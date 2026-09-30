Thủ khoa ngành Dược và hành trình chinh phục Giải thưởng 'Sao Tháng Giêng' cấp Trung ương

Nguyễn Trần Thu Uyên - Thủ khoa đầu ra ngành Dược, trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột năm 2025.

Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” và dấu mốc của tuổi sinh viên

Khi nhắc đến Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương năm 2025, Thu Uyên cảm thấy hạnh phúc, tự hào và biết ơn. “Mình nghĩ, đây không phải là thành quả của riêng mình mà là sự ghi nhận cho cả một hành trình có sự đồng hành của thầy cô, gia đình, bạn bè và tập thể Đoàn - Hội”, Uyên chia sẻ.

Theo nữ sinh, trong quá trình học tập và hoạt động, cô may mắn được trao cơ hội, được tin tưởng và làm việc cùng những người luôn sẵn sàng hỗ trợ mình. Vì vậy, giải thưởng không chỉ là một dấu mốc đáng nhớ mà còn là lời nhắc để cô tiếp tục sống trách nhiệm, cống hiến và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Thu Uyên nhận Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương năm 2025.

Gia đình không có ai theo ngành Dược, tuy nhiên, Uyên lại lựa chọn một hành trình khác biệt: Theo học ngành Dược, tích cực tham gia hoạt động tập thể và thử sức ở những điều mới. Ban đầu, cô chọn ngành Dược với mong muốn làm một công việc có thể chăm sóc và giúp đỡ sức khỏe mọi người. Càng học, Uyên càng nhận ra, phía sau mỗi viên thuốc là cả một quá trình nghiên cứu, kiến thức và trách nhiệm. “Với mình, Dược không chỉ là một ngành học mà còn là hành trình để mình trưởng thành và tạo ra những giá trị có ích cho người khác”, Uyên nói.

Những ngày đầu đại học, nữ sinh cũng có nhiều bỡ ngỡ khi bước vào môi trường mới và phải tự lập hơn trong học tập. Việc tham gia các hoạt động Đoàn - Hội giúp cô có thêm bạn bè, trải nghiệm và dần trở nên tự tin, chủ động hơn.

Trong học tập, Uyên cho rằng, điều quan trọng nhất là sự đều đặn và kỷ luật. Cô cố gắng học chắc từng phần, hiểu bản chất vấn đề, chủ động hệ thống kiến thức và sắp xếp thời gian để cân bằng giữa học tập với hoạt động Đoàn - Hội.

Có những thời điểm, kết quả chưa như kỳ vọng, Uyên nhìn lại và điều chỉnh cách học. Sự kiên trì ấy giúp cô hoàn thành chương trình ngành Dược với GPA 3,70/4,0 và trở thành thủ khoa khóa học. “Mình cố gắng học tốt, làm hết sức với những điều mình lựa chọn và đặc biệt là dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động Đoàn - Hội”, Uyên chia sẻ. Với Uyên, danh hiệu thủ khoa không chỉ mang đến niềm vui về một kết quả học tập mà còn là lúc nhìn lại cả hành trình và nhận ra những nỗ lực của mình đã có một kết quả tốt.

Thu Uyên trở thành Thủ khoa đầu ra ngành Dược, với GPA 3.7/4.0.

Tích cực với công tác Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học

Ngay từ những năm đầu đại học, Uyên đã tham gia hoạt động Đoàn - Hội. Một trong những trải nghiệm để lại dấu ấn sâu sắc nhất với cô là khi trở thành tình nguyện viên của chiến dịch “Hành trình Đỏ”. Đây là lần đầu Uyên trực tiếp tham gia một hoạt động cộng đồng quy mô lớn, gặp gỡ nhiều người và góp phần lan tỏa tinh thần hiến máu nhân đạo. Trải nghiệm này giúp cô nhận ra, hoạt động Đoàn - Hội không chỉ mang đến trải nghiệm tuổi trẻ, mà còn là cơ hội để sống có trách nhiệm và biết sẻ chia hơn.

Với Uyên, hoạt động Đoàn không chỉ mang đến trải nghiệm tuổi trẻ, mà còn là cơ hội để sống có trách nhiệm và biết sẻ chia hơn.

Trong thời gian giữ vai trò Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột, Liên Chi hội trưởng ngành Dược và Phó Chủ nhiệm CLB “Sinh viên 5 tốt”, Uyên tham gia nhiều hoạt động như: Đồng hành cùng phong trào “Sinh viên 5 tốt”, các chương trình tình nguyện, thiện nguyện ở những nơi khó khăn, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ tân sinh viên, hoạt động văn hóa - thể thao…

Thu Uyên tích cực tham gia các dự án, đề tài khoa học.

Tiếp tục theo đuổi Dược lâm sàng

Song song với hoạt động phong trào, nữ sinh còn dành thời gian cho nghiên cứu khoa học. Đề tài “Khảo sát các phương pháp chiết xuất polyphenol từ lá Mướp đắng rừng (Momordica charantia L.)” giúp Uyên có cơ hội trực tiếp thực hiện thí nghiệm, xử lý số liệu và đánh giá kết quả. Quá trình nghiên cứu cũng rèn cho cô sự kiên trì, cẩn thận, tư duy khoa học và khả năng nhìn nhận, điều chỉnh vấn đề khi kết quả thí nghiệm không như mong đợi. “Nghiên cứu khoa học giúp mình rèn luyện tư duy khoa học và sự kiên nhẫn. Đây là những điều sẽ theo mình không chỉ trong học tập mà cả trong hành trình làm nghề Dược sau này”, Uyên chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp, Uyên tiếp tục theo đuổi lĩnh vực Dược lâm sàng - chuyên ngành cô đặc biệt yêu thích trong quá trình học. Hiện nữ thủ khoa đang học chương trình thạc sĩ chuyên ngành Dược lý và Dược lâm sàng tại ĐH Y Dược TP. HCM.

Nhìn lại quãng thời gian đại học, Uyên cho rằng, điều thay đổi lớn nhất ở bản thân là từ một người còn nhiều bỡ ngỡ, cô trở nên chủ động và tự tin hơn. Học tập giúp cô trưởng thành về chuyên môn, còn công tác Đoàn - Hội rèn luyện khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và trách nhiệm với tập thể. Với Uyên, đại học không chỉ là hành trình để có một tấm bằng mà còn là khoảng thời gian để trải nghiệm, cống hiến và tìm ra điều mình thực sự muốn theo đuổi.

Ảnh: NVCC