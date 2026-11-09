Thủ khoa Mỹ thuật Công nghiệp: May mắn vì đã hơi 'ngốc' để theo đuổi đam mê đến cùng

Bước chân chưa trọn vẹn ngày đầu

Khi nhận thông báo chính thức trở thành Thủ khoa tốt nghiệp năm 2026 của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Yến Vy chia sẻ cảm thấy lúc đấy rất nhẹ nhõm. Với Vy, cảm xúc lúc ấy không phải là sự bất ngờ bộc phát, mà là khoảnh khắc "thở phào" khi những mục tiêu được kiểm soát, tính toán chặt chẽ suốt nhiều năm đã chính thức cập bến.

Ít ai biết rằng, động lực lớn nhất đưa Yến Vy đến với danh hiệu hôm nay lại bắt nguồn từ một "sự chưa trọn vẹn" của 5 năm về trước. "Thời điểm ôn thi đại học, em đặt tham vọng trở thành Thủ khoa đầu vào. Nhưng kết quả năm đó em chỉ đứng Top 3. Sự tiếc nuối ấy khiến em nhen nhóm quyết tâm: Nếu không thể mở đầu ấn tượng nhất, mình nhất định phải gỡ lại ở đầu ra" - Yến Vy chia sẻ

Khoảnh khắc đáng nhớ khép lại hành trình 5 năm miệt mài theo đuổi đam mê của nữ thủ khoa Triệu Yến Vy. Ảnh: NVCC

Bén duyên với nét vẽ từ thời mẫu giáo chỉ qua những lời khen ngợi hồn nhiên của người lớn, Yến Vy đã nuôi dưỡng tình yêu hội họa một cách bền bỉ. Dù từng không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình do tính chất ngành nghề vất vả và ít phổ biến nhưng cô gái trẻ vẫn kiên trì chứng minh năng lực để thuyết phục bố mẹ đồng hành cùng lựa chọn của mình.

Mạo hiểm với “con đường chưa có tiền lệ” tại đồ án tốt nghiệp

Theo đuổi chuyên ngành Hội họa Hoành tráng (Khoa Thiết kế Nội Ngoại thất) – một mảng nghệ thuật công cộng đòi hỏi sự kết hợp khắt khe giữa tư duy hội họa và kỹ thuật thi công không gian kiến trúc quy mô lớn, Yến Vy thừa nhận hành trình 5 năm học tập là thử thách không nhỏ, đặc biệt là với phái nữ.

Thách thức gian nan nhất nằm ở chính giai đoạn thực hiện đồ án tốt nghiệp. Khi đã đi được 1/3 quãng đường với một công trình khác, Vy nhận thấy định hướng cũ chưa thực sự chạm đến sự kỳ vọng của bản thân.

Quá trình thi công kỳ công trên vóc lớn – bước đi mạo hiểm nhưng đầy tâm huyết của nữ thủ khoa.

Trong thời điểm áp lực thời gian đè nặng, cô đã đưa ra một quyết định vô cùng liều lĩnh: Hủy bỏ toàn bộ để làm lại từ đầu với chủ đề "Bảo tàng Đà Nẵng" – khai thác chiều sâu văn hóa Champa và những thăng trầm lịch sử của vùng đất miền Trung.

Không dừng lại ở việc đổi đề tài, Yến Vy tiếp tục có những quyết định táo bạo khi lựa chọn sơn mài làm chất liệu thể hiện – một chất liệu đòi hỏi quy trình tỉ mỉ, kỳ công và cực kỳ tốn thời gian, vốn chưa từng có sinh viên nào trong ngành chọn làm đồ án tốt nghiệp.

Yến Vy trong buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp "Bảo tàng Đà Nẵng". Ảnh: NVCC

Lý giải về màn "ngược dòng" ở giai đoạn nước rút, Yến Vy thừa nhận bản thân đã có một quyết định khá liều lĩnh: "Nếu tiếp tục phương án cũ, kết quả có thể không như mong muốn và em sẽ phải hối tiếc."

Niềm vui của nữ thủ khoa bên tác phẩm sơn mài "Bảo tàng Đà Nẵng"

Bên cạnh đó, nữ thủ khoa cũng hy vọng bước đi táo bạo này sẽ tiếp thêm cảm hứng và niềm tin cho các bạn khóa dưới trong việc chủ động lựa chọn chất liệu sáng tác cho đồ án tốt nghiệp của mình.

Sự kết hợp giữa tư duy chỉn chu, bố cục vững chãi và sự dấn thân cùng chất liệu truyền thống đã giúp đồ án của Vy thuyết phục hoàn toàn Hội đồng chấm thi, mang về điểm số xuất sắc.

"May mắn vì đã hơi “ngốc” để theo đuổi đam mê đến cùng..."

Đằng sau tấm bằng Thủ khoa rực rỡ, góc nhìn của Triệu Yến Vy về con đường nghệ thuật lại mang nét chiêm nghiệm sâu sắc. Nhìn lại chặng đường đã qua, cô gửi gắm lời khuyên chân thành đến các bạn trẻ đang chuẩn bị hoặc đang theo đuổi ngành mỹ thuật: "Nghệ thuật không cho ra thành quả nhanh chóng. Để thành thạo một kỹ thuật hay một chất liệu, người nghệ sĩ đôi khi phải mất hàng chục năm rèn giũa. Điều quan trọng nhất là phải luôn tin vào bản thân và tin vào giá trị nghệ thuật của chính mình. Nếu chính mình không tin, sẽ chẳng ai tin vào tác phẩm của mình cả."

Yến Vy bên những tác phẩm hội họa mang đậm dấu ấn cá nhân. Ảnh: NVCC

"Nhiều lúc em cảm thấy may mắn vì mình đã hơi “ngốc” để cứ thế dấn thân theo đuổi một con đường không biết trước tương lai ra sao. Nếu là một người quá tính toán hay thực tế, có lẽ em đã quay đầu. Nhưng chính sự bền bỉ đến cùng đó đã cho em câu trả lời xứng đáng."

Khép lại 5 năm đại học, Yến Vy chọn dành một khoảng thời gian tự do để va chạm, trải nghiệm đời sống nghệ thuật thực tế trước khi chính thức theo học chương trình Thạc sĩ vào thời gian tới.

Bằng sự kiên trì và tư duy sáng tạo không ngừng nghỉ, câu chuyện của Thủ khoa Triệu Yến Vy không chỉ tôn vinh nét đẹp của ngành Hội họa Hoành tráng, mà còn truyền ngọn lửa cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần dấn thân, không ngại rủi ro để khẳng định bản sắc cá nhân trên con đường nghệ thuật.