Một vụ gian lận thi cử bằng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Hàn Quốc đang thu hút sự chú ý khi một thí sinh đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi chứng chỉ tư vấn thuế thừa nhận đã sử dụng camera siêu nhỏ để ghi lại đề thi, gửi cho AI giải đáp rồi xem câu trả lời trên điện thoại. Tuy nhiên, hình ảnh chiếc camera được cho là giấu trong móng tay lan truyền trên mạng xã hội lại không phản ánh chính xác thiết bị mà người này sử dụng.

Ảnh: Lan truyền hình ảnh mô phỏng camera giấu trong móng tay.

Sự việc được nhắc đến liên quan đến Han Won-seok, 34 tuổi, người đứng đầu kỳ thi cấp chứng chỉ tư vấn thuế tại Hàn Quốc. Trong vòng thi đầu tiên diễn ra vào tháng 4, người này trả lời đúng 159/160 câu hỏi. Sau khi tiếp tục hoàn thành vòng thi thứ hai vào tháng 7, anh được công bố là người đạt thành tích cao nhất.

Tuy nhiên, kết quả gần như tuyệt đối ở vòng đầu tiên đã làm dấy lên nghi vấn gian lận. Ban đầu, Han Won-seok phủ nhận những cáo buộc liên quan. Đến ngày 15/11, thông qua một video đăng tải trên kênh YouTube của luật sư, anh bất ngờ thừa nhận đã sử dụng AI để gian lận trong cả hai vòng thi.

Ảnh: Thủ khoa Han Won-seok thừa nhận dùng AI gian lận

Theo lời thừa nhận, Han Won-seok sử dụng một chiếc camera siêu nhỏ để ghi lại các câu hỏi trong đề thi, sau đó gửi hình ảnh cho AI xử lý và tìm đáp án. Anh tiếp tục sử dụng điện thoại thông minh để kiểm tra câu trả lời trong quá trình làm bài.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp vào ngày 15/11 để bàn về sự việc. Trong thông báo chính thức, cơ quan này xác nhận camera siêu nhỏ nằm trong số các thiết bị được sử dụng để gian lận, nhưng không tiết lộ vị trí cụ thể mà thí sinh giấu camera.

Trong khi đó, một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng camera được ngụy trang bên trong móng tay giả, hình ảnh được truyền không dây đến thiết bị bên ngoài và đáp án được chuyển đến thí sinh thông qua tai nghe siêu nhỏ. Một số tờ báo Hàn Quốc cũng đề cập đến khả năng sử dụng tai nghe để nhận câu trả lời.

Ảnh: Hình ảnh mô phỏng cách camera siêu nhỏ được ngụy trang trong móng tay giả và nhận đáp án qua tai nghe siêu nhỏ.

Tuy nhiên, những chi tiết này chưa được Han Won-seok xác nhận trong lời thừa nhận công khai. Anh không tiết lộ camera được giấu ở đâu, hình ảnh được truyền đi bằng cách nào hay có sử dụng tai nghe hay không.

Đáng chú ý, hãng thông tấn Yonhap đưa tin camera có thể được gắn vào một cuộn băng xóa (bút xóa kéo), trong khi đáp án được hiển thị trên một màn hình nhỏ. Cảnh sát Hàn Quốc đang tiến hành điều tra để làm rõ cách thức các thiết bị này được sử dụng trong kỳ thi.

Như vậy, thông tin chiếc camera giấu trong móng tay giả được sử dụng để gian lận thi cử tại Hàn Quốc hiện chưa có bằng chứng xác thực.

Hình ảnh đang lan truyền thực chất chỉ là hình minh họa một thiết bị camera được ngụy trang trong móng tay giả, không phải hình ảnh ghi lại thiết bị mà Han Won-seok đã sử dụng.