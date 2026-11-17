Đỗ Trần Minh Anh (sinh năm 2003), nguyên học viên lớp B11, khoá D47, chuyên ngành Điều tra tội phạm trật tự xã hội, hệ chất lượng cao, vừa đoạt danh hiệu Thủ khoa tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, với GPA 3.85/4.0.

Trước khi bước vào đại học, Minh Anh từng hai lần đoạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Dù có cơ hội tuyển thẳng vào nhiều trường đại học, anh vẫn lựa chọn theo đuổi ước mơ trở thành chiến sĩ Công an.

Đỗ Trần Minh Anh nhận giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2024.

Hơn bốn năm sau, Minh Anh sở hữu bảng thành tích nổi bật: Giải Nhì Olympic Tin học sinh viên Việt Nam khối không chuyên Tin năm 2022, giải Ba khối chuyên Tin năm 2023, giải Nhất cuộc thi Lập trình quốc tế ICPC khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2023 và giải Nhì Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học toàn quốc năm 2024.

Anh còn được trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2023 và giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2024.

Những đêm thức đến 3h sáng và áp lực phía sau các giải thưởng

Đằng sau bảng thành tích là những ngày Minh Anh phải cân bằng giữa lịch học, rèn luyện nghiêm ngặt tại Học viện và niềm đam mê lập trình.

Đỗ Trần Minh Anh được tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2023.

Khi bước vào lĩnh vực lập trình thi đấu, anh nhận thấy, bản thân vẫn cần học hỏi, trau dồi thêm rất nhiều kiến thức chuyên sâu về thuật toán, cấu trúc dữ liệu và kỹ năng giải quyết các vấn đề lập trình. “Có những đêm, mình ngồi ôn tập đến 3hsáng, dành hàng tiếng đồng hồ cho một bài Tin học, thử đi thử lại nhiều thuật toán nhưng vẫn chưa tìm được lời giải”, Minh Anh nhớ lại.

Những lần bế tắc khiến anh mệt mỏi, thậm chí hoài nghi năng lực bản thân. Sự động viên của các thầy cô trực tiếp huấn luyện đội tuyển Tin học, đặc biệt là Thượng tá, TS Phạm Thị Ngân đã giúp anh tiếp tục kiên trì theo đuổi.

Từ một học sinh quen giải những bài toán cụ thể, anh dần học cách tiếp cận vấn đề đa chiều, chủ động nghiên cứu tài liệu và liên hệ kiến thức với thực tiễn nghiệp vụ điều tra. “Các thầy cô luôn tận tình chỉ bảo, truyền đạt kiến thức và đặc biệt là dạy những bài học quý báu về đạo đức, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm. Đặc biệt trong đó, Đại tá, PGS. TS Lê Quang Toàn là người thầy đã tận tụy, trực tiếp hướng dẫn anh bảo vệ xuất sắc khóa luận”, Minh Anh chia sẻ.

Từ học viên xuất sắc đến người đứng trên bục giảng

Sau khi tốt nghiệp, Minh Anh được giữ lại công tác tại khoa Nghiệp vụ điều tra hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân. Đây là bước chuyển đặc biệt, khi anh từ một học viên trở thành người tham gia công tác đào tạo những thế hệ cán bộ công an tiếp theo.

Với Minh Anh, sự thay đổi ấy vừa mang đến niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm mới. Anh hiểu rằng, kết quả học tập xuất sắc chưa đồng nghĩa với việc đã sẵn sàng trở thành một giảng viên giỏi.

“Kiến thức được trang bị trong quá trình học đại học là nền tảng rất quan trọng, nhưng để trở thành một giảng viên tốt thì bản thân còn phải tiếp tục học hỏi và rèn luyện rất nhiều”, Minh Anh bày tỏ.

Không chỉ cần nắm chắc pháp luật và nghiệp vụ điều tra, anh cho rằng, người giảng viên phải thường xuyên cập nhật kiến thức thực tiễn, đồng thời rèn luyện phương pháp truyền đạt để người học có thể tiếp thu và vận dụng hiệu quả.

Đỗ Trần Minh Anh tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhìn lại hành trình đại học, Minh Anh nhận thấy, anh trưởng thành rõ nhất ở tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và khả năng bình tĩnh trước khó khăn. Nếu trước đây thường nóng vội tìm kiếm kết quả, thì hiện tại, anh học được cách kiên nhẫn và nhìn nhận vấn đề toàn diện hơn.

Trong chặng đường mới, Minh Anh mong muốn tiếp tục nâng cao chuyên môn, kỹ năng sư phạm và học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ đi trước.

“Điểm số có thể phản ánh kết quả học tập tại một thời điểm, nhưng không thể phản ánh toàn bộ năng lực, phẩm chất, hay giá trị của một con người”, Minh Anh nói. Với anh, điều quan trọng hơn cả danh hiệu thủ khoa là những gì bản thân có thể tiếp tục học hỏi, hoàn thiện và đóng góp trong tương lai.

Ảnh: NVCC