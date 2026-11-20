Han Won-seok, 34 tuổi, thừa nhận gian lận trong các kỳ thi diễn ra vào tháng 4 và tháng 7. Trong video đăng trên kênh YouTube của luật sư Lee Don-ho, Han cho biết đã dùng camera thu nhỏ để chụp câu hỏi rồi gửi hình ảnh đến công cụ AI tạo sinh để lấy đáp án. Trong lúc làm bài, anh kiểm tra kết quả trên điện thoại thông minh. Han nói từng áp dụng cách tương tự ở vòng đầu kỳ thi chứng chỉ kế toán viên công chứng hồi tháng 3, song không vượt qua kỳ thi này.

Ở vòng thi kế toán thuế tháng 4, Han đạt 397,5/400 điểm và trả lời đúng 159 trong tổng số 160 câu trắc nghiệm. Anh đạt điểm tuyệt đối ở 3 trong 4 môn, trong đó có môn luật thuế nhập môn. Điểm trung bình của các thí sinh khác ở môn này chỉ là 30,18 điểm. Kết quả khiến một số thí sinh nghi ngờ, còn Han ban đầu phủ nhận cáo buộc gian lận.

Sau đó, Han thừa nhận hành vi, gửi bản thú tội bằng văn bản đến Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul và cam kết giao nộp các thiết bị liên quan. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra. Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Hàn Quốc, đơn vị quản lý kỳ thi, đang xem xét khả năng khởi tố hình sự. Bộ Kinh tế và Tài chính cũng tìm cách đình chỉ hiệu lực chứng chỉ chuyên môn của Han. Theo quy định hiện hành, người gian lận bị hủy kết quả và cấm dự thi chứng chỉ kế toán thuế trong 5 năm.

Kính thông minh AI mà Han Won-seok thừa nhận đã dùng để gian lận. Ảnh: Korea Herald

Vụ việc gây chú ý trong lúc Hàn Quốc chuẩn bị tổ chức Suneung, một trong những kỳ thi quan trọng nhất của nước này. Kỳ thi tuyển sinh đại học dự kiến có khoảng 550.000 thí sinh. Tổng thống Lee Jae Myung công bố kế hoạch gửi cảnh báo khẩn cấp đến điện thoại di động của người dân trước giờ thi để phát hiện thiết bị liên lạc bị giấu trong phòng. Theo ông, tiếng cảnh báo phát ra từ điện thoại có thể giúp giám thị phát hiện thiết bị. Ông cũng yêu cầu giới chức xem xét gửi cảnh báo định kỳ trong thời gian thi.

Sau khi nhiều vụ gian lận liên quan đến kính thông minh và camera mini bị phát hiện, chính phủ yêu cầu kiểm tra kỹ kính mắt của thí sinh và dán nhãn lên các nút áo. Các biện pháp này nhằm ngăn việc sử dụng camera giấu kín. Những thiết bị có kích thước nhỏ khiến việc phát hiện bằng hình thức kiểm tra thông thường trở nên khó khăn. Giới chức lo ngại chúng có thể được sử dụng để ghi lại đề thi rồi tìm đáp án bằng AI.

Khoảng 75.000 giám thị sẽ làm việc tại 1.312 trung tâm khảo thí. Ngoài ra, 8.400 nhân viên được bố trí để kiểm tra thiết bị thông minh và giám sát hành lang. Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ từ 6h sáng ngày thi cho đến khi có thông báo mới.

Việc kiểm soát còn hướng đến hành vi dùng AI để giải đề. Các công ty AI đã đồng ý cung cấp hồ sơ về những người dùng chụp ảnh đề thi và sử dụng công cụ AI để tìm câu trả lời. Hàn Quốc cũng đang xem xét tăng thời hạn cấm thi lại đối với thí sinh gian lận từ 1 năm lên 10 năm. Những trường hợp nghiêm trọng có thể bị truy tố hình sự.