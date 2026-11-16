Thủ khoa kỳ thi kế toán Hàn Quốc thừa nhận gian lận bằng AI khiến dư luận phẫn nộ

Thí sinh thừa nhận gian lận sau khi bị dư luận nghi ngờ

Theo hãng thông tấn Yonhap, người đàn ông họ Han, 34 tuổi, đã xuất hiện trong video đăng ngày 15.11 trên kênh YouTube của luật sư đại diện, đeo khẩu trang và công khai thừa nhận hành vi gian lận. Người này cho biết đã sử dụng camera siêu nhỏ để ghi lại đề thi, chuyển nội dung cho công cụ AI xử lý rồi kiểm tra câu trả lời trên điện thoại thông minh.

Thủ khoa kỳ thi kế toán Hàn Quốc thừa nhận dùng AI để đạt điểm cao. Ảnh chụp màn hình. Ảnh: daibieunhandan.vn

Han thừa nhận đã sử dụng phương thức này trong cả hai vòng của kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế lần thứ 63 tại Hàn Quốc, đồng thời cho biết cũng gian lận ở vòng 1 kỳ thi chứng chỉ kế toán viên công chứng (CPA). Người này đã viết bản tường trình, gửi cơ quan cảnh sát Seoul và cam kết hợp tác với quá trình điều tra.

Trong video, Han gửi lời xin lỗi vì hành vi của mình đã gây ảnh hưởng đến nhiều người. Đáng chú ý, trước khi thừa nhận, người này từng phủ nhận các cáo buộc gian lận và khẳng định thành tích đạt được là nhờ quá trình tự học, ôn luyện.

Trước đó, tại vòng 1 kỳ thi diễn ra vào tháng 4.2026, Han đạt 397,5/400 điểm, chỉ trả lời sai 1 trong tổng số 160 câu hỏi.

Đến vòng 2 tổ chức vào tháng 7, Han tiếp tục đạt 663/800 điểm và đứng đầu kỳ thi. Thành tích đặc biệt gây chú ý ở môn Nhập môn Luật thuế, khi điểm trung bình của 16.856 thí sinh chỉ đạt 30,18 điểm, trong khi Han đạt 100 điểm. Tỷ lệ thí sinh không đạt mức điểm tối thiểu 40 ở môn này lên tới 74,21%.

Chính kết quả vượt trội bất thường đã khiến nhiều người dự thi và cộng đồng kế toán tại Hàn Quốc đặt nghi vấn về khả năng sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận. Trước đó, cơ quan tổ chức kỳ thi đã tiến hành rà soát nhưng chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong quá trình coi thi và chấm thi.

Sau lời thú nhận của Han, Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul tiếp nhận bản tường trình và mở cuộc điều tra. Theo quy định của Hàn Quốc, người bị xác định gian lận có thể bị hủy kết quả và cấm dự thi trong 5 năm kể từ ngày áp dụng hình thức xử lý.

Hàn Quốc rà soát nguy cơ gian lận bằng AI trong các kỳ thi quốc gia

Vụ việc không chỉ gây tranh cãi về tính công bằng của kỳ thi kế toán thuế mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sử dụng AI và các thiết bị công nghệ để gian lận trong hệ thống thi cử tại Hàn Quốc.

Đáng chú ý, trước khi Han thừa nhận gian lận, Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Hàn Quốc, đơn vị tổ chức kỳ thi, từng thông báo không tìm thấy bằng chứng cụ thể chứng minh các cáo buộc.

Sau khi kết quả được công bố, chính Han đăng điểm số lên một cộng đồng trực tuyến dành cho người học kế toán thuế, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm vượt qua kỳ thi bằng cách tự học. Bài đăng thu hút sự chú ý, khiến những nghi vấn về thành tích của anh tiếp tục lan rộng.

Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Hàn Quốc gửi lời xin lỗi vì không ngăn chặn được hành vi gian lận và cho biết sẽ nộp đơn tố cáo hình sự Han về hành vi cản trở hoạt động nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với cảnh sát để làm rõ vụ việc và tăng cường quy trình tổ chức thi.

Cơ quan này cũng tuyên bố sẽ rà soát toàn diện các kỳ thi chứng chỉ quốc gia nhằm phát hiện những dấu hiệu bất thường. Đồng thời cũng xem xét mở rộng lực lượng giám sát chuyên trách phát hiện thiết bị AI, tăng cường kiểm tra kính của thí sinh và nghiên cứu sử dụng thiết bị dò sóng vô tuyến để ngăn chặn hành vi gian lận.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra ngay trước kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (CSAT) dự kiến tổ chức ngày 19.11. Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn để rà soát các biện pháp phòng chống gian lận bằng công nghệ, yêu cầu tăng cường kiểm tra thiết bị điện tử và bố trí nhân sự chuyên trách tại các điểm thi.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-sook yêu cầu huy động các nguồn lực cần thiết để bảo đảm kỳ thi diễn ra công bằng, nghiêm túc. Bộ Giáo dục nước này cũng tuyên bố áp dụng nguyên tắc không khoan nhượng đối với hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ.

Thời gian gần đây, tại các kỳ thi lớn của Hàn Quốc đã xuất hiện một số vụ gian lận tinh vi với sự hỗ trợ của công nghệ cao. Cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp thí sinh sử dụng thiết bị điện tử siêu nhỏ được ngụy trang tinh xảo như kính AI, tai nghe không dây ẩn sâu trong tai, camera giấu kín dưới dạng nút áo hoặc bút viết để truyền đề bài ra ngoài và nhận lời giải từ các đường dây gian lận chuyên nghiệp…

Thực trạng này không chỉ làm suy giảm nghiêm trọng tính minh bạch của hệ thống giáo dục quốc gia, mà còn dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận xứ sở kim chi về sự bất bình đẳng cơ hội đối với các sĩ tử nỗ lực chân chính.

Vụ việc mới đây đặt ra thách thức mới đối với công tác tổ chức thi cử trong bối cảnh AI ngày càng phát triển, khi các phương thức kiểm tra truyền thống có nguy cơ không còn đủ khả năng phát hiện những hành vi gian lận sử dụng công nghệ cao.