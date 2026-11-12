Thủ khoa Học viện Cảnh sát dùng công nghệ hỗ trợ phá án

Đỗ Trần Minh Anh tốt nghiệp thủ khoa Học viện Cảnh sát Nhân dân. Ảnh: NVCC

Từ giải Toán quốc gia đến phá án bằng công nghệ của thủ khoa Học viện Cảnh sát

Từng giành giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán, đạt giải Nhất tại cuộc thi lập trình quốc tế và tham gia hỗ trợ điều tra những vụ án thực tế, Đỗ Trần Minh Anh vừa tốt nghiệp thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân với điểm trung bình 3,85/4. Chàng trai sinh năm 2003 còn được phong cấp bậc hàm vượt cấp Trung úy và giữ lại trường làm giảng viên.

Theo thông tin mới nhất, Đỗ Trần Minh Anh, quê Hà Nội, tốt nghiệp thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân với điểm trung bình tích lũy (GPA) đạt 3,85/4. Với thành tích học tập và rèn luyện, anh được phong vượt cấp bậc hàm Trung úy, đồng thời trở thành đại diện duy nhất của Học viện trong danh sách gần 100 thủ khoa được Hà Nội dự kiến vinh danh.

Ít ai biết rằng, trước khi bước vào môi trường đào tạo cảnh sát, Minh Anh từng là học sinh lớp chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, một trong những cơ sở đào tạo học sinh năng khiếu có tiếng tại Hà Nội.

Trong những năm phổ thông, anh giành giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán và nhận được cơ hội trúng tuyển sớm vào nhiều trường đại học lớn. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn con đường nghiên cứu Toán học hoặc theo đuổi công nghệ thông tin, Minh Anh quyết định thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Lựa chọn này xuất phát từ ước mơ trở thành chiến sĩ công an được hình thành từ nhỏ. Những câu chuyện về người ông ngoại từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cùng hình ảnh người chiến sĩ công an trong đời sống đã nuôi dưỡng lý tưởng nghề nghiệp của chàng trai trẻ.

Do chưa đáp ứng điều kiện tuyển thẳng vào Học viện theo diện giải thưởng học sinh giỏi quốc gia, Minh Anh dành ba tháng tập trung ôn thi tốt nghiệp THPT và trúng tuyển bằng kết quả thi.

Những ngày đầu tại Học viện, anh phải thích nghi với sáu tháng huấn luyện tập trung, từ điều lệnh, bơi, bắn súng đến chế độ sinh hoạt tập thể nghiêm ngặt. Sau giai đoạn này, Minh Anh được lựa chọn vào lớp chất lượng cao, chuyên ngành Điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

Tuy nhiên, hành trình học tập không hoàn toàn thuận lợi. Việc chuyển từ phương pháp học phổ thông sang nghiên cứu những môn lý luận, pháp luật và nghiệp vụ đòi hỏi Minh Anh phải thay đổi cách tiếp cận kiến thức. Anh chủ động đọc tài liệu, trao đổi với giảng viên và tìm hiểu sâu hơn về tâm lý tội phạm, hoạt động hỏi cung, nghiên cứu hồ sơ vụ án.

Song song với chương trình nghiệp vụ, niềm yêu thích Tin học tiếp tục mang lại cho Minh Anh nhiều thành tích. Trong ba năm tham gia đội tuyển Tin học của Học viện, anh giành giải Nhì khối không chuyên, giải Ba khối chuyên tại Olympic Tin học sinh viên và giải Nhất cuộc thi lập trình quốc tế ICPC khu vực châu Á.

Để đạt được những kết quả này, Minh Anh dành nhiều thời gian tự học thuật toán và luyện kỹ năng lập trình. Có những đêm, anh làm việc đến 3 giờ sáng để tìm lời giải cho các bài toán khó.

Bên cạnh đó, nam sinh còn hoàn thành hai đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến nghiệp vụ và tham gia phục vụ các hội nghị quốc tế trong vai trò sĩ quan liên lạc nhờ khả năng ngoại ngữ.

