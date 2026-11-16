Thủ khoa kỳ thi quốc gia Hàn Quốc thú nhận dùng AI để gian lận

Vụ gian lận trong kỳ thi quốc gia dành cho những người muốn trở thành kế toán viên thuế tại Hàn Quốc đang gây chấn động dư luận, sau khi thí sinh đứng đầu với số điểm gần như tuyệt đối thừa nhận sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh và các thiết bị điện tử để gian lận.

Theo đó, câu chuyện bắt đầu khi thí sinh này công khai kết quả thi trên blog cá nhân: đạt 397,5/400 điểm ở vòng một, trả lời đúng 159/160 câu hỏi, sau đó tiếp tục đứng đầu vòng hai với 663/800 điểm. Thành tích gần như hoàn hảo này được xác lập trong bối cảnh đề thi có độ khó cao, đặc biệt ở môn Luật thuế đại cương. Sau khi kết quả được công bố, nhiều thí sinh dự thi và kế toán viên thuế hành nghề đã đặt nghi vấn thí sinh này sử dụng AI để tìm đáp án.

Thủ khoa kỳ thi thuế Hàn Quốc thừa nhận dùng AI để đạt điểm cao. Ảnh chụp màn hình

Ngày 15/11, thí sinh này chính thức thừa nhận hành vi gian lận. Trên kênh YouTube Attorney Lee Don-ho của luật sư đại diện, thí sinh có họ Han công khai xin lỗi, thừa nhận đã sử dụng các thiết bị điện tử và AI để gian lận trong kỳ thi. Người này cho biết thành tích đứng đầu kỳ thi không phải là kết quả của quá trình nỗ lực và cạnh tranh công bằng.

“Tôi thành thật xin lỗi vì những tổn hại mà hành vi sai trái của tôi đã gây ra cho rất nhiều người. Tôi đã gian lận bằng cách sử dụng các thiết bị điện tử và trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Việc tôi vượt qua kỳ thi với điểm số cao nhất không phải là kết quả của sự nỗ lực trung thực”.

Theo lời khai của Han, người này đã sử dụng một camera siêu nhỏ để chụp ảnh đề thi, gửi hình ảnh câu hỏi đến công cụ AI, sau đó nhận đáp án trên điện thoại thông minh. Han cũng cho biết đã gửi bản tường trình nhận lỗi bằng văn bản tới cảnh sát Seoul.

Thủ khoa kỳ thi thuế Hàn Quốc thừa nhận dùng AI để đạt điểm cao. Ảnh chụp màn hình

Bê bối gây chấn động dư luận Hàn Quốc, nơi các kỳ thi tuyển sinh và chứng chỉ có vai trò quan trọng đối với cơ hội học tập, nghề nghiệp và vị thế xã hội. Đáng chú ý, vụ việc xảy ra chỉ vài ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (Suneung), dự kiến diễn ra ngày 19/11.

Một quan chức cấp cao Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết cơ quan này đặc biệt xem xét nghiêm túc sự việc và đang khẩn trương chuẩn bị các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra an toàn, công bằng.

Theo Reuters, Chánh Văn phòng Tổng thống phụ trách chính đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp ngay trong chiều 15/11 để thảo luận về vấn đề này.

Trước đó, ngày 13/11, Thủ tướng Han Seok-sook cũng đề cập đến những lo ngại trong dư luận về nguy cơ thí sinh sử dụng AI để gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Bà khẳng định Chính phủ sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng và giám sát chặt chẽ toàn bộ quy trình nhằm bảo đảm kỳ thi được tổ chức công bằng, ổn định.

Vụ việc một lần nữa đặt ra thách thức đối với hệ thống tổ chức thi cử trong bối cảnh các công cụ AI ngày càng phát triển, có khả năng hỗ trợ thí sinh giải quyết nhanh chóng những câu hỏi phức tạp. Với kỳ thi tuyển sinh đại học sắp diễn ra, Hàn Quốc đang phải đối mặt với yêu cầu cấp thiết về tăng cường các biện pháp kiểm soát thiết bị điện tử và ngăn chặn hành vi gian lận bằng công nghệ.