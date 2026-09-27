Thủ khoa Ngoại thương GPA 3.98/4.0 mang đam mê nghiên cứu vào dự án tiếng Anh cho học sinh khiếm thị

Vốn thích trải nghiệm những điều mới và từng mong muốn xây dựng một thương hiệu riêng, Trang lựa chọn chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại trường ĐH Ngoại thương. Cô kỳ vọng, môi trường đại học sẽ giúp mình gặp gỡ những người trẻ có cùng mối quan tâm về khởi nghiệp, đồng thời học hỏi từ các thế hệ đi trước đang làm việc trong lĩnh vực quản lý, kinh doanh.

Bốn năm đại học khép lại với GPA 3,98/4,0, tương đương 9,29/10 và vị trí thủ khoa tốt nghiệp Chương trình tiêu chuẩn Quản trị Kinh doanh quốc tế K61. Tuy nhiên, Trang cho rằng, không có một phương pháp học tập chung cho tất cả mọi người.

“Mình thường học bằng cách giảng lại cho người khác, trao đổi hoặc tranh luận về một vấn đề. Khi phải tự diễn giải, đặt câu hỏi và bảo vệ quan điểm, mình hiểu vấn đề sâu hơn, thay vì chỉ ghi nhớ thông tin”, Trang chia sẻ.

Thùy Trang tốt nghiệp Thủ khoa Chương trình tiêu chuẩn Quản trị Kinh doanh quốc tế K61.

Bước ngoặt từ một lần thử sức với nghiên cứu

Nghiên cứu khoa học ban đầu không nằm trong kế hoạch của Trang. Những năm đầu đại học, cô dành nhiều thời gian hơn cho các cuộc thi startup và hoạt động thực tiễn. Trang từng thử nghiên cứu từ năm thứ nhất nhưng kết quả chưa như mong đợi.

Bước sang năm thứ hai, qua lời giới thiệu của một người bạn, Trang tham gia nhóm nghiên cứu có nhiều thành viên giàu kinh nghiệm và nhận được sự hướng dẫn của PGS. TS Nguyễn Hồng Quân. Quá trình làm việc cùng nhóm giúp cô thay đổi cách nhìn về nghiên cứu và bắt đầu theo đuổi lĩnh vực này nghiêm túc hơn.

Từ đó, Trang cùng các cộng sự thực hiện nhiều đề tài liên quan đến thương mại điện tử, hành vi người tiêu dùng, đổi mới sáng tạo và công nghệ. Cô giành giải Nhất Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường, năm học 2023 - 2024; giải Nhì cấp Khoa Quản trị Kinh doanh và giải Nhì Vòng chung kết Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên đại học, năm 2024.

Trang cũng là đồng tác giả các bài nghiên cứu được công bố trên Journal of Advances in Management Research và Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh châu Á; tham gia nghiên cứu về ảnh hưởng của vốn tâm lý tới văn hóa đổi mới sáng tạo tại SABECO.

Thùy Trang nhận giấy khen Thủ khoa tại Lễ tốt nghiệp.

Một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình nghiên cứu của Trang là đề xuất nghiên cứu về hành vi của con người trong môi trường làm việc có sự hỗ trợ của AI được chấp nhận trình bày tại Journal of Management Studies Conference 2026. Hội nghị diễn ra tại Viện Møller, Churchill College, University of Cambridge, Vương quốc Anh.

Theo Trang, càng nghiên cứu, cô càng quan tâm đến những vấn đề xuất hiện cùng sự thay đổi của môi trường kinh doanh, đặc biệt là công nghệ, đổi mới sáng tạo và cách con người thích ứng.

“Mình không muốn giới hạn quá sớm vào một chủ đề cụ thể. Điều mình muốn giữ là sự tò mò với những vấn đề mới và tìm những câu hỏi mình thực sự muốn hiểu sâu”, cô nói.

Từ trải nghiệm dạy tiếng Anh đến dự án 'NAVEEclass'

Nếu nghiên cứu khoa học đến với Trang từ một cơ duyên thì 'NAVEEclass' lại bắt đầu từ trải nghiệm trực tiếp khi cô dạy tiếng Anh bán thời gian và có cơ hội tiếp xúc với học sinh khiếm thị.

Trang nhận thấy, trong khi học sinh sáng mắt có nhiều nền tảng và công cụ hỗ trợ học ngoại ngữ, học sinh khiếm thị gặp nhiều hạn chế hơn trong việc tiếp cận nguồn học liệu phù hợp. Điều đó thôi thúc cô xây dựng 'NAVEEclass', dự án giáo dục tiếng Anh dành cho học sinh khiếm thị.

“Mình mong muốn ứng dụng công nghệ để hỗ trợ các bạn học ngoại ngữ tốt hơn. Nhưng NAVEE không chỉ hướng tới công cụ học tập mà còn mong các bạn có thêm niềm tin rằng mình có thể học tập, phát triển và tiếp cận nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn”, Trang chia sẻ.

'NAVEEclass' sau đó được lựa chọn trưng bày tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Thủ đô II. Từ dự án này và quá trình tham gia các sân chơi khởi nghiệp, Trang đạt Đồng Quán quân BASIC 2024, Á quân toàn quốc cuộc thi Thử thách sáng tạo xã hội Việt Nam 2023 và giải Nhì cuộc thi Ý tưởng sáng tạo sinh viên 2024 của ĐH Bách khoa Hà Nội. Cô cũng đại diện dự án khởi nghiệp sinh viên Việt Nam tham gia chuyến trao đổi tại Singapore.

Những trải nghiệm đó khiến Trang thay đổi cách nhìn về khởi nghiệp. Theo cô, một ý tưởng tốt mới chỉ là điểm bắt đầu. Để dự án đi xa hơn, người sáng lập còn phải tính đến nguồn lực, cách vận hành, khả năng mở rộng và duy trì giá trị mà dự án hướng tới.

Thùy Trang đảm nhiệm vai trò MC tại vòng chung kết cuộc thi "Future Business Analyst" do ĐH RMIT tổ chức.

Học cách ưu tiên thay vì cố làm tất cả

Ngoài học tập, nghiên cứu và khởi nghiệp, Trang từng là Bí thư Chi đoàn Anh 01 – Quản trị Kinh doanh – K61, Trưởng ban R&D của SBC Youth Community và đảm nhiệm vai trò MC song ngữ tại nhiều chương trình. Cô hai năm liên tiếp đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố, "Sinh viên tiêu biểu" trường ĐH Ngoại thương; nhận học bổng AEON, Never Give Up và học bổng Khuyến khích học tập loại Xuất sắc.

Có thời điểm, việc cùng lúc theo đuổi nhiều hoạt động khiến Trang gặp áp lực. Từ trải nghiệm đó, cô thay đổi cách sắp xếp công việc, không cố chia đều thời gian cho mọi mục tiêu mà lựa chọn ưu tiên theo từng giai đoạn.

“Mình nhận ra quản lý thời gian không phải là sắp xếp một chiếc lịch thật kín. Đó còn là biết nói ‘không’, điều chỉnh kỳ vọng và chấp nhận rằng không phải việc gì mình cũng có thể làm hoàn hảo”, Trang chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp, Trang muốn dành những năm đầu để làm việc trong môi trường doanh nghiệp, trực tiếp tiếp cận những bài toán thực tế và tích lũy kinh nghiệm. Song song với công việc, cô dự định tiếp tục nghiên cứu, hướng tới học tập ở bậc cao hơn và tìm cơ hội phát triển 'NAVEEclass' khi có thêm nguồn lực. Về lâu dài, Trang đặt mục tiêu xây dựng nền tảng chuyên môn vững, mở rộng trải nghiệm thực tế và vận dụng những kiến thức tích lũy được để tạo ra giá trị cho cộng đồng.

(Ảnh: NVCC)