Minh Anh được phong vượt cấp quân hàm Trung úy. Ảnh: NVCC

Khi kiến thức công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ phá án

Tháng 9/2025, Minh Anh bắt đầu kỳ thực tập kéo dài sáu tháng tại Công an phường Hà Đông, Hà Nội. Đây cũng là giai đoạn giúp anh chuyển những kiến thức học trên giảng đường thành kinh nghiệm thực tế.

Chỉ khoảng một tuần sau khi đến đơn vị, Minh Anh đã được giao hỗ trợ công tác điều tra. Một trong những vụ việc để lại nhiều ấn tượng là vụ trộm cắp liên tiếp năm chiếc xe máy trên địa bàn.

Với nền tảng Toán học và công nghệ thông tin, anh được phân công hỗ trợ phân tích dữ liệu từ hệ thống camera an ninh, phục vụ quá trình xác minh, truy tìm đối tượng.

Sau khoảng một tháng rưỡi điều tra, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ các đối tượng liên quan. Những đóng góp trong quá trình hỗ trợ điều tra giúp Minh Anh được Chủ tịch UBND phường Hà Đông tặng giấy khen.

Từ câu chuyện này có thể thấy, kiến thức công nghệ thông tin đang có nhiều cơ hội được ứng dụng trong hoạt động điều tra tội phạm. Trong các vụ việc có dữ liệu hình ảnh, khả năng đọc, phân loại và đối chiếu thông tin có thể hỗ trợ lực lượng chức năng thu hẹp phạm vi xác minh, phát hiện những chi tiết cần kiểm tra.

Thực tiễn cho thấy, khi số lượng camera an ninh ngày càng lớn, kỹ năng xử lý dữ liệu và tư duy thuật toán có thể giúp cán bộ điều tra khai thác thông tin hiệu quả hơn so với việc chỉ rà soát thủ công. Tuy nhiên, dữ liệu camera vẫn cần được kiểm chứng, đối chiếu với các tài liệu, chứng cứ khác theo đúng quy định pháp luật.

Trường hợp của Minh Anh cũng cho thấy giá trị của việc kết hợp kiến thức liên ngành trong đào tạo nhân lực công an. Một cán bộ có nền tảng pháp luật, nghiệp vụ điều tra, đồng thời hiểu công nghệ và dữ liệu, có thể tiếp cận vụ việc từ nhiều góc độ khác nhau.

Dù vậy, công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Kết quả điều tra vẫn phụ thuộc vào quá trình thu thập, đánh giá chứng cứ, xác minh thực tế và những hoạt động nghiệp vụ của lực lượng chức năng.

Trong thời gian thực tập, Minh Anh còn tham gia nhiều nhiệm vụ đấu tranh, truy bắt tội phạm, có những ngày cùng đồng đội làm việc xuyên đêm. Những trải nghiệm này giúp anh hiểu rằng phía sau mỗi vụ án là quá trình kiên trì theo dõi, xác minh và phối hợp của nhiều cán bộ, chiến sĩ.

Sau khi tốt nghiệp, Minh Anh được Học viện Cảnh sát nhân dân giữ lại làm giảng viên tại Khoa Nghiệp vụ điều tra hình sự. Ở tuổi 23, chàng trai đang trong giai đoạn duyệt giảng, tiếp tục hoàn thiện kiến thức và kỹ năng sư phạm trước khi chính thức đảm nhận công việc giảng dạy.

Từ một học sinh chuyên Toán yêu thích lập trình đến thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân, hành trình của Đỗ Trần Minh Anh cho thấy khả năng kết hợp giữa tư duy khoa học, kiến thức công nghệ và nghiệp vụ điều tra. Đây cũng là câu chuyện gợi mở về nhu cầu đào tạo những cán bộ thực thi pháp luật có năng lực thích ứng với môi trường số, khi dữ liệu điện tử ngày càng hiện diện trong nhiều hoạt động của đời sống xã hội.