Thủ khoa Ngoại thương tốt nghiệp GPA 4/4 trong 3 năm

Nhật Minh tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương với GPA 4/4.

Tháng 9/2025, Nguyễn Nhật Minh (22 tuổi) tốt nghiệp thủ khoa ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương.

So với các bạn cùng khóa, Minh hoàn thành chương trình chỉ trong 3 năm, là thủ khoa duy nhất đạt điểm trung bình (GPA) tuyệt đối 4/4 tại trụ sở Hà Nội. Hiện, nam sinh đang học thạc sĩ ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh tại Đại học North Texas (UNT), Mỹ. Tháng sau, Minh sẽ được TP Hà Nội vinh danh là thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học trên địa bàn.

“Khi bắt đầu học ở Ngoại thương, mình không đặt mục tiêu trở thành thủ khoa hay tốt nghiệp sớm”, Minh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Có giai đoạn lúc nào cũng mệt mỏi vì học quá nhiều

Nhật Minh dự định học về kinh tế từ sớm, phần vì yêu thích, phù hợp với tính cách hướng ngoại, phần vì gia đình có doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Năm 2022, với giải nhì học sinh giỏi thành phố môn Toán, kết hợp học bạ THPT, nam sinh trở thành thủ khoa đầu vào của trường Đại học Ngoại thương (xét theo phương thức 1).

Tuy nhiên, phải sau một năm học, khi nhận thấy kết quả học tập của mình thuộc nhóm dẫn đầu lớp, Minh mới đặt mục tiêu đạt điểm A ở tất cả môn học và phấn đấu trở thành thủ khoa chuyên ngành. Nam sinh cũng muốn rút ngắn thời gian học để thực hiện dự định du học sớm hơn.

Để đạt mục tiêu, Minh thường đăng ký 11-12 môn mỗi kỳ, nhiều hơn bạn bè khoảng 3 môn, đồng thời tận dụng các kỳ hè để học thêm. Trên lớp, nam sinh cố gắng nghe giảng và hiểu bài ngay, sau đó dành khoảng một tuần ôn tập trước mỗi kỳ thi. Theo Minh, ở bậc đại học, sinh viên không chỉ ghi nhớ lý thuyết mà còn phải hiểu bản chất, vận dụng kiến thức và giải quyết vấn đề.

Trong số các môn đã học, ba môn thi vấn đáp khiến Minh áp lực nhất là Giao dịch trong thương mại quốc tế, Logistics và vận tải biển quốc tế, Bảo hiểm trong kinh doanh. Khác với thi tự luận, hình thức vấn đáp đòi hỏi sinh viên phản ứng nhanh trước câu hỏi của giảng viên. Để chuẩn bị, Minh chuyển từ tự học sang học nhóm, lần lượt từng người đặt câu hỏi và trả lời nhằm mô phỏng tình huống trong phòng thi.

Nhật Minh trong lễ tốt nghiệp đại học, tháng 9/2025.

Tuy nhiên, việc đăng ký nhiều môn khiến lịch học dày đặc, Minh thừa nhận "học khá vất vả". Có kỳ, nam sinh gần như ở trường cả tuần, từ thứ hai đến chủ nhật, buổi tối tiếp tục học tiếng Anh. Thời gian ôn thi mỗi môn cũng vì thế bị rút ngắn, khiến nam sinh lo không thể duy trì 100% điểm A.

“Có lúc căng thẳng quá, mình gấp hết sách vở lại rồi đi xem phim một mình. Sau đó, mình về nhà ngủ, đến chiều hôm sau mới bắt đầu ôn tập trở lại”, Minh kể.

Sau trải nghiệm này, Minh nhận ra để hoàn thành chương trình sớm, bên cạnh nỗ lực học tập, việc sắp xếp thời gian hợp lý cũng rất quan trọng. Nam sinh rút kinh nghiệm, đăng ký môn đều hơn giữa các giai đoạn trong một kỳ và hạn chế những ngày phải học liên tục nhiều ca.

Mục tiêu khởi nghiệp tại Mỹ

Ngoài học tập, mỗi tháng một lần, Minh thường cùng bố xuống cửa khẩu để tìm hiểu công việc. Nhờ vậy, khi học các môn chuyên ngành như Logistics, nam sinh có thể trao đổi với bố về những vấn đề chưa hiểu, đồng thời đối chiếu kiến thức trên lớp với thực tế kinh doanh.

Minh cũng tham gia nghiên cứu khoa học từ năm thứ hai để làm quen với cách triển khai dự án, chuẩn bị cho việc học ở nước ngoài. Bốn tháng làm nghiên cứu, Minh dần biết cách tìm đọc các nghiên cứu trước đó, xác định khoảng trống, thu thập dữ liệu, xây dựng bảng hỏi, viết tổng quan tài liệu và xử lý số liệu. Đề tài sau đó nhận giải khuyến khích cấp viện.

Thành tích học tập tốt, Minh có 6/6 kỳ nhận học bổng khuyến khích của trường, cùng nhiều học bổng doanh nghiệp.

Ba tháng sau khi tốt nghiệp đại học, Minh sang Mỹ du học thạc sĩ. Thời gian đầu, nam sinh gặp khó khăn khi làm quen với cách giao tiếp bằng tiếng Anh. Sau khoảng một tháng, Minh dần thích nghi với cuộc sống tại đây.

Theo Minh, chương trình thạc sĩ tại Mỹ chú trọng việc phân tích tình huống và vận dụng kiến thức vào các vấn đề kinh doanh thực tế. Kinh nghiệm từ quá trình nghiên cứu khoa học giúp nam sinh thuận lợi hơn khi làm các dự án.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Minh dự định ở lại Mỹ làm việc để tích lũy kinh nghiệm, sau đó thử sức với kinh doanh riêng. Nam sinh quan tâm đến những sản phẩm, dịch vụ phục vụ cộng đồng người Việt tại Mỹ, chẳng hạn thực phẩm hoặc siêu thị Việt Nam.

Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, Minh không khuyến khích các em khóa dưới tốt nghiệp đại học trong 3 năm như mình. Theo nam sinh, điều quan trọng hơn là xác định mục tiêu để lựa chọn cách học phù hợp.

“Nếu muốn du học hoặc xin học bổng, các bạn có thể ưu tiên điểm số. Nếu muốn tập trung thực hành và đi làm sớm, các bạn có thể phân bổ thời gian theo hướng khác. Mỗi người có một mục tiêu riêng, không nhất thiết phải đi theo cùng một lộ trình”, Minh nói.

Ngọc Bích