuất sắc và giỏi cấp học viện.

Gia đình luôn là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm động lực để Tới vượt qua những năm tháng học tập, rèn luyện xa nhà. Ảnh: NVCC

Ba tháng nước rút trước kỳ thi tốt nghiệp

Thử thách lớn nhất đến ở chặng cuối, khi Tới phải hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp gồm 5 nội dung: Tiếng Nga, Công tác đảng – công tác chính trị, đồ án chuyên ngành, bắn súng K54 và thể lực.

Trong đó, Tiếng Nga là trở ngại đáng kể bởi đây là ngôn ngữ Tới mới bắt đầu học ở bậc đại học. Việc học bị gián đoạn qua các học kỳ, cộng thêm gần một năm không ôn tập trước kỳ thi khiến nam học viên phải dành nhiều thời gian củng cố kiến thức.

Phần thi thể lực gồm 5 nội dung: chạy 100 m, chạy 3.000 m, bơi, xà đơn và vượt vật cản. Để chuẩn bị, Tới duy trì tập luyện với cường độ cao vào buổi chiều, đồng thời chủ động dậy từ 4h30 sáng trong những ngày sát kỳ thi để chạy 3.000 m, bảo đảm không ảnh hưởng đến các chế độ sinh hoạt và học tập của đơn vị.

Từ một học sinh chỉ vừa đủ điểm trúng tuyển, Nguyễn Văn Tới đã nỗ lực vươn lên, trở thành thủ khoa đầu ra của Học viện Phòng không - Không quân. Ảnh: NVCC

Sau ba tháng ôn tập và rèn luyện, Tới đạt 9,1 điểm đồ án tốt nghiệp, 8,6 điểm Tiếng Nga, 8,0 điểm Công tác đảng – công tác chính trị; các nội dung bắn súng và thể lực đều đạt yêu cầu.

Hoàn thành 285 tín chỉ đúng tiến độ với điểm tổng kết 8,25/10, chàng trai từng “vừa đủ điểm đỗ” trở thành thủ khoa đầu ra của Học viện Phòng không - Không quân năm 2026. Trong quá trình học tập, Tới còn 3 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2026 và hai lần nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh học tập chuyên môn, Tới còn phải duy trì nền nếp quân đội, rèn luyện thể lực và thực hiện đầy đủ các chế độ trong ngày. Ảnh: NVCC

Khát vọng trở thành người “tiếp lửa”

Sau khi tốt nghiệp, Tới được giữ lại trường, rồi ngay sau đó được luân chuyển công tác về Trung đoàn 940, Trường Sĩ quan Không quân. Từ tháng 9 năm nay, Tới trở lại Học viện Phòng không - Không quân, theo học cao học ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, với mục tiêu trước mắt là hoàn thành tốt chương trình hai năm để có cơ hội trở thành giảng viên, tiếp lửa cho các thế hệ học viên sau.

“Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự, nếu có cơ hội, tôi mong muốn đóng góp những kiến thức đã học vào công cuộc phát triển kỹ thuật quân sự hiện đại mà chúng ta đang xây dựng, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không, lĩnh vực mà tôi đã và đang theo học”, Trung úy Nguyễn Văn Tới chia sẻ